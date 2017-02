FAMILIE POST-MULDER EN POST-VAN DIEST UIT BUSSUM



Het gezin Nicolaas Post - Anna Mathea van Diest ( ca. 1907)



Er is verschil van mening over het jonge meisje dat op de eerste foto staat:

Als de foto uit 1907 is, dan is het meisje Barabara Johanna ( Beppie) Post, geboren in 1902 en overleden in 1907. . Als de foto uit 1911 is, dan is het meisje de pleegdochter Antonia Suzanna (To) van der Kolff geboren 25-05-1905

Maria Wendelina staat naast haar vader Klaas Post. Broer Teunis was bij de vestingartellerie .









Barabara Johanna (Beppie) Post geboren 28-05-1902. Dochter van Nicolaas Post en Anna Mathea van Diest.





Barbara Johanna Post op 5 jarige leeftijd overleden op 19-12-1907





Maria Wendelina Post en haar vader Nicolaas Post te midden van militairen in 1915





Familie Post-Mulder en Post-van Diest met aangetrouwden. (Foto ca. 1922)