TELEFOONGIDS NAARDEN 1915



STADHUIS VAN NAARDEN MET TELEFOONCENTRALE IN 1912



De telefooncentrale was gevestigd in het stadhuis van Naarden.Gevolg, lelijke telefoondraden bevestigd aan het historische gebouw. ______________________________ BUSSUM (Rijkstelefoonkantoor) (Naarden)

Diensturen:

457 Aertnijs, M.W., Dir. Benz & Co., Huize Benkenrode,

Amersfoortse Straatweg 36

414 Bedijn, F.A., Sandtmannlaan 172 Naarden

331 Beer, S.B., Villa Sophia, Sandtmannlaan, Naarden

18 Bestelgoederenbur., Naarden-Bussum

420 Bos, H.J., Stalhouder, brandstoffenhandel, verhuizingen, Schoolstraat 164

Naarden

43 Bur. Eerstaanw. Ingen., Naarden

346 Busing, B.M., Rijksveearts, Vrouwenstraat 103, Naarden

34 Ceuvel & Co's, Machinefabriek, Bussumervaart, Naarden

?65 Chemische Fabriek 'Naarden."N.V., Huizerstraatweg Naarden

145 Christiaans, fa. Strating & Co., in steenkolen Zwarteweg Bussum

275 Christiaans, L.J., Galgenweg 842, Naarden

383 Coultre, J.A. le, Arts, Gasthuisstraat 379, Naarden

460 Coultre, J.A. le, Arts, Zwarteweg Bussum

469 Dickhout, Julius, reclamebur., Sandtmannlaan 153 Naarden

185 Disch, J., Café "Gooische Boer", Amersfoortse Straatweg 2 Bussum

481 Doijer, Lulof, Julianalaan 83, Naarden

196 Dorp Jr., W.A. v., "Klein Rubroeck"' Naarden

387 Dorp Jr., A.W. v., Adj.-Dir. N.V. Chem.fabr. "Naarden"' Zwarteweg onder

Huizen

72 Engeler. H.J.A.M., Ingenieur Holl. Electr. Mij., Pater Wijnterlaan,

Naarden

44 Gemeentehuis, Naarden

222 Heels Condensed Milk Cy. v., Galgesteeg, Naarden

72 Heemaf Bouwbedrijfbureau, Naarden

552 Hestra, A.L., Gep. Luitenant-kolonel, Amersfoortscheweg, Naarden

124 Hillebrant, J.J.H., Commeniuslaan 38 Bussum

199 Hoekstra, A.E. Julianalaan 920, Naarden

501 Holl. Electriciteits Mij., Pater Wijnterlaan 52, Naarden

72 Holl. Electriciteits Mij., Electr. Centrale, Pater Wijnterlaan, Naarden

472 Honert, J. v.d., Huize "Flevorama", Naarden

198 Hôtel en Stalhouderij "Het Vliegend Hert"'J. Reek Pzn., Vrouwenstraat 27,

Naarden

89 Jansen, C.W., Villa Dennenoord, Oud Bussum, Naarden

200 Jong, Dr. J.V. de, Gasthuisstraat 365, Naarden

518 Kamphuijs, P.W.M., in granen en meel, Kerkpad `197, Naarden

41 Kazerne 'Weeshuis", Oud Molen, Naarden

221 Keijzer, W.H.C.G., Arts, Kattenhaagstraat 45, Naarden

520 Kesteloo, G.J.K., Electrische Smederij, 4e Peperstraat 270, Naarden

207 Koning, C.A., Oud Bussum

378 Koudijs, D., rijwielmagazijn "Gooiland" Marktstraat 118, Naarden

174 Kuhn, H.W., Amersfoortschestraatweg 820

51 Kuhn & Co., Kon. Beetwortelzaadcultuur, kantoor "Berghuis" Straatweg,

Naarden

21 Langerhuizen, P., Huize Crailoo, Huizen

151 Langhout Gzn., W., Architect, Amersfoortschestraatweg Bussum

287 Leeuwen Boomkamp, P. van, Huize "de Beek" Oud Bussum, Naarden

473 Michelsen & Co., Boomkweekers, (kantoor alleen werkdagen van 8-6 ),

Naarden

150 Militair Hospitaal, Gansoordstraat 488, Naarden

284 Norren, fa. A.J.A. van, E.C. van Norren, kruidenier, Peperstraat, Naarden

369 Rijckevorsel, W.F.H., c.i. Insp. v.h. Vervoer H.IJ.S.M., Pater Wijnterlan

57, Naarden

514 Roodhuijzen Jr., D.N., Suikermakelaar, Nagtglaslaan 144, Naarden

? 66 Roomboterfabriek, "Gooiland" Naarden

??6 Rossum, G.A. van, Boomkweeker, E 20a, Naarden

304 Schipper, P., Loodgieter, geysers, keukenbenoodigheden enz.,

Vrouwenstraat 20, Naarden

348 Schirman, O.H.F., Bier- Wijnhandel, mineralwaterfabriek, Lambertus

Hortensiuslaan 25, Naarden

99 Schoonderbeek, Johan, "Vita Nuova" Comeniuslaan 811, Naarden

33 Smits & Co., Jac., Boomkweekers, Lambertus Hortensiuslaan, Naarden

436 Strates & Mulder, Gooisch Electrot. bur., Sint Vitusstraat 138, Naarden

442 Tersteegh, D.F., tuinarchitect, Lambertus Hortensiuslaan 35, Naarden

389 Thienen, Ph. van, 2e Machinist der Bussumsche Waterleiding Mij., Achter

de Kalksteenfabriek 858, Naarden

443 Trier, C. Julianalaan 68, Naarden

453 Ubbink, H.A., fa. G.C. Bergman & Co., in tabak, Zwarteweg 67 Bussum

259 Voorduin, Dr. J.C., Predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente, Lambertus

Hortensiuslaan 778 II, huize Irene, Naarden

140 Vos, Floris, Oud Bussum, Naarden

159 Vreedenberg, A.C.J., Villa Echolust, Zwarteweg 804, Naarden

455 Waesberge, C.J. van, Agent Stoonv. Mij. "Rotterdamsche Lloyd", Lambertus

Hortensiuslaan 98, Naarden

329 Welsch, H., voorheen J.J. Hagoort, in kruidenierswaren en comestibles,

wijnen, Markt 186, Naarden

Opmerkingen:

Tot omstreeks 1918 bestond binnen Vesting Naarden een doorlopende huisnummering. Op verzoek van de Posterijen is men in Naarden overgegaan per straat te nummeren. Bij die gelegenheid heeft men ook het aantal verschillende straatnamen verkleind door ze met een belendende straat samen te voegen. Enkele voorbeelden:

Bergstraat werd St. Annastraat; Gasthuisstraat werd Turfpoortstraat; Gijgelstraat werd St. Vitusstraat; Schippersstraat werd Kloosterstraat; Schoolstraat werd Pastoorstraat; Oosteindestraat werd Gansoordstraat; Wijde Marktstraat werd Raadhuisstraat. -----

Voor uitgebreide uitleg over dit onderwerp, zie:

DE HUISNUMMERING VAN NAARDEN IN DE 19e EEUW.

DE OMROEPER 1999 nr. 1 pag 34. - Boer Rookhuijzen, J .





Het historische stadhuis werd ontsiert door de telefoondraden. De stellage werd in 1913 van de gevel verwijderd.





POSTKANTOOR VAN NAARDEN, GEBOUWD IN 1902