NAARDEN IN 1973 ORANJESTAD. HERDENKING BEVRIJDING IN 1673

Naarden bevrijd door Willem III Een eeuw nadat de Spanjaarden in Naarden gruwelijk hadden achthonderd nietsvermoedende burgers afgeslacht), was het de beurt aan de Fransen om de vestingstad in hun greep te houden.... HAN VAN GESSEL 31 juli 1998, 00:00 Anders dan de Spanjaarden lieten de Fransen de bevolking grotendeels met rust. Zij beschouwden Naarden vooral als een voorpost op weg naar de verovering van Holland met de belangrijke steden Den Haag en Amsterdam. Maar daarbij hadden zij buiten de net benoemde, pas 22-jarige stadhouder Willem III gerekend. Hij ging energiek voor in de internationale strijd (nu mét Spanje) om de Fransen tot binnen hun eigen landsgrenzen terug te dringen.In september 1673 zette Willem III na een paar mislukte pogingen de aanval in om het strategisch gelegen Naarden te heroveren. In de nacht van maandag 11 september drong het staatse leger de inmiddels versterkte vesting binnen. De Fransen boden hevig tegenstand, maar delfden binnen een dag het onderspit. Willem III sloot, nadat hij de overwonnenen een maaltijd had voorgezet, een overeenkomst dat zij met vliegende vaandels, slaande trom, brandende lonten, geladen geweer en twee stukken geschut naar Arnhem mochten vertrekken.Aan de verovering en herovering van Naarden wordt tot en met eind oktober een tentoonstelling gewijd in het Nederlands Vestingmuseum in Naarden. De expositie kwam tot stand in samenwerking met het Mariniersmuseum der Koninklijke Marine in Rotterdam, waarnaar zij half november verhuist. De tentoonstelling wordt begeleid met een fraai geillustreerde publicatie, Naarden in de schaduw van Munster - De bevrijding van Naarden door mariniers in 1673 (Waanders; * 35,-), waarin uitvoerig uit de doeken wordt gedaan wat zich heeft afgespeeld tijdens een van de roerigste episoden in de geschiedenis van de 'koningin van Het Gooi'.Han van Gessel ovenkant formulier Overgenomen uit DE VOLKSKRANT



