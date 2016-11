Andere artikelen







OPVANG VAN VLUCHTELINGEN IN NAARDEN OKTOBER 1944



Corrie de Gooijer ging tijdens het 600 jarig bestaan gekleed in een jurk van parachutezijde. (gekregen van en vluchteling uit Gennep)



Operatie Market Garden speelde zich niet alleen af in Arnhem. De Amerikanen trokken dwars door Noord Limburg. De dorpen Gennep en Huissen werden niet bevrijdt. De bevolking werd door de Duitsers om Arnhem heen naar de Randstad gejaagd.

Met de grote razzia in Naarden van 24 oktober 1944 werden uit de vesting ca, 500 mannen en jongens te voet naar het concentratiekamp Amersfoort afgevoerd. Na een vreselijke nacht in het beruchte kamp werden ze op de trein gezet naar het verwoeste Arnhem. (dat was na de SLAG OM ARNHEM ) De dag na de razzia kwamen naar Naarden de vluchtelingen uit Gennep en Huissen. Eerst verzameld in de Openbare School en daarna verdeeld onder de Naardense bevolking. Mijn ouders kregen twee jongens uit Gennep. Bij mijn grootmoeder was hun moeder ondergebracht met een baby en haar echtgenoot. Overige leden van het grote gezin zaten bij mijn oom en tante aan het Ruisdaelplein. Het is jammer dat er over die vluchtelingen, die in Naarden verbleven, nooit iets is geschreven. Zelfs het aantal is mij onbekend. De vluchtelingen hadden zoveel mogelijk kleren over elkaar aangetrokken. Een vluchteling was verliefd op mijn zus en schonk haar een parachute van kunstzijde. Met het 600 jarig bestaan liep mijn zus VERKLEED in een jurk van de Engelse of Amerikaanse parachute.







