DERTIGER JAREN 2 & 3-ONDER-1 KAP HUIS

De magie van het jaren '30 huis

In het tijdschrift van ''Tussen Vecht en Eem'' staat een boekbespreking van ''De magie van het jaren '30 huis'' . In de meidagen van 1940 werden de bewoners van Vesting Naarden uit de vesting gezet. De vestingbewoners werden ondergebracht in de zogenaamde villawijken, die in de dertiger jaren waren gebouwd. De bedoeling was de geevacueerde per trein af te voeren naar gebied achter de Waterlinie. Als zevenjarige kwam ik voor het eerst van mijn leven in een dertiger jaren villa. Na mijn eerste indrukken heb ik mij altijd geinterreseerd voor dit soort villa's. Het boek ''De magie van het jaren '30 huis'' geeft antwoord op veel vragen die bij mij en anderen leven over de geschiedenis van dit type huizen.



''VERSCHIL MOET ER WEZEN''.

In de villawijken van Naarden-Bussum staan de villa's in LANEN, vernoemd naar kunstschilders en Oranjes .. enz. In de dertiger jaren tuindorpen voor ''Jan met de pet' staan de huizen aan STRATEN, vernoemd zijn naar gewone historische figuren ... enz