MARIA WENDELINA POST ALS KINDERJUF



Maria Wendelina Post in een strandstoel op het Scheveningse Strand op 30 augustus 1917.



Maria Wendelina Post werd 17 augustus 1889 te Bussum geboren als dochter van Nicolaas Post en Johanna Mulder. Ze werd vernoemd naar haar tante Maria Wendelina Mulder.

Ze groeide op in de periode dat Bussum de eerste groei doormaakte nadat de Oosterspoorweg het station Naarden-Bussum opende. De eerste projectontwikkelaars stichtten het villapark HET SPIEGEL. Daar werden vooral grote villa’s gebouwd voor rijke en welgestelde zakenlieden uit Amsterdam.

Veel Gooise dorpelingen vonden werk in Het Spiegel, zoals bouwvakkers, venters enz.

Ook de dorpsschonen vonden er werk. Vooral dienstmeisjes uit Huizen waren geliefd.

Maria Wendelina vond een betrekking als kinderjuffrouw bij de welgestelde familie Houtzager. Ze heeft daar de mooiste tijd van haar leven doorgebracht in het gezin met twee jongetjes en een meisje. Er was ook ander personeel, zodat zij zich alleen met de kinderen kon bezighouden. Er zijn een aantal foto’s bewaard gebleven van de strandvakantie die Maria Wendelina met de familie in augustus 1917 doorbracht aan het Scheveningse strand. De band met de familie Houtzager bleef ook na het huwelijk van Maria Wendelina met Herman de Gooijer in stand. Op haar verjaardag kreeg ze bezoek van mevrouw Houtzager.

Ook kleine de Gooijertjes werden niet vergeten . De jongste zoon Frans kreeg einde jaren dertig het antieke speelgoed waar de Houtzager kinderen mee hadden gespeeld. Aan Frans was het niet besteed. Volgens zijn vader had hij ijzeren handen en ging ruig om met het speelgoed. De prachtige grote kameel, op wieltjes, werd met modder gevoerd. De mooie model woonwagens waren ook niet bestand tegen zijn handen. Ook na het overlijden van de heer en mevrouw Houtzager bleef contact bestaan met de familie. Zelfs tot aan het overlijden van de hoogbejaarde zoon, die op de bijgaande vakantiefoto’s als kind is te zien.





De heer en mevrouw Houtzager met kinderen en de kinderjuf op het Scheveingse Strand augustus 1917





Maria Wendelina Post met prachtige hoed samen met de kinderen Houtzager. Op de achtergrond Scheveningen .





Maria Wendelina Post met vriendin en de kinderen Houtzager





Maria Wendelina Post zittend met naast haar een vriendin





Maria Wendelina Post met dure hoed. ( Dameshoed van de fotograaf?)