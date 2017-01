HINLOPENSTRAAT IN SPITSBERGEN

Hinloopenstraat op de kaart van Spitsbergen. Atlas van J. Blaeu - Amsterdam 1662

Hinlopenlaan te Naarden

Tijmen Jacobsz Hinloopen kocht in 1629 het langoed Oud Bussem.

Hinloopen was ondernemer in de Walvisvaart. Er is ook sprake van een 'Hinloopenstraat' (in zee) bij Spitsbergen, dat tot het grondgebied van Noorwegen behoort. Spitsbergen is nauw verweven met de geschiedenis van onze handel en scheepvaart. Tijmen Jacobsz Hinloopen had daarin een belangrijk (winstgevend) aandeel.

Boven de ingang van de in 1903 door architect De Bazel ontworpen hofstede Oud Bussem staat in steen gehouwen een "loopende hinde'. Dit hert ontleent zijn oorsprong aan het rijke koopmansgeslacht Hinloopen. Een familie, waar Nederlands bekendste dichter Joost van den Vondel veel gastvrijheid genoot. Hij moet zich in het gedicht Wiltzangh door het Naardense buitenleven hebben laten inspireren:

'Wie nu een vogel worden wil

Die trekke pluimen aan

Vermijde stad en straatgeschil

En kieze ruimer baan.'



