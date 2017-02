Andere artikelen







Jacob van Oostveen gevonnist in 1754



Het stadhuis van Naarden was tevens gerechtsgebouw. ( schilderij van Springer)



JACOBUS VAN OOSTVEEN UIT Naarden STADSARCHIEF NAARDEN: CRIMINELE ROL Criminele Rol van het rechtsgebied van Naarden, dat ook omvatte de dorpen Huizen, Blaricum, Laren, Bussum , Hilversum en 's-Graveland. OAN 3054 Naarden Criminele Rol verdeeld in fiches _______________________________________ Criminele Rol fiche 144: 26.05.1751 - 04.08.1757 29.05.1754 Jacob van Oostveen oud 40 jaar uit Naarden heeft 29.05.1754 zijn huisvrouw Aletta Verheul mishandeld In het overlijdensregister van de R.K. kerk komen waarschijnlijk dezelfde personen voor voor: Jacob (van) Oostveen. Hij over­leed 13 oktober 1778. (64 jaar ?) Alet Verheul. Zij overleed 20 oktober 1782.(vlgs. Nel: September) -------------------------------- Acte dd. 29.05.1754 Alsoo Jacobus van Oostveen, thans gedetineerde alhier buyten pijn en banden beleeden heeft en sulx den regten genoeg sijnde gebleeken is, dat hij gedet. sedert een geruymen tijd in groote oneenigheijd met desselfs huysvrouw Aletta Verheul heeft geleeft. Dat hij gedet. sijne brutaliteiten jegens sijne opgemelde huysvrouw in soo verre heeft gepousseert en tot die verregaande Extremiteiten is gekoomen van sijn voorn. huysvrouw Diverse Maalen met de dood te bedrijgen, gelijk hij dan ook nog den 24e deeses Desselfs Meergen. huysvrouw wederom deerlijk soude hebben mishandelt, indien deselve sijne furie met de vlugt niet was ge-exhappen. Dat hij gedet. al verder op den gemeld. 24e Deser Deselfs woede heeft doen blijken aan de persoon van Jacob Perk, deselve met een rietooi (1) nalopen­de en met deselve hem drijgende te doorgrieven. Alle 't welke sijnde verregaande geweldenarijen en periculen insultes ten durende tot peturbatie van de gemeene rust, die in een land daar goede justitie vigeert, niet te werden getolereert, maar anderen ter Exempel te werden gestraft. .............................................................. Soo is 't dat den gen. Heer Eijsscher R.O. Eijsch doende concludeert dat den ged. bij vonisse van de Ed. Agtb. Heeren Scheepenen sal werden geconde­meert omme voor den tijd van twee Jaaren te werden gebannen uyt deese Stad en Juresdictie vandien. Souden binnen den gestelde tijd daar weder in te komen, op poene van swaarder straffen, is dat de ged. sal werden gecondem­neert in de kosten en missen van de Justitie. Alsoo Jacobus van Oostveen, oud circa 40 Jaaren woonagtig binnen deese Stad, thans gedetineerd op den Stadhuyse alhier, buyten pijn en banden beleeden heeft en sulx den regten genoeg sijnde gebleeken is dat hij gedetineerde zedert een geruyme tijd in groote oneenigheijd met desselfs .................................................. en bannen den gedetineerde voor den tijd van twee Jaaren, Uyt deese Stad en Juresdictie van dien. gedaan 29 Meij 1754 _______________________________________________________

Wij onderschr. Scheepenen der Stad Naarden Verklaaren bij deesen dat bij de voorn. Jacobus van Oostveen geene goederen gevonden zijn waaruyt Eenige kosten of missen van Justitie gevonden hebben kunnen werden actum Naarden den 29 Meij 1754 Dirk Bonnet .... Johannes Maas (1) Niet duidelijk: VIETOOS of RIETOOI _____________________________ Nagezien in de volgende bronnen: Index overlijdensregister R.K. kerk 1730 - 1796 1778.10.13 Oostveen, Jacobus (zonder vermelding van woon­plaats) Index begraafboek gereformeerde kerk 1730 - 1811 (hierin staan ook vaak katholieken) Oostveen (zonder van) 1763.10.21 Cornelia 1800.12.29 Cornelia 1798.03.22 kind van Alleta 1806.05.01 " " Alleta 1756.05.13 " " Gerrit 1756.06.09 " " Gerrit 1759.11.20 " " " 1765.09.09 " " " 1766.11.15 " " " 1794.09.08 " " Govert ( zn v. Jacob v. Oostv. & Alida Verheul) 1755.06.07 " " G (Govert tr. 2e 1780 en + 1828) 1762.03.09 " " G 1794.09.10 " " Harmanus 1811.11.08 " " Jan 1763.06.08 Kind van J 1811.09.24 Adrianus zoon van Jan 1798.01.28 kind van Hermanus Oosveen ______________________________________________________ a) straat en huizennrs 1806 b) Lijst weerbare mannen boven de 18 jaar op 24 herfstmaand 1810 (OAN 58a) c) Volkstelling 1811 straat huisnr achternaam jaar a) b) b) Oostveen b) c) Oostveen c) * c) beroep Kattenhaag 22/23 Pieter van 66 Pieter van * 1745 Hovenier + 12.3.1818 Nicolaas van * 1781 Hovenier Bussummer 152 Jan van 32 Jan van * 1778 Aardwerker Gasthuis 300 Allette van xx Sluijsstr. 472 Jacobus xxx 26 Jacobus van * 1785 Hovenier Sluijsstr. 472 G van 62 Govert van * 1749 Hovenier OAT Naarden 1832 sectie G G 23 Kattenhaagstr. 22/23 Jan van Oostveen huis en erf G 36 Binnenhaven 3a Nicolaas van Oostveen huis (groenteboer) G 49 Vrouwenstr. 16 Nicolaas van Oostveen huis en tuin G 67 Sluijsstr. 472 Gerrit van Oostveen (de erven) huis en erf G 516 Gasthuisstr 300 Alleta van Oostveen (2) (2) Volgens mevr. N. Krijnen-van Gog overleed Alleta 21.08.1852 op het adres Gasthui­straat 302. __________________________________________________ De voormoeder van mijn moeder, Maria Wendelina Post, was Anna Maria van Oostveen. Zij was geboren 16.10.1795 te Naarden en begraven te Naarden 21.04.1878. Zij was gehuwd met Hermanus Mulder. Mevr. N. Krijnen van Gog heeft via haar grootmoeder Hartong ook een voormoeder Van Oostveen. Mogelijk gaat het over dezelfde familie, die volgens Nel omstreeks 1730 vanuit Utrecht naar Naarden kwam. (1) Volgens Nel: a) Was Anna Maria van Oostveen geboren 15.10.1795 als onwet­tige dochter (spuria) van Alida (of wel Alleta) van Oostveen, die geboren was 20.05­.1776. Alida's moeder Anna Maria Vlees­houwer was doopgetuige) b) De ouders van Alida waren Peter van Oostveen en Anna Maria Vleeshouwer (Peter's 2e huwelijk in 1772) . Peter's 1e huwe­lijk was met Hen­drikje Wagenaar, die stierf 1770. c) Anna Maria zou als onwettige vader hebben Johannes Gnebbe. d) Alida van Oostveen trouwde in 1798 met Johannes de Jong. (De Jong was niet R.K.) e) Alida trouwde later (of kreeg een kind in 1806) van de militair Alexan­der Tiel. (Alexander stierf 1871 in de Gast­huisstraat 243. (dit controle­ren) f) Alida overleed 21.08.1852 g) Anna Maria van Oostveen trouwt met Jan Bakker. (In de trouwacte staat Anna Maria van Oostveen) h) Harmanus Mulder uit Zaandam trouwt met Johanna de Jong, weduwe van Jan Bakker. (Anna Maria van Oostveen noemt zich in de trouwacte naar haar stiefvader De Jong) i) Johannes Mulder geboorte acte datum 09.01.1836 (geb. 08.01­.1836) ouders Hermanus Mulder en Johanna de Jong j) Johanna Mulder acte datum geboorte 02.09.1861. Ouders Johannes Mulder en Maria Verhoeven. k) Maria Wendelina Post. Ouders Nicolaas Post en Johanna Mulder. _____________________________ CRIMINELE ROL 3043 fiche 134 15.01.1720 s'Heren Regt gehouden 15 January 1720 [Jan Gerritsz van Oosten trouwde 20.06.1688 met Cuijntje Gerrits. In het gaderboek uit 1708 staat Jan Gerritsz van Oosten op fol. 82 en dezelfde staat ook in het gaderboek 1719 op fol. 54.(overleden personen bleven vaak in het gaderboek onder hun eigen naam staan) Jan Gerritsz van Oosten staat verder in: Erfgooierslijst 1708; Huizenkohier verp.nr. 89 af Gerrit van Oosten ; OR Blar. 3253.107; 1714.12.10 huis; 3253.108; 1714.12.10] ----------------------------------- BESTAND: OOSTVMUL.DER F.J.J. de Gooijer





Artikel links Startpagina: Geschiedenis van Gooiland en de Erfgooiers





Geplaatst op 28 februari 2017 14:39 en 2573 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.