KAMP VOGELSANG IN DE EIFEL



KAMP VOGELSANG. LUCHTFOTO UIT 1939



De NS- Ordensburg Vogelsang is een voormalig opleidingskamp van de NSDAP in de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens. De burcht is tussen 1934 en 1936 gebouwd naar ontwerp van Clemens Klotz ---------------------------------------- Belgische troepen vormden, binnen de Franse Bezettingszone, vanaf 1945 tot 1955 de bezettingsmacht. De Belgen waren vanaf 1950 gelegerd in het Kamp Vogelsang. Ook nadat de Bundeswehr werd opgericht bleven zij in Vogelsang. Nederland nam niet deel aan de bezetting van Duitsland, het had de handen vol aan Ned. Indië.

De in Duitsland gelegerde Belgische militairen kregen eens per jaar een lang verlof. In die verlofperiode oefende de Nederlandse Landmacht in het gebied. In 1954 ben ik daar ook geweest met de 42e Zware Mortiercompagnie. Compagniecommendant was kapitein Van Raay. Bij de manoeuvres werden ook tanks ingezet. Ze reden dwars door de korenvelden. Dat kostte de schatkist veel geld aan schadevergoeding. http://dienstplicht-1953-1955.blogspot.com





Kamp Vogelsang in de Eiel. (Duitsland)





Frans de Gooijer op eenzame hoogte - Kamp Vogelsang 1954





Dienstplichtige sergeanten van de 42e Zware Mortiercompagnie. Kamp Vogelsang 1954





Frans voor het hoofdgebouw van het Kamp Vogelsang. (1954)





Weapon carrier, zoals in gebruik bij de 42e Zware Mortier compagnie. In de aanhanger lag de 4.2 inch mortier. Achter in de carrier 6 manschappen. Voorin de chauffeur met de stukcommandant.





Zware Mortier 4.2 inch in gebruik bij de 42e Zware Mortiercompagnie.