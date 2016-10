HUIZER SCHRAM SCHRIJFT KWADE BRIEF AAN VOORZITTER LUDEN

GESCHRIFTEN VAN LAMBERT RIJCKSZ

LUS­TIGH UIT HUIZEN 1654-1727

Van 1654 tot 1727 leefde in Huizen Lambert Rijcksz Lustigh.

Deze man was niet alleen schepen van het dorp Huizen, hij was ook een verwoed kroniekschrijver. Hij beschreef overgeleverde verhalen en allerlei gebeurtenissen die in het Gooi plaatsvonden. Van zijn hand zijn ook gedetai­leerde verhalen die zich afspeelden in Blaricum. Bijvoorbeeld over de grote brandin 1696, de veepest en het afzetten van het been van schout Duurkant. Vooral heeft hij zich verdiept in de rechten van de erfgooi­ers. Hij bezocht archieven, zowel in het Gooi als in Amsterdam. Het werd hem niet altijd in dank afgenomen. Het stadsbestuur van Naarden weigerde hem inzage te geven in verschillende akten. Lustigh maakte 'lustig' afschriften van allerlei akten. Veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven. Begin van deze eeuw waren ze in het bezit van de Huizer Frederik Schram, die op de omslagen met grote letters zijn naam heeft geschreven.

Na het aannemen van de erfgooierswet in 1912 en de stichting van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, bleek het archief van het oude 'Stad en Lande' een puinhoop te zijn. De eerste voorzitter Emiel Luden (een generaal b.d.) gaf zijn secretaris Jan J. van Os opdracht zoveel mogelijk oude akten op te sporen die betrekking hadden op de erfgooiers en hun rechten. Gelukkig had de 19e eeuwse notaris Albertus Perk al veel vastge­

legd in zijn (in 1842 verschenen) Verslag OMTRENT DEN OORSPRONG EN DEN AARD DER GEBRUIKSRECHTEN OP DE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND.

Toch vond Luden het noodzakelijk dat ook de geschriften van Lustigh werden bestudeerd. Hij leende omstreeks 1918 drie geschriften van de Jan Frederik­zoon Schram, die deze geerfd had van zijn vader. Secretaris Van Os begon direct transcripties te maken van de oorspronkelijke handschriften. In het Stad en Lande archief liggen nu zowel de (van Schram) geleende geschrif­ten, als geschre­ven en getypte transcripties. Ook ligt er een brief, gedateerd 02.02.1919, van een woedende Jan Fredrikszoon Schram. Luden weigerde de geschriften terug te geven en Schram dreigde met een advocaat en bekendma­king in de pers. Hij schrijft o.a. "Zij strekt U als man van stand en officier in geen enkel opzicht tot eer" en eindigt met de zin: "Op deze wijze laat ook een eenvoudige Huizer boer zich er niet tusschen nemen".

Jan Schram en zijn familie bleken echter nog meer geschriften van Lus­tigh te bezitten. Schram maakt daar melding van in zijn brief aan Luden met de opmerking: "Ik zou U aanraden die boeken maar niet 'ter leen' te vragen, want na de handelswijze tegenover mij, zult U een stellige weigering oploopen". Inderdaad doken deze boeken later elders op, zoals bij boekhan­del de Slegte. In het blad TVE (jaargang 3) staat hierover het artikel 'Opnieuw een hand­schrift van Lambert Rijckxs Lustigh ontdekt'. Hierin staat o.a.: "Een extra-krediet van de Algemeen Rijksarchivaris uit Den Haag gaf ons de mogelijkheid dit werk aan te kopen". In Huizen gaf drukkerij Visser in 1973 een boekje uit met daarin een aantal verhalen van Lustigh, zonder te vermelden uit welk deel deze waren overgenomen. Het waren de krenten uit de Lustigh pap, het volledige werk is tot nu toe niet uitgegeven.

Begin februari 1999 werd ik opgebeld door de heer Lammert Calis uit Blaricum. Uit een erfenis had hij een oorspronkelijk geschrift van Lustigh gekregen, tot nu toe had het in de linnenkast van een oude dame gelegen. Het uit 66 bladzijden bestaande boek mocht ik lenen om er transcripties uit te maken. Ik heb het boek aan archivaris Dirk Dekema getoond, het was hem onbekend. Voordat ik transcripties ging maken, heb ik het geleende boek vergeleken met de door secretaris Van Os gemaakte afschriften. Hoewel sommige gedeelten handelden over dezelfde onderwerpen, zoals schaarbrieven en erfgooiersrechten, waren de teksten niet hetzelfde.

Tot nu toe heb ik van enkele bladzijden transcripties gemaakt. Lustigh schrijft verhandelingen over de erfgooiersrechten en verwijst daarbij naar de bijlagen achter in het boek. Deze bijlagen zijn afschriften uit Schepen­boeken van de stad Naarden en de Gooise dorpen. Ik bezit fotokopieen van akten uit Oud Rechtelijke aktenboeken van Blaricum, die dezelfde teksten bevatten als in de bijlagen staan. Wel is het handschrift van Lustigh goed leesbaar in tegenstelling tot dat van de oorspronkelijke akten van Jacobus Thierens.

