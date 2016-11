BIBLIOGRAFIE GOOILAND

Andere artikelen







TITELS VAN BOEKEN, BETREKKING HEBBENDE OP HET GOOI EN DE ERFGOOIERS. _____________________________________________________________ 620 DE ERFGOOIER: Nieuws- en advertentieblad voor Bussum en omstreken - afl. 2 (1897/1898) no. 6(1/1) - Baarn, G.Bakker., 24 -9-1898 + 1-1-1897. 4 blz. IISG © SISO: PM 4078 © Rec. nr. 620 612 VERDEDIGING VAN HET REGT DER DORPSGEMEENTEN IN GOOYLAND, OP DE HEIDEN EN WEIDEN, ALDAAR GELEGEN: / Backer, C. Amster¬dam, C. Weddepohl. 1842. 52 blz. R.A.H. © SISO: O 6 © 1842 © Rec.nr. 612. 613 IETS OVER GOOILAND, DE ONTGINNING VAN HETZELVE, EN DE REGTEN VAN HET DOMEIN, ALS EIGENAAR EN DER GEBRUIKERS / Back¬er, C.© Amsterdam, Johannes Mueller, 1838. 93 blz. R.A.H. © SISO: O 2 © 1838 © Rec.nr. 613. 489 VERSLAG OMTRENT DEN OORSPRONG EN DEN AARD DER GEBRUIKSREG TEN OP DE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND. : Bijzonder in betrek¬king tot de vraag wie de geregden zijn tot dat gebruik / Perk, A. © Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1842, 102, LXX1 (bijlagen) noten. De bekende notaris Perk, uit Hilversum' heeft zeer veel historisch onder¬zoek gedaan naar de geschiedenis van het Gooi en de erfgooi¬ers. Hij is de eerste die zich weten©¬ schappe¬lijk met dit onderwerp bezig heeft gehouden. In 1843 heeft hij de eerste 'moderne' landkaart van het Gooi uitgegeven. RAH © SISO: 7 F 6 © Rec.nr. 489. 830 KAART VAN GOOILAND NA DE HEIDE VERDEELING VAN 1843. AAN WIJZENDE DE SOORT VAN BEBOUWING EN ALLE VERANDERINGEN TOT OP GEMELD TIJDSTIP: Met toestemming van Zijne Excellentie den Minister van Financien op aanvrage en met medewerking van A. Perk, Agent van het Domein te Hilversum / Vrankrijker, A.C.J. de - herdr. Hilversum Goois Museum, 1966 © loos krt. 4 blz. 485 BIJDRAGE TOT DEN RECHTSTOESTAND DER ERFGOOIERS: Rinkel,L © Proef schrift © Utrecht, "De Industrie", J. van Druten, 1884, 110 blz. (lit. en noten) RAH © SISO: O 8 / 1884 © Rec.nr. 485. 611 DE HEIDEN EN WEIDEN VAN GOOILAND: Geschiedkundige bijdrage tot het vraagstuk betreffende de verdeling der Gooische Markgronden / Buis, F.A. © Hilversum, Joh. Gerads & Comp. 1887. 44 blz. (Fabius uit Naarden) R.A.H. © SISO: O 5 © 1887 © Rec.nr. 611. 614 CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN ARREST VAN 14 NOVEMBER 1888 VAN HET PROVINCIAAL GERECHTSHOF VAN NOORD© HOLLAND INZAKE STAD EN LANDE VANM GOOILAND CONTRA DE GEMEENTE HILVERSUM EN DE HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG© MAAT¬SCHAPPIJ © H'sum, Joh. Geradts & Co. 1888. 23 + 7 blz. De gemeente Hilversum handelde ontrechtmatig door met de H.IJ.S.M. een kontrakt af te sluiten over de afzanding langs de spoorlijn tussen Hilversum en Bussum. De vergoe¬ ding voor de zandwinning streek Hilversum ook onrechtmatig op. Het proces dat volgde, stelde Stad en Lande van Gooi¬ land in het gelijk. Voortaan ging de opbrengst van de afzanding naar de kas van 'Stad en Lande'. R.A.H. © SISO: O 8 © 1888 © Rec.nr. 614. 604 DE ERFGOOIERS©QUAESTIE: Haar betekenis en verloop in den laatsten tijd / Het Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemee¬ne Heiden en weiden van Gooiland © Hilversum, Gebrs. Klene, (1904) 32 blz. Een beeld van de strijd die de erfgooiers moesten voeren tegen de politie waarover het 'oude' bestuur de beschikking had. RAH © SISO: O 10 © 1904 © Rec.nr. 604. 486 AUTORITEITEN TEGEN ERFGOOIERS: Ranitz, J.A. de © 'sGravenhage, Boekh. v.d. Gebr. Belinfante, 1906. 71 blz. (noten) Indruk van het erfgooiersvraagstuk, opgedaan en neergeschreven door de verdedigers van 5 gestrafte erfgooiers. Rechtzaak ging over het kappen van bomen op grond van Stad & Lande, dat ontvreemd was door Langerhuizen. (bezitter van het landgoed Zuid Crailo.) RAH © SISO: o 22 / 1906 ©Rec.nr. 486. 468 DE ERFGOOIERSWET 1912: Wet van den 25sten april 1912, S.149, tot vaststelling van regelen betrekkelijk den rechtstoestand der vanouds genaamde "gemene heiden en weiden van Gooiland" / Heemskerk, C.J. © Hilversum, Gebrs. Klene, 31 blz. RAH © SISO: 18 F 52 I/O 18© 1929 © rEC. NR. 468 469 DE ERFGOOIERS©KWESTIE NO.2: Handelende over den Eigendom, het Beheer en het Gebruiksrecht / Peet Jz, Jacob © Hilver¬sum, Gebrs. Klene, 1903. 23 blz. RAH © SISO: 18 F 52 II © Rec.nr. 469 523 DE STRIJD IN HET GOOI: Een korte uiteenzetting van den tegenwoordigen stand van het Erfgooiersvraagstuk / Voor©¬ beytel, M.C.M. Amsterdam, Alg. Handelsblad, 1907. 20 blz. R.A.H. © SISO: o 3 © 1907 © Rec.nr. 523. 470 ERFGOOIERS EN ANDERE GOOIERS: Bijzonder en algemeen be¬lang. Weg met het z.g. Bevredigingsrapport / Thomasen, C. Tweede druk© Amsterdan©Hilversum©Bussum, J.W. Ebert, 1926. 9 blz. RAH © SISO: 18 F 52 IV © Rec.nr. 471 471 VERVOLGINGEN EN NIET©VERVOLGINGEN IN DE ERFGOOIERSQUESTIE Het Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de Gemeene Heiden en Weiden van Gooiland © Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1906. 16blz. Het onrecht dat de Erfgooiers is en wordt aangedaan door de burgemeesters van vijf Gooische gemeenten. R.A.H. © SISO: 18 F 52 IV © Rec.nr. 471. 472 SCHAARBRIEF DER GEMEENE HEIDEN EN WEIDEN IN GOOILAND / Het bestuur van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland © Naarden, Gooische Drukkerij, 1895. 16 blz. 33 artikelen omtrent het gebruik en het beheer van de Gemeene Heiden en Weiden. R.A.H. © SISO: 18 F 52 V © Rec.nr. 472. Œ473 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement regelde het gebruik en genot der aan de Vereniging behoorende zaken © Bussum, Firma R. Los, 1914. 12 blz. Het 21 artikelen bevattende reglement zoals het in artikel 20 van de 'Erfgooierswet 1912' wordt aangegeven. R.A.H. © SISO: 18 F 52 VI © Rec.nr. 473 474 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement regelende de verkie¬ zing van Bestuursleden door de leden © Bussum, Firma R. Los, 1914. 16 blz. Reglement conform artikel 25, sub 2a en b en sub 5 der erfgooierswet 1912 R.A.H. © SISO: 18 F 52 VII © Rec.nr. 474. 475 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement van orde voor de Algemene vergadering van stad en Lande van Gooiland © Bussum, Firma R. Los, 1914. 7 blz. Reglement conform artikelen 21 t/m 24 der erfgooierswet 1912. R.A.H. © SISO: 18 F 52 VIII ©Rec.nr. 475 590 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement op het verloren gaan van het lidmaatschap © Bussum, Firma R. Los, 1914. 4 blz. Reglement conform art. 10 der erfgooierswet 1912. (zie ook 473,474,475. R.A.H. © SISO: 18 F 52 IX © Rec.nr. 590. 591 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN STAD EN LANDE VAN GOOILAND 1890, 8 blz. (zie ook 473, 474, 475, 590.) R.A.H. © SISO: 18 F 52 X © Rec.nr. 591. 592 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Reglement van orde voor de bestuursvergaderingen van Stad en Lande van Gooiland © Bussum, Firma R. Los, 1914. 10 blz. (zie ook: 473, 474, 475, 590, 591) R.A.H. © SISO: 18 F 52 XI ©Rec.nr. 592. 429 DE ERFGOOIERSKWESTIE: Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtsgeleerdheid / Erk, Jacobus P.H. van © Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon. 1927. I© XLVI; 5©92 blz. Historische analyse vanaf 986 van de erfgooierskwestie tussen de dorpen in het Gooi, die voor¬ gelegd werden aan hogere rechtelijke instanties, in bijla© ¬gen 2 schaa¬rbrieven; plus de 50 artikelen van de erf© gooiers¬wet. GEM. ARCH. A'DAM © RAH © KB DEN HAAG © SISO: 38 D 30 16 C 14 1135 A72 © Rec.nr. 429. 059 DE ERFGOOIERS EN HUN GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT (TOT 1568) Sebus, Proefschrift© Amsterdam, H.J. Paris, 1934, 1933. 25 cm. © literatuurlijst, 238 blz. Over de Erfgooiers, leden van de vereniging Stad En Lande van Gooiland, die de gemene gronden beheert (968©1568) Bijlagen: Schaar- en bosbrieven; tabellen. UB A'DAM, INST. 138 UB UTRECHT, RAH, KB DEN HAAG © SISO: Ges 51 g 4200 AB diss Leiden 1933 SE 8 d 17 320 A60 15 G 26 © Rec. nr. 59. 434 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: EERSTE DEEL: de Middeleeuwen / Enklaar, D.Th., Vrankrijker ACJ de © Amsterdam, N.V. Uitg. Mij Parnassus Amsterdam, 1939 © ill. 189 blz. De geschiedenis van het gebied tussen Vecht en eem, waar¬ bij veel aandacht voor de institutioneel©juridische ge©¬ schiede¬nis en daarmee samenhangende gebiedsbegrenzingen en rechten en plichten van bezitters en bewoners. Bibliogra©¬ fie en bronver¬melding. (zie ook 411, 431 en 432) GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG, © SISO: 30 A 27 F 3 I 77 G 2© Rec.nr. 434 432 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: TWEEDE DEEL: Nieuwe Geschiede©¬ nis / Enklaar, D.Th.; Vrankrijker, A.C.J. de © Amsterdamn, N.V. Uig. Mij Parnassus Amsterdam, 1940 ©ill.I ©122 blz. Geschiedenis van het Gooi over de periode 1572 © 1795; met name aandacht voor economische en politieke aspecten. (zie ook: 411, 431 en 434.) GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG,© SISO: 30 A 37 F 3 II 77 G 2 © Rec.nr. 432. 431 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: DERDE DEEL : Nieuwe en nieuwste Geschiedenis / Enklaar, D.Th. ; Vrankrijker, A.C.J. de © Amsterdam N.V. Uitg. Mij Parnassus Amsterdam, 1941 © ill. 219©394 blz. Geschiedenis van het Gooi vanaf 1572 tot 1940. Aandacht voor, naast kerkelijke geschiedenis, de economische ont©¬ wikke¬ling en geschiedenis. Ontsluiting van het Gooi door de spoorwegen en stoomtram. Bibliografie en bronnen. (zie ook 411, 432 en 434. GEM. ARCH. A'DAM, R.A.H., A.R.A. DEN HAAG, ©SISO: 30 A47 F 3 III 77 G 2 © Rec.nr. 431. 411 GESCHIEDENIS VAN GOOILAND: VIERDE DEEL: De laatste 50 jaar 1925 © 1975: Nieuwste Geschiedenis van Gooiland: 1925 © 1975 / Vrankrijker A.C.J. de ©Schiedam,Interbook Interna©¬ ti¬onal BV Gooise boekverkopers 1976 ©foto's, reg.7©203 blz Geschiedenis van het gooi vanaf 1925 tot 1975, waarbij moderne ontwikkelingen als integratie, planologie en nieuwe economische ontwikkelingen centraal staan. Stich¬© ting Goois Natuurreservaat. Vestiging Radio en T.V. stati¬ons in Hilver¬sum. (zie ook: 431, 432 en 434. GEM. ARCH. A'DAM, P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM, R.A.¬H., A.R.A. DEN HAAG, BRM ZEIST © SISO: 30 A 4. 01 9309 C GOOI GESCHIEDENIS 44 H I 77 G 2 NX2 gnh7 VRAN DL. IV. Rec.nr. 411 496 MIDDELEEUWSCHE RECHTSBRONNEN VAN STAD EN LANDE VAN GOOI©¬ LAND / Enklaar, D.Th © Utrecht, Kemink en Zoon NV Over den Dom, 1932 XXXIV , 502 blz. © (Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud©vaderlandsche recht. Derde reeks nr. 3. Teksten in (oud) Nederlands, Frans, Latijn. (met noten) R.A.H. © SISO: S 15 © 3 © Rec.nr. 496. Œ511 DE OUDSTE KAARTEN VAN GOOILAND EN ZIJN GRENSGEBIEDEN / Enklaar, D.Th. krtn. 1 © 21 blz. Aan de hand van juiste datering van overgebleven kaarten worden historische en rechtshistorische conclusies getrok©¬ ken over geschillen in het Gooiland m.b.t. het bezit en het ge¬bruik van de bodem. Overdruk uit het Nederlandsch Ar¬chieven¬blad, 3/4, 1931/1932. P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM © SISO: 9309 C 7 GOOI ENKLAAR © Rec.nr. 511. 516 STAD EN LANDE VAN GOOILAND: Geschiedenis en problemen van de erfgooiers 968 © 1968 / Vrankrijker, A.C.J. de © Bus©¬ sum, Van Dishoeck, Van Holkema & Warendorf NV, 1968 © ill. foto's, krt. port., li. opg. reg., tab. 5 © 152 blz. In 1963 werd besloten de Vereniging Stad en Lande van Gooiland (erfgooiersvereniging) te ontbinden: daarop werd besloten een geschiedenis van de erfgooiers te schrijven, met de nadruk op de periode na 1912, toen de erfgooierswet tot stand kwam. Met namenlijsten van de leden uit 1965 en foto's met onderschrift. P.J. MEERTENSINSTITUUT AMSTERDAM, R.A.H., GEM. ARCH. A'DAM, IISG KB DEN HAAG, BRM ZEIST, © SISO: 9309 C 7 GOOI VRANKRIJKER 49 C 7 36 G 52 NA 55/60 7055 D14 NX2 gnhg7 VRAN © Rec.nr. 516. xxx DE GESCHIEDENIS VAN EEMNES o.a. Van Hees Foto's van veel oude Eemnesser boerderijen en huizen met een beschrijving. Een voorbeeld voor Blaricum en Naarden. BKTITERF.GOI - 2009







