BLARICUM 1932 - ERFGOOIERS STAMBOMEN

Ep Raven, de Bulleboer van de Blaricumse Meent, komt ook voor op de erfgooierslijst van 1932.



In 1929 kwam de Amsterdamse Wethouder De Miranda met een plan voor een Tuinstad. Deze zou worden gebouwd op de Gooise Heide tussen Bussum, Hilversum en Laren en droeg de naam GOOISTAD. De genoemde heide was eigendom van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland. De leden van deze vereniging waren afstammelingen van de Gooise oerbevolking en stonden bekend onder de naam Erfgooiers. De leden zagen het plan wel zitten. Bij verkoop zou het schip met geld binnenstromen. De tegenstanders waren de gegoede forenzen, die geen arbeiderswijk in hun achtertuin wilden. Uit die ktringen kwam de stichting van het Goois Reservaat tot stand. Het bestuur, waarin ook de burgemeesters van de Gooise gemeenten vertegenwoordig waren, besloot de Erfgooiersheide te verkopen aan het Goois Reservaat. Dat gebeurde voor een appel en een ei, namelijk voor 12 cent de ca. Na de verkoop werd aan iedere erfgooier zijn deel uitgekeerd. Het was ca. f 566.-.

STAMBOOMLIJSTEN BLARICUM NAAR LEDENLIJST 1932

---------------------------------------------------------------------------------------

BAKKER blz 1 NR. 1* CORNELIS EVERTSE * 1869.10.02

BAKKER,: WILLEM JANSE X GERTRUDE KLIJHORN vlgs reg. 366: ged. Johannes 1742.03.11

BAKKER, LUBERT HENDRIKSZ * 1730 . x 1754.05.05 JANNETJE EVERTSE VAN DER VEEN.

---------------------------------------------------

BORTSE. blz 2 NR. 2, 3, 4, 5.

BORTSE, TIJMEN GIJSZ * 1887.02.01

BORTSE, JACOB X 1725.05.05 LIJSJE JACOBS (Laren) reg. 367a

------------------------------------------

BRINK, VAN DER blz 6 NR 6

----------------------------------

CALIS blz 4 NR 7, 8, 9

CALIS blz 5 NR 10

---------------------------------------

GOOIJER DE, blz 6 NR. 11

GOOIJER DE , blz 7 NR. 12, 13, 14

GOOIJER DE, JAN WILLEMSZ * 1685.06.16 X HENDRIKJE PIETERS DECKER

-------------------------------------

GRAAF DE, blz 8 NR. 16 Geurt * 1862.01.29

GRAAF DE, blz 9 NR. 18.

GRAAF DE, HERMANUS MEEUWISSEN X 1756.05.09 LIJSJE ANDRIES STOFFELS LANG (Hilversum)

GRAAF DE, blz 9 NR. 20 WILLLEM * 1905.07.25

GRAAF DE , NR. 15, 17, 19.

----------------------------------------------

HEERSCHOP, blz 11 NR. 21

HEERSCHOP, blz 11a NR. 24, 25

HEERSCHOP, blz 11b NR...? CORNELIS CLAASZ * 1750 X 1772.05.10 IMP. MARRITJE PIETERS DE ZAAIJER

HEERSCHOP, NR. ? WILLLEM * 1861.05.15 X 1889.01.22 MIETJE BEEK

HEERSCHOP, NR. 22, 23

HEERSCHOP, PIETER HARMENSZ * 1750 X 1766.04.13 GRIETJE CORNELIS BOELHOUWER

HEERSCHOP, blz 12 CORRNELIS HUIBERTSZ * 1873.12.18

HEERSCHOP, JACOB PITERSZ * 1886.02.19

--------------------------------------------

JONG DE, blz 13 NR. 27, 28

JONG DE, blz 13a NR. ?a

JONG DE, blz 14 NR. 34

JONG DE, blz 15 NR. ?

JONG DE, blz 15a NR. 29, 36

JONG DE, blz 16 NR. 26, 37 JAN (ZIE ONDER)

-----------------------------------

KEIJER blz 17 NR 38

KOOIJ blz 18 NR 39

------------------------------------

KOPPEN (COPPEN) blz 19 NR. 40

KOPPEN (COPPEN) GIJSBERT DIRKSZ * 1708 X 1728,05.05 imp. MARRITJE EBBEN HEERSCHOP

KOPPEN (COPPEN) blz 20

------------------------------------------

KRIJNEN (CRIJNEN) blz. 21 MEEUWIS TEUNISZ * 1646 X 1675.05.02 TRIJNTJE HERMES

KRIJNEN (CRIJNEN) blz 21 NR. 41, 43, 46

KRIJNEN (CRIJNEN) blz 22 NR. 45

KRIJNEN (CRIJNEN) blz 23 NR. 44

KRIJNEN (CRIJNEN) blz 23a NR. 42

KRIJNEN blz 23a IN GEM. BLARICUM, BUSSUM , NAARDEN NR. 41, 42, 43, 44, 45, 46

-------------------------------------------------------

LAMPHEN blz 24 NR. 47 GERRIT KORSSEN * 1752 X 1776.05.16 IMP. MARRITJE GOVERTS HOOIJER

LAMPHEN blz 24 NR. 47 CORNELIS GERRITS * 1887.03.29

LAMPHEN NR. 49 HENDRIK GERRITS * 1880.02.28

LAMPHEN NR. 50 ISAK EVERARDUS * 1902.05.11

-----------------------------------

LEEUW DE, blz 26 NR. 54 (uit Laren)

MAJOOR blz 27 NR. 55

MAJOOR blz 28 NR. 56

MAJOOR blz 29 NR. 57 ( uit Laren)

---------------------------------------

PUIK ( PUYK) blz 30

PUIK GIJSBERT CORNELIS * 1720 imp. X 1e 1740.02.25 NEELTJE PIETERS

PUIK GIJSBERT CORNELIS * 1720 imp X 2e 1752.02.13 MARRITJE GIJSBERTS WEERT (WAART?) PUIK (PUYK) blz 31 NR. 61 HENDRIK RUTTE * 1740 X 1760.04.17 imp JAANTJE DE GRAAF

PUIK NR. 61 JOHANNES KLAASZ * 1870.06.08

PUIK (PUYK) blz 32 NR. 58, 63 JAN LAMBERTUS * 1710 X 1732.04.21 imp GEERTJE JACOBS

PUIK NR. 58 CORNELIS LZN * 1900.10.06

PUIK NR. 63 JOHANNES HENDRIKUS * 1903.06.15

PUIK (PUYK) blz 33

PUIK ( PUYK) blz 34 HENDRIK CORNELISZ * 1715 X 1738.05.09 imp NEELTJE TIJMEN VERWER --------------------------------------

RAVEN blz 35 NR. 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75,77, 78, 80

RAVEN NR. MEEUWIS JACOBSZ * 1760 X 1783.09.04 imp. GEERTJE JURIEN WEVERSDIJK

RAVEN NR. 80 NICOLAAS * 1896.10.20

RAVEN NR. blz 36 69, 73, 76, 79

RAVEN LAMBERT TIJMENSZ * 1726 X 1746.06.04 imp. NEELTJE MEEUWISZ VERWER

RAVEN NR. 69 HENDRIK L ZN * 1893.06.15

RAVEN NR. 76 LAMBERT L ZN * 1873.11.19

RAVEN blz 37 NR. 65 ELBERT TIJMENSZ * 1729 X 1e 1747.04.28 imp. ELBERTJE STEFFENS + 1748.01.23

RAVEN NR. 65 ELBERT TIJMENSZ * 1729 X 2e 1749.01.26 EIJBETJE JACOBS SAS

RAVEN NR. 65 ELBERT ELBERTSZ * 1854.10.31

----------------------------------------

REBEL blz 38

-----------------------------------------

RIGTER BLZ. 38a , 38b. DE ERFGOOIERS STAMBOMEN VAN DE FAM. RIGTER ZIJN VALS.

RIGTER ZIE TOELICHTING

-------------------------------------------------------

ROKEBRAND blz 39. NR. 82, 83, 84, 86, 87, 88,, 89

ROKEBRAND JAN PIETERSZ * 1750 X 1774.03.?

ROKEBRAND NR. 83 GIJSBERTUS L ZN * 1885.01.23

ROKEBRAND blz. 39a NR

ROKEBRAND blz. 40 NR.

------------------------------------------------------

ROOSENDAAL blz. 41 NR. 90, 91, 92

ROOSENDAAL blz. 42

--------------------------------------

RUYTER blz. 43 JAN LAMBERTSZ * 1764 X1792.04.10 imp Laren GEERTJE GERRITSE WELLARD

RUYTER NR. TEUNIS JANSZ * 1872.02.25

----------------------------------------------

SCHAAPHERDER blz 44 NR 48

SCHRAM blz 45 NR 94, 95, 96

SCHRAM blz 46 NR 95

SMIT blz 47 NR 97, 54a

--------------------------------------------

VEEN, VAN DER blz. 48 NR. 49

VEEN, VAN DER blz. 49 NR. 98 HENDRIK EVERTSEN X 1754.05.23 MIETJE JANSEN PAUWELS

VEEN, VAN DER NR. 98 AART * 1854.10.29 X 1885.10.27 FRANSJE DE JONG

-----------------------------------------------------

VERWER blz. 50 NR. 100, 101

VERWER JAN JACOBSZ * 1724 X 1749.07.05 imp. BOTJE WILLEMS BOEREN

VERWER JACOB JANSZ * 1754 X 1782.04.25 imp. JANNETJE LAMBERTS RAVEN

VERWER NR ? JACOB * 1829.12.30 ( zie erf. Lijst 1886 Blaricum)

---------------------------------------------------

VOS blz. 51 NR. 104, 105, 106 ,107, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 121, 122

VOS blz. 51 NR. 110 LAMBERTUS Hzn * 1888.03.15

VOS blz. 51a NR. 102 JAAP * 1750 X 1772.11.01 MIETJE KEUPER Eemnes

VOS blz 51a WILLLEM * 1870.06.07 ( op lijst Hilversum)

VOS blz. 52 NR. 108, 109, 112, 114, 116, 117

VOS blz. 53 NR. HARMEN JACONBSZ ged. 1774.08.08 X 1801.04.22 NEELTJE HARMENSZ KRIJNEN

VOS blz. 53 NR. HARMEN * 1837.02.25 ( erf. Lijst 1880)

VOS blz. 53 NR. JACOB GERRITSZ * 1852 X JANSJE WIKKERMAN

VOS blz 54 NR. 103 Vos Wed. en Erve Harmen .... B 345

--------------------------------------------------

WAART, DE blz. 55 ( niets)

______________________________________________ Toelichting:

Imp. = impost op trouwen. * 17?? = ca. * 17??

------------------------------------

De erfgooiers staan in alfabetisch lexicografische volgorde in het ledenlijst boek. Zodat:

VOS NR. 102 is van een erfgooier die afstamt van een voorvader op bladzijde 51a.

VOS NR. 104 is van een erfgooier die afstamt van een voorvader op bladzijde 51:

-----------------------------------

JONG DE, BLZ. 16

JAN (wonende onder de juresdictie van Naarden ) * 1750 X BLARICUM 1775.04.20 ( andere bron 1775.05.07 ) Botje van der Pol

------------------------------------------------------- PUIK BLZ. 34 ( zie erfgooierslijst Bussum nr. 128)

--------------------------------------------

RIGTER

1. De stambomen zijn niet opgesteld en gecontroleerd door de Bloemendaalse genealoog. In het boek van de heer Oudenaarden wordt uiteengezet dat de ingeleverde stambomen vals blijken te zijn.

2. Volgens de door H.. Boegem samengestelde Blaricumse families is Tijmen Lammertse Vos X 1679.07.16 Grietje Rutgerse de voorvader van de familie Vos.

Het zou natuurlijk mogelijk zijn dat de naam VOS in dit geval verdwenen is en vervangen door ‘RIGTER”. Het blijft onwaarschijnlijk! ---------------------------------------































