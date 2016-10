STAD EN LANDE VAN GOOILAND: GESCHIEDKUNDIGE STUKKEN



STAD & LANDE GESCHIEDENIS 05 Saturday, March 12, 2005 STAD & LANDE ARCHIEF: GESCHIEDKUNDIGE STUKKEN O60

‘STAD & LANDE VAN GOOILAND’ ARCHIEF : BEZITTINGEN

- Eigendomsbewijzen en Geschiedkundige stukken.

Archiefdoos 060 SL

_________________________

Doos nr. … Map nr. .. Volg nr. .. Benaming op etiket van de map

Geen … 33 ... I .. Extracten uit berichten van diverse aard.

Geen … ? ... II .. Lijst van Huizer erfgooiers 20-01-1707.

Geen … ? ... III .. Van de Proceduren en Sententien in de Zaak Contra Francois

..................... Hinloopen. (origineel nr. 059 SL)

060 SL .. 34 ... IV.. Beschouwingen over het eigendomsrecht der Erfgooiers

060 SL .. 35 ...V .. Over het steken van zoden in de Oostermeent.

060 SL .. 36 ..VI .. Sententie van de Hooge Raad van Mechelen en over het

..................... doorluchtig geslacht der Heeren van Amstel

060 SL .. 37 .VII .. Diverse stukken uit het Privilegeboekje.

060 SL .. 38 .VIII .. Over het verkiezen van Burgemeesteren en Schepenen.

Geen …. 39 .. IX .. Rekest aan de Staten van Holland over het eigendomsrecht met

........................ beschouwingen van Lustigh

_____________________

Opmerking:

Volg nr. I, Map 33 en de volgnr. IX, Map 39 zijn los in het ’Stad en Lande Archief’ aanwezig. Volg. Nr. II en III bevinden zich mogelijk in een andere archiefdoos dan 060 SL. (FdG)

____________________

Toelichting:

In 1912 kwam de Erfgooierswet tot stand. De oude erfgooiers Marke werd vervangen door de ‘Vereniging Stad en Lande van Gooiland’. De toenmalige regering koos als voorzitter de gepensioneerde generaal Emil Luden. Het oude ‘erfgooiers archief’ dat Luden aantrof was ongeordend. Het gemeenschappelijk grondbezit stond zeer vaag beschreven in de kadasters van de verschillende Gooise gemeenten. Om duidelijkheid te verkrijgen hebben Luden en zijn secretaris zelf historisch onderzoek moeten plegen. Veel brieven uit die beginperiode duiden daarop. Bijvoorbeeld: “Begin 1918 zijn van Jan Schram Fzn. Te Huizen ter afschrijving ontvangen eenige geschriften van Lambert Rijcksz Lustigh, gestorven te Huizen December 1727, waarvan Extracten en Afschriften zijn vervaardigd“.

De transcripties zijn in 1919 gemaakt door de secretaris van de “Vereniging Stad en Lande van Gooiland, de heer Jan L. van Os.

(FdG)

____________________________________

OPMERKING:

Oktober 2007 is de nieuwe inventaris van het 'erfgooiersarchief' gereed gekomen.

De oude rubriek 05 BEZITTINGEN bestaat niet meer, evenals doos 060.



zie nu:

8.4 Lambert Rijksz Lustigh

Aantekeningen van de Huizer Schepen Lambert Rijcksz Lustigh (geb. 1654 - overl. 1727)

inv. nrs. 3712-3715

______________________________



F.J.J. de Gooijer

http://gooijer.netfirms.com

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl (meer over Lustigh en zijn Kroniek)



Voor afbeeldingen en foto's, zie:

http://gooiland.vijftigplusser.nl/

Labels: Gooise geschiedenis

