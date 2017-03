NAARDEN VOLKSTELLING 1811

Andere artikelen







REGISTRE CIVIQUE VAN NAARDEN UIT 1811.

Volgens de Code Civil (of Code Napoleon) hadden alle mannelijke ingezetenen van een

'mairie' van 21 jaar en ouder die staatsburger waren (dit was in principe iedereen, tenzij

men hieruit was ontzet wegens krijgsdienst voor een vreemde mogendheid of een veroordeling voor ernstige misdaden) het recht om de leden van de municipaliteit, een soort gemeenteraad, te kiezen. Hiertoe moesten deze ingezetenen geregistreerd worden in de Registres Civiques (R. C), die per sous-préfecture dienden te worden opgesteld. Hierin werden niet alleen de namen van de ingezetenen, maar ook hun geboortedata en de beroepen

genoteerd. Deze registers werden na de inlijving bij Frankrijk opgesteld, eerst in Limburg,

Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant, later - pas in 1811 - in de rest van Nederland.

De registers moesten jaarlijks bijgewerkt of herzien worden, zodat men soms ook uit 1812

en 1813 lijsten vindt. Na de bevrijding van het Franse regiem in 1813 werden de registers

niet meer bijgehouden. --------------------------------------- Voornaam, achternaam, beroep, geboorte/doop datum



Door Jan Boer Rookhuyzen overgenomen en vastgelegd

__________________________________________ Registre Civique is opgemaakt in alle Nederlandse gemeenten. De Naardense volkstelling van 1811 is echter bijzonder. De meeste mensen op de lijst met hun gezinnen zaten tijdens het ‘’Beleg van Naarden’ een half jaar opgesloten in de vesting. Het Franse leger hield de vesting bezet van nov. 1813 tot met 1814. Het Nederlandse leger sloot de vesting in en begon het beleg. Nederlandse kanonnen beschoten de vesting. De belegerde Fransen ondervonden weinig schade. De vijand bleef letterlijk buiten schot. De Nederlandse inwoners van het stadje werden echter dakloos gebombardeerd. Er werd ook honger geleden door de burgers.

BOEREN EN KNECHTS IN 1811

Naam huisnummer 1811 Barend, Harmen Boerenknecht * 1771

Beek, Reijk Boerenknecht 1786

Beer, Jacob de Boer 1774 n 436, 438

Berg, Hendrik Jansz van den 1775

Beth, Sijmen Boer 1783 503

Borman, Everts boer !761 65

Bremer , Gerrit van Boerenknecht 1787

Bruin, Bart de Boerenknecht 1786

Coeman, Marten boer 1770 48

Coeman, Klaas boer 1781 309

Dankelschijn, Willem boer 1782 362

Dekker, Jan Meeuwis 1759

Dekker, Jan Jansen Boereknecht 1789

Dirks, Gerrit Boer 1769 126

Disselbloem , Roel Boer 1773 573

Eijden, Rijk van Boer 1785 507

Gooijer, Cornelis de Landbouwer 1774 346

Gooijer, Dirk de boer 1772 361 OBIT

Gooijer, Cornelis Cornelisz de landbouwer 1785 346

Graaf , Arie de, boer 1754 305

Graaf, Pieter de landbouwer 1751 257, 260, 295

Hage, Pieter Boerenknecht 1784

Heijtkamp ( Heikamp) Gerrit, Boer 1781 354

Heijtkamp (Heikamp) Evert boer 1774 524

Hendrikse, Willem boerenknecht 1763

Hendrikse, Elbert boerenknecht 1763 255

Hijtkamp, (Heikamp) Willem boer 1771 106

Huijsman, Elbert Boer 1756

Huijssteede , Hartiger van Boer 1774 580

Huister, Hendrik Boerenknecht 1769

Jong, Gijsbert de Boer 1783 516

Jong, Gerardus Boer 1779

Jong, Willen de Boerenknecht 1775

Kippersluis, Frederik boerenknecht 1784

Klarenbeek, Willem boer 1784 542

Kooy, Rijk boer 1780 512

Kooy, Jacob boerenknecht 1788

Kooijman, Cornels Boerenknecht 1788

Koper, Jan Boer boer 1760 581

Kreijnen, Teijmen boer 1731

Kreijnen, Gerrit boer 1763 531

Kreijnen, Hendrik boer 1710 531

Kreijnen Jacob boer 1767 543

Kreijnen Jacob boer 1772 543

Kreijnen Lambert boer 1772 545

Laakman, Willem boerenknecht 1781

Los, Geurt boerenknecht 1790

Majoor, Klaas boer en koopman 1740 550

Majoor Teijmenen boerenknecht 1770 550

Metves, Gerrit boerenknecht 1786

Nagel, Dirk boer 1763 577

Post, Jan boerenknecht 1788

Rave, Jan boer 1783

Raven, Hendrik boer 1767

Raven, boerenknecht 1780 549

Rijk, Cornelis de landbouwer 1761 171

Ruijer ( Ruyter) Jacob Boer 1757 537

Ruijer (Ruyter) Hendrik boer 1757

Ruijsendaal, Gerrit boerenknecht 1789

Ruijsendaal Teunies boer 1757 544

Ruijsendaal, Jan boer 1774 568

Ruijter , Piter boer 1752 570

Ruijter seger boer 1763 505

Schoonhoven, Geijs boerenknecht 1779

Schuik, Manus van boerenknecht 1784

Seijtveld, Teunis boer 1755

Snel, Gerrit boerenknecht 1783

Stalenhoeff, Jan boer 1769 509

Steur, Jan boer 1774 576

Taat, Evert boer 1784 516

Veenendaal, Jan Boerenknecht 1777

Vuijst, Cornelis landbouwe 1741 170

Vuijst, Pieter landbouwer 1778 330

Wildrijk , Teunis boer 1766 104

Wouterse, Gerrit boer 1767 504



