GOOISE RECHTBANK EN CRIMINELE ROL

Overtredingen en misdaden gepleegd in Gooiland werden , tot het einde van de Bataafse Republiek, berecht in Naarden. De rechtbankverslagen werden vastgelegd op de zogenaamde Criminele Rol.

In de 18e eeuw werden zelfs kinderen zwaar gestraft na het plukken van een appel uit de boomgaard van de buren.

arson-1722.blogspot.com

In 1722 werd een vonnis uitgesproken over een jeugdige brandstichtster uit Laren. Het vonnis was gelukkig minder onmenselijk dan de eis van de Naarder Schout.