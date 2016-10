''Eendenvrouwtje van Naarden''

''Eendenvrouwtje van Naarden'' 70 jaar. (foto Stevens)

Het ‘’eendenvrouwtje van Naarden’’ , mevrow H.C.J. Walet, heeft gisteren haar 70e verjaardag gevierd. Vorige week schreven we al uitvoerig over de vrouw, die al vijftien jaar achtereen, dag in dag uit, de eenden en ganzen voedert. Zo is zij vaak te zien, met zaad en brood, bij de ’’eendenkooi’’ bij de Vesting Naarden. Mevrouw Walet, die vroeger verpleeghulp en huishoudster is geweest, is onlangs door de carnavalsvereniging De Vestingnarren onderscheiden voor de belangeloze inspanningen die zij voor de gevleugelde vrienden verricht.