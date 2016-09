PROCES MET F. HINLOPEN ( 1711 - 1713)



Proces van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland tegen Francois Hinlopen. Deze Amsterdamse regent was de eigenaar van de Hofstede Oud Bussem In der saake hangende voor den Hogen Rade in Hollant, tusschen Mr. Francois Hinlopen Penningmr. Van het ed. mog. Collegie de Admiraliteit binnen Amsterdam impt. in cas dáppel, ter eenre, ende Schaarmeesters van Naerden, ende van de respe. Gooysche dorpen, Laren, Huyssen, Hilversum ende Blaricum, mitsgaders Burgemeesteren en Regeerders der voorn. Stede Naerden, hen voor de Rade Provinciaal met de voorn. Schaarmeesters gevoegt hebbende gehadt ende nu beneffens dezelve Schaarmeesters gedaagdens in ‘t voorn. Cas, ter andere zijde, questie wesende ontstaan nopende het regt van schaarweyden breder ten processe vermelt, eerst voor den Rade Provinciaal van Hollandt ende bij appel voor desen Hogen Rade, was van wegen den impt. in desen voor den selven Rade Provinciaal gedaan allegueren, dat bij Previlegie van Hertog Aelbert van Beijenen van de jaren veertien hondert en drie, geconfirmeert door Jan van Beijeren Heere van Naerden en Goylant in den jare veertien hondert en seven, onder anderen was gestatueert, dat de inwoners van Naerden ende Goylant voornt. ende die daat Lantwinninge hadden gedaan, dat was dewelke aldaar enige landen besaten, het regt souden hebben van op enige Gemeente of Schaarweyden onder het voorsz. district te mogen jaegen ende doen weyden hunne schaarbeesten, sodanig dat uyt elken huys van het voorsz. district daar twee paar volkxs inwoonden twee schaarbeesten meer souden mogen gehouden werden als uyt een ander huys daar inne maar een paar menschen woonden, dat gelijk het voorsz. reght de opgemelde inwoners van Naerden en Goylant onverbreekelijk was competerende, sodanig dat het bij gevolg van tijden nog meer bevestigt als verandert was, des impts. voorouders mede al omtrent de hondert jaren sijn geweest poss- esseurs en besitters van ’t meerendeel der landerijen gelegen in Oud Bussem, onder de Banne van Huyssen in Goylant, omtrent de stad Naerden, en specialeik van het huys Oud Bussem, met desselfs regten ende geregtigheden, mitsgaders nog van diverse boere huysen aldaar gelegen, altoos het regt ende possesie van de voorsz. Scharweyden hadden geexerceert, in soo verre zelfs dat het -----------------------------------------

