HART VAN VESTING NAARDEN GESCHONDEN DOOR STADSKANTOOR



Het oerlelijke gebouw van architect Frans Hondius vloekt met de omliggende kleinschalige beschermde bebouwing.Het hart van de oude vesting Naarden is geschonden. (foto Alexander Marks)



In de jaren tachtig was er onder de Naardense bevolking veel verzet tegen het oerlelijkee gebouw, dat midden in het historische hart van vesting Naarden werd gebouwd. In het verleden kwam een ambtenaar bij bewoners langs als die de euvele moed hadden hun deur niet Naardens-groen hadden geschilderd.

De gemeente presenteerde in de jaren zeventig een dakenplan. Vanuit de lucht moest het stadje er ook historisch verantwoord uitzien. In ons prachtige stadhuis staat een manquette van de kom van het stadje. Een toerist vroeg aan mij waarom de gemeente een zwembad achter het stadhuis hadden gebouwd.

Luchtfoto van vesting naareden. Geplaatst in de Gooi en Eemlander van 06-06-2015. Fotograaf Alexander Marks.



De actiegroep ''Merckt toch hoe Sterck'' werd geleid door de heer Piet de Roos. Cartoon: Burgemeester Kastein met op zijn hoofd het oerlelijke Stadskantoor.





Uit de actie tegen het oerlelijke stadskantoor ontstond de partij LEVEND NAARDEN. Piet de Roos viert de overwinning van zijn partij.





LEVEND NAARDEN : krantenverslag 18-12-1982





LEVEND NAARDEN: verslag 18-12-1982. De gemeenteraad van Naarden wist zich geen raad met Piet de Roos.





Gooi en Eemlander 14-12-1982. Levend Naarden:'' De luis in de pels





Piet de Roos viert de overwinning van de anti-stadskantoor partij. ( Foto collectie Martin Edens)





