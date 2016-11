HET SPIEGEL OP DE KADASTRALE KAART VAN NAARDEN



Plattegrond van de gemeente Naarden uit ca. 1940. Duidelijk herkenbaar de Bussumervaart met de voormalige KERKWEG, die is omgedoopt tot Thierensweg en Lambertus Hortensiuslaan. Langs deze wegen is de trambaan van de Gooise Stoomtram aangegeven.







Het Spiegel is een villapark in Bussum, dat zich tussen 1874 en 1940 heeft ontwikkeld. Het dankt zijn ontstaan aan de komst van de Oosterspoorlijn tussen Amersfoort en Amsterdam. Het station Naarden-Bussum werd in 1874 geopend. De veldnaam HET SPIEGEL is veel ouder dan die van het villapark. Hierbij twee bladen van Naarden sectie D HET SPIEGEL uit 1832 . Op de weblog zijn de bladen gesplitst in twee delen. Sectie D genaamd SPIEGEL: eerste blad a en b Sectie D genaamd SPIEGEL: tweede blad a en b ( niet verwarren met Sectie A : HET SPIEGEL Bussum) Bij het vergelijken met een moderne kaart doet zich een moeilijkheid voor. Sectie D grenst niet aan de bebouwde KOM van de vesting sectie G. Sectie D grenst aan de buitengracht van de vesting. Het gebied tussen de Binnen wallen en de Buitengracht was militair terrein en is niet te vinden op de kaarten van het kadaster. De Nagtglassloot en de Bussumervaart staan nog steeds op plattegronden van Naarden. De Kerkweg uit 1832 draagt nu de namen Thierensweg en Lambertus Hortensiuslaan. Duidelijk herkenbaar door de tramlijn van de Gooise Stoomtram. HET SPIEGEL ( en andere secties) zijn vooral interessant voor Bussummers, waarvan de voorouders zich bezig hielden met de zandafgravingen. De zanderijen werden doorsneden door vele zanderijsloten . Deze waren breed en diep genoeg om de afvoer via zwaarbeladen zandschepen mogelijk te maken. Wat zal er afgebeuld zijn. Het vervoer van het zand via de trekvaarten naar Amsterdam zal niet minder energie hebben gekost. Het laden en lossen zal niet door de zandschippers zijn gedaan.





Kadastrale kaart van Naarden uit 1832. Sectie D eerste blad. (a)





Kadastrale kaart van Naarden uit 1832. Eerste blad Sectie D (b)





Kadastrale kaart van Naarden uit 1832. Tweede blad sectie D. (a)





Kadastrale kaart van Naarden uit 1832. Tweede blad sectie D (b)





Grensbepaling tussen Naarden en Bussum.





