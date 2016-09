Oud Valkeveen, de eeuwig jeugdige Speeltuin

Speeltuin Oud Valkeveen in de Vooroorlogse periode.

Ook ik ging in mijn jeugd naar Oud Valkeveen, later met mijn dochters en binnenkort met 3 jonge kleinkinderen. _________________________________________________________________________

Zij ons vergund door middel van dit verslag een woord van hulde en dank uit te spreken aan mej. De Haas, het hoofd der school, door wier ijver en takt deze bewaar en fröbelinrichting spoedig eene plaats heeft verworven in de harten van kinderen en ouders van onderscheidene godsdienstige richting Blijve Mej. De Haas nog lang behouden voor de kleuters in Naarden!

-- Donderdagmiddag ( september 1897) was hier aan de leerlingen van de bewaar- en fröbelschool een feestje bereid. Om 12 uur kwamen de kleinen onder leiding van de onderwijzeressen en verschillende jonge dames bijeen in het schoolgebouw, waar ze zich onder een ’ ‘’Een twee, een twee ‘’ Wij gaan met de juffrouw mee” opstelden. Begeleid door glimlachende en bezorgde moeders en stoeiende knapen en meisjes ging het naar de Laarderweg. Daar kwam weldra de Huizer tram, die al de kleinen en ettelijken grooten opnam en hen vervoederden naar den toegang van > Valkeveen”. Daar uitgestapt of liever uitgepakt ging het in geregelden kleuterpas naar de bekende, schoone uitspanning. Daar stonden lange tafels gereed, waarvan de kleinen weldra gezeten waren en zich door krentenbrood en melk sterkten tot aan hun tochtje naar het strand en tot allerlei spel

Op 13-06-2013 heb ik een 'kwaaie'' brief geschreven naar de Wethouder van Naarden, die op de hoogte moet zijn van onderstaande wantoestand. Ze was aanwezig bij de onthulling van het gerestaureerde Bruggetje in de Valkeveense Laan. (Zie Afbeelding 3)

Hieronder volgt mijn mailtje aan de Wethouder. ( zie onder mijn brief de reactie van Mevrouw de Wethouder.)



Naarden 13-06-2013

Dag Mevrouw,

Gisteren heb ik een zeer ''kwaaie'' mail gestuurd naar een Gemeente-Ambtenaar. De goede man of vrouw treft waarschijnlijk geen schuld aan de wantoestanden in de gemeente Naarden. Ik had mijn epistel direct aan het gemeentebestuur moeten sturen.

-- Het gemeentebestuur van Naarden heeft sinds mijn puberjaren afgedaan. Ik ben in de vesting geboren en getogen en nu 80 jaar. De onnoemelijk aantallen streken die het gemeentebestuur heeft uitgehaald zal ik niet herhalen.

-- De laatste streek van het bestuur ontdekte ik gisteren. Zelf ben ik nooit in het bezit geweest van een auto en ver fietsen doe ik niet meer. Na ongeveer 10 jaar kwam ik weer eens op de prachtige Valkeveense Laan. Voor de auto ( waarin ik zat) reed een bus met vakantievierende kinderen. Dat geeft mij altijd een blij gevoel, totdat de autobus over het veel de smalle en malle bruggetje moest passeren. De tranen sprongen mij van kwaadheid in mijn ogen. Probeert het gemeente bestuur van Naarden ( dus niet MIJN gemeentebestuur - voel mij niet verwant) de speeltuin Oud Valkeveen op deze manier de nek om te draaien? Net als het versjacheren van het leuke restaurantje Oud Naarden? Moet hier WEER een villapark komen?

-- Ik heb geen enkele wijze betrokken bij de speeltuin, die ik vanaf mijn jeugd een warm hart toe draag.

groet

Een verbolgen bewoner van Naarden

F.J.J. de Gooijer

Naarden

Maandagmorgen 17 juni kwam Mevrouw de Wethouder bij mij op bezoek. Het was zeer aardig van haar, had dit nooit verwacht. ( binnen ons kleine stadje beteken ik namelijk niets) Ik had hooguit een mailtje verwacht. Deze zeer innemende mevrouw heeft mij de redenen uit een gezet de brug in de staat van anno 1920 terug te brengen. Uiteraard blijf ik van mening verschillen. Heb de naar de rijbaan uistekende scherpe stenen vergeleken met spitsroeden lopen. In dit geval rijdt de bus tussen stiproeden. Niemand zou het zijn opgevallen als het bruggetje 20 cm breder was herbouwd. Ik blijf van mening dat de explatatie van de speeltuin schade ondervindt van het gemeentebesluit.