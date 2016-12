Claes de Goyer, de eerste Amerikaanse Erfgooier

Wapen van de familie Rensselaer

Kiliaen van Rensselaer, eigenaar van het landgoed Crailo, ronselde in Gooiland arbeiders voor zijn Rensselaerswijck in Nieuw Nederland. Rensselaerswijck was een patronaatschap in de buurt van Nieuw Amsterdam.

Onder de geronselde arbeiders bevond zich Claes Andriesz de Goyer. Claes was de eerste Erfgooier, die voet zette op Amerikaanse bodem.

------------------------------------------



Claes de Goyer1

b. circa 1628, d. before 5 August 1662

· Claes de Goyer was probably born circa 1628 at Hilversum, North Holland, the Netherlands, (assuming he is the man age 27 when deposed on 22 Feb 1655).

· He came to New Netherland in 1644 probably sailed from Amsterdam in September 1643 By het Wapen van Rensselaerswyck and arrived at New Amsterdam in March 1644.3

· From Hilversum (in the Gooi, or Gooiland, province of North Holland); hence also called Claes Andriesz Gojer; probably sailed on het Wapen van Rensselaerswyck in Sept 1643, and appears in March 1650 as servant of Jan Barentsz Wemp. March 26, 1650, he is sentenced for various misdemeanors. (Arriving on this same ship was Jacob Adriaensz, generally referred to as Jacob Adriaensz Rademaecker (wheelwright), probably the wheelwright from Hilversum).3



Claes de Goyer

b. omstreeks 1628, overleden vóór 5 augustus 1662.

. Claes de Goyer werd waarschijnlijk geboren omstreeks 1628 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, (ervan uitgaande dat hij de man was van 27 toen hij vertrok op 22 februari 1655).

· Hij kwam naar Nieuw Nederland in 1644 , waarschijnlijk zeilende vanuit Amsterdam September 1643 met het Wapen van Rensselaerswyck en aangekomen te Nieuw-Amsterdam in maart 1644.

. Afkomstig uit Hilversum (in het Gooi, of Gooiland, provincie Noord-Holland); Vandaar ook genoemd Claes Andriesz Gojer; waarschijnlijk varende op het Wapen van Rensselaerswyck september 1643, en komt maart 1650 in dienst als knecht van Jan Barentsz Wemp. Op 26 Maart 1650, is hij veroordeeld voor diverse overtredingen. ( Aangekomen op deze hetzelfde schip was Jacob Adriaensz, over het algemeen aangeduid als Jacob Adriaensz Rademaecker (wagenmaker), waarschijnlijk de wagenmaker van Hilversum).



__________________



F.J. de Gooijer