DE RIETVOGEL VAN DE NAARDENSE ZANDDIJK



DE ZANDDIJK AAN DE NAARDENSE GOOIMEERKUST . (Gooi en Eemlander 16-06-1981)



DE RIETVOGEL. Ten oosten van ‘de weg om de Noord’ loopt langs de kust een zomerdijkje tot aan Valkeveen. Deze zogenaamde ‘Zanddijk’ is tot natuurreservaat verklaard. Sindsdien is deze kuststrook gereserveerd voor enkele uitverkorenen. In de jaren vijftig en zestig was er één enkeling, die zich gedroeg alsof het zijn privé terrein was. Deze persoon bezat een leerfabriek in de Bussumerstraat. Het was een forse man van middelbare leeftijd met een gezonde kleur. Zijn gezonde uiterlijk dankte hij waarschijnlijk aan zijn hobby, de naaktloperij. Als ‘’naaktstrand’’ had hij de ” Overlaat’’ en de ‘’Zanddijk ‘’ uitgekozen. Zomers hield hij zich op in de rietkraag aan de Gooimeerkust. De Overlaat werd door mijn vader gepacht. Regelmatig trof hij de man aan in het metershoge riet. Mijn vader noemde hem daarom de ‘RIETVOGEL’ De Rietvogel deed er alles aan om het terrein exclusief voor zich zelf alleen te houden. Van zijn eigen geld kocht hij een bordje VERBODEN TOEGANG. Vaak kwam hij bij onze boerderij aan de deur om te vragen of hij onbevoegden de toegang tot de Overlaat mocht weigeren. In zijn ijver ging hij zelfs zo ver door naar het politiebureau te gaan. Hij verzocht om op te mogen treden als onbezoldigd veldwachter. Uiteraard kreeg hij dat niet voor elkaar. In 1963 kwam ik zelf met hem in aanvaring. De Rietvogel probeerde mij en m’n verloofde van de Overlaat te weren. Allereerst mocht ik daar niet fietsen van hem. Toen ik mij kenbaar maakte als zoon van de pachter, verontschuldigde hij zich. Nadat wij ons hadden neergestreken achter het hek van de Zanddijk, kwam hij een kijkje nemen. Hij vroeg waarom ik niet op de gepachte Overlaat bleef.





DE ZANDDIJK AAN DE VROEGERE ZUIDERZEEKUST VAN NAARDEN. (Gooi en Eemlander 16-06-1981)





Plattegrond met de ligging van Fort Ronduit, de Overlaat en de Zanddijk .





DE OVERLAAT NAAST FORT RONDUIT MOEST WIJKEN VOOR DE A1.





DE OVERLAAT NAAST fOR rONDUIT MOEST WIJKEN VOOR DE AUTOWEG A 1





