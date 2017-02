EEN PLASTRONNETJE IN EEN HOOIBERG ZOEKEN

De gebroeders Jan, Hermen en Wim de Gooijer in 1933. Jan zit op de bok van de hooiwagen.

Bij de stadsboeren binnen vesting Naarden werd het hooi in de boerderij opgeslagen. Onze eeuwenoude boerderij ‘Zwanenburg’ lag in de Bussummerstraat. De hooischuur daar, bestond uit twee hooivakken aan weerszijde van de inrit. Het rechtervak lag achter een 3,5 meter hoge muur en was 7 x 5,3 meter. Het linkervak werd begrensd door de deel muur en een grote hanenbalk naast de inrit en was 7 x 4 meter. Als het hooi boven de hanenbalk lag (3,5 meter boven de grond), kon ook boven de 'slieten' van de deel hooi worden opgetast..

Was de hooiwagen binnen, dan klom een vlugge figuur op het voer hooi, terwijl anderen de touwen losmaakten en de weesboom aanpakten. Dan was het noodzaak, de volgorde van het laden omgekeerd toe te passen bij het lossen. Wie dat niet doorhad, trok zich uit de naad. Gebruikelijk was dat de bouwmeester de wagen laadde en ook weer loste, vaak was hij tevens de voerman.

Zolang het niveau van het hooivak lager was dan het hooi op de

wagen, ging het lossen razendsnel. Dan was het aanpoten voor de doorgevers op het hooivak om het goed te pakken. Vrij snel was het hooivak op een hoogte, die gelijk was aan een vol voer, dat was in onze boerderij de hoogte van de grote ankerbalk. Hoe hoger het hooi opgetast werd, des te moeilijker werd het ontladen van de hooiwagen. Het opsteken van een steeds lager niveau werd zwaarder. Bij grotere hoogten moest het hooi trapsgewijs omhoog ons het 'schavot' genoemd) boven de ankerbalk, die het hooi verder doorgaf.



De buurtjeugd zorgde er echter voor, dat het hooiniveau niet te snel steeg.

Traditiegetrouw kwamen buurtkinderen 'hooitrappen'. Ze dansten in het hooi en probeerden elkaar om te duwen. De grootste hielpen met het verslepen en verstouwen van het hooi. Er deden zich wel eens ongelukken voor. In de jaren veertig, sprong een zoon van de smid op de slietenzolder, zonder dat er een laag hooi op lag. Hij viel tussen de boomstammen door op de lemen vloer. Gelukkig werd zijn val gebroken door een laagje hooi, dat hij in zijn val meesleepte.

Dat vork voor vork aan elkaar doorgeven tot boven toe was geen grapje. Vooral als je bedenkt hoeveel kracht en handigheid er voor nodig was. Het was volzomer en bovendien viel de 'hooikrok' (graszaad), rijkelijk uit iedere opgestoken vork en dat viel in ogen en nek. Dit alles vermengd met ruime transpiratie was geen klusje dat je lachend onderging, hoewel er niet werd gezeurd. Hooibouw was een zwaar karwei en bovendien was er altijd haast. Het was werken van donker tot donker, zes dagen per week ! Men moet niet voorbijgaan aan het feit, dat bij deze zware langdurige arbeid vrijwel altijd een beste stemming was.

Als de wagen was gelost , dan werden er bij de koffie sterke verhalen verteld. Tijdens de oorlog waren matrozen van de Grote Vaart werkloos. Zo’n ruwe zeebonk vond bij ons werk tijdens de hooibouw. Ik luistede met rooie oortjes naar zijn verhalen. Mijn preutse moeder was gechoqueerd door zijn verhaal over het naaktzwemmen in Zweden.

Soms werkte kleine voorvalletjes ontspannend. Een tanige, gebruinde dame van middelbare leeftijd stapte eens van haar fiets tijdens het afladen en vroeg of de boer haar plastronnetje gevonden had. Bij het topless zonnen was het bovenstukje van haar ‘’bikini’’ in het hooi zoekgeraakt. Grote hilariteit onder de mannen. Van een speld zoeken in een hooiberg hadden ze wel eens gehoord, maar wat was een plastronnetje ?