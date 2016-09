WOLVENJACHT IN GOOILAND



WOLVENJACHT. by Philips Galle & Stradanus



De Gooise gemeente Huizen bezit nog steeds een WOLFSKAMER. Waar deze naam vandaan komt is niet duidelijk.





WOLVENJACHT IN GOOILANS (1)





WOLVENJACHT IN GOOILAND (2)





WOLVENJACHT IN GOOILAND (3)





WOLVENJACHT IN GOOILAND (5)