GOOI & EEMLAND 900-1567

GOOI & EEMLAND 900-1567

Wednesday, March 27, 2013



Gansoordstraat - Turfpoortstraat de oudste en langste straat van Naarden.

Vesting Naarden op de Kaart



GESCHIEDENIS VAN GOOILAND EN DE ERFGOOIERS

# posted by gooilander @ 11:09 AM 0 comments

Sunday, June 03, 2012



Een maaier en een ploeger met twee ossen

# posted by gooilander @ 5:19 AM 0 comments



Ploegende boer met twee ossen

# posted by gooilander @ 5:17 AM 0 comments



Grasmaaiers aan het werk

# posted by gooilander @ 5:15 AM 0 comments



Boerinnen in de hooibouw

# posted by gooilander @ 5:14 AM 0 comments



Muiderslot gebouwd door de Hallandse Graaf Floris V

# posted by gooilander @ 5:09 AM 0 comments



Hollandse Graaf Floris V vermoord - 1296

# posted by gooilander @ 5:05 AM 0 comments

Wednesday, April 05, 2006

GESCHIEDENIS VAN 'T GOOI EN DE ERFGOOIERS 900 T/M 1567

____________________________________________________

Jaartallenlijst 900 t/m 1567

Anno 900 De naam Naruthi (naru, narrow) Naarden lag aan een nauwte of engte, een inham. Komt voor op een lijst van goederen van het klooster van Werden. (Bij Essen, Duitsland)

----------------------------------------------------------------

Anno 958 Schenking van Keizer Otto aan ‘t klooster te Elten van Nardincklant -

v.d. Bergh, I, no. 41 [Erk] [ de Vrankrijker 1968]

Nardiclant (= Gooiland) Deze naam komt pas rond 1300 in zwang. Overdracht bekrachtigt door Otto I - schenking van Graaf Wichman II van Hamaland aan het klooster voor adellijke dames te Elten. Dochter Luitgardus (van Wichman) is Abdis.

WIKIPEDIA:

De Rijksabdij Elten was een adellijk sticht voor vrouwen ......

In 968 sticht Wichman van Hamaland op de Elterberg een adellijk stift voor dames.



-----------------------------------

Anno 996 Herinnering aan deze gift door Keizer Otto III, - v.d. Bergh, I, no. 70

[Erk]

----------------------------------

Anno 1186 Verdrag tussen ‘t Kapittel van St. Jan te Utrecht en ‘t klooster te

Elten over de

aanstelling van de persoon in de kerk te Nardincklant - v./d. Bergh, I, no. 164

[Erk]

---------------------------------

Anno 1224 Afstand van de Amstel’s van hun rechten op Nardincklant - v.d. Bergh,

I no. 288 [Erk]

-------------------------------

06.05 1280 Overdracht van Nardincklant aan Floris V, Graaf van Holland - v.d.

Bergh

II, no. 394 [Erk] Graaf Floris V van Holland 1256-1296

------------------------------------

Anno 1280 De Hollandse Graaf Floris V laat aan de monding van de rivier de Vecht

het Muiderslot bouwen.

-----------------------------------

13.05 1280 Renversaal van de brief van 6 mei 1280 - v. Mieris I, p. 406 [Erk]

----------------------------------

13.05 1280 Belofte tot confirmatie van het renversaal - v. Mieris, p. 408 [Erk]

---------------------------------

14.05 1280 Nadere bepalingen omtrent de overdracht van Nardincklant - v.d.

Bergh, II, no. 399 [Erk]

-----------------------------------

Anno 1281 Het convent van Elten bekrachtigt de overdracht van Nardinclant aan graaf

Floris V. - v.d. Bergh, II, no.

439 [Erk] ( het stift van Elten in Duitsland)

----------------------------------

Anno 1285 Zoen tussen de Amstel’s en Floris V - v.d. Bergh, II, no. 571 [Erk]

----------------------------------

Anno 1292 Gijsbrecht van Amstel belooft Graaf Floris V de brieven betreffende

Nardincklant over te geven - v.d. Bergh, II, no. 813 [Erk]

----------------------------------------------------------

27.06.1296 Floris V vermoord door edelen

--------------------------------------------------

Anno 1305 Schout te Naarden - Hortensius, p. 220 [Erk]

---------------------------------------------

Anno 1326 Verbod van de Graaf van Holland aan die van Gooiland, om samenkomsten

te houden, tenzij in tegenwoordigheid van baljuw of schout - v. Mieris, II, p.

410 [Erk]

------------------------------------------------------

Anno 1337 Er wordt melding gemaakt van stadsrechten voor (Oud) Naarden

--------------------------------------------------

21.10 1339 Overdracht van veen aan die van Eemnes door de Graaf, met goedvinden

van de Gooiers - v. Mieris, II [Erk]

---------------------------------------------------

Anno 1342 Naardens enige privilege, dat van de visstapel wordt verleend.

-------------------------------------------------------

Anno 1343 Overdracht van veen aan die van Loosdrecht, door de Gooiers zelf - S &

L Archief [Erk]

----------------------------------------------

Anno 1346 Bekrachtiging hiervan door de landsheer - S & L Archief [Erk]

-----------------------------------------------------------------

15-05-1350 De Hoeken verwoesten Oud-Naarden. De resten zullen in de loop der tijd geheel verzwolgen worden door de Zuiderzee.

------------------------------------------------

17.05 1350 Hertog Willem vergunt de verbrande stad Naarden weer op te bouwen -

v. Miers II p. 779 [Erk]

De nieuwe plek ligt op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug en dus veiliger en verder weg van de Zuiderzee. Naarden is gesticht als vestingstad. Strategisch is N. belangrijk omdat het ligt aan de grens met het Sticht. Een enkele omwalling en omgrachting wordt aangelegd.

--------------------------------------------

Anno 1355 Voltooiing der eerste ommuring van Naarden [Erk]

---------------------------------------

Anno 1356 Naarden aangewezen als verzamelplaats voor de benden onder Gijsbrecht

van Nyenrode. Overwinning van de Naardense benden bij Soest, op de Amersfoorters,

onder Maarschalk Otto van Laer. [Naarden]

---------------------------------------------

Anno 1380 - 1387 Aanvang van de bouw van de St. Vituskerk. St. Vitus was de beschermheilige van het klooster van Elten.

---------------------------------

13.09 1385 Henrick van Snellenberch krijgt een hofstede in Gooiland in Leen - v.

Mieris III, p. 427 [Erk]

------------------------------------------

Anno 1387 Handvest van Amstelland en Gooiland; konijnenjacht behoort aan de

Graaf - v. Mieris II, p. 484 v.v. [Erk]

---------------------------------------------------

Anno 1387 Aanvang van de bouw van de gotische Sint Vituskerk te Naarden

-------------------------------------------------------

Anno 1403 Naarden krijgt van Hertog Albrecht van Beyeren toestemming om een

haven naar de Zuiderzee te graven, welk werk voltooid werd in 1411. [Naarden]

----------------------------------------------

25-01-1404 Eerste schaarbrief - bijlage I [Erk] [erfgooier.tk]

http://home.wxs.nl/~vera0000/gooiland1.html

http://stad-lande-schaarbrieven.blogspot.com

-------------------------------------------

Anno 1404 Zusterklooster in de Bussummerstraat te Naarden

gooijerhistory 3359

-------------------------------

Anno 1404 Confirmatie hiervan - Perk, bijlage II [Erk] [erfgooier.tk]

-------------------------------------------

Anno 1407 Privilege van Johan van Beieren, aangaande landwinning - Perk, bijlage

III [Erk]

--------------------------------------------

Anno 1409 Kerk te Huizen gebouwd - Muller-Joosting, II, p. 350 [Erk]

-----------------------------------------------

Anno 1416 Kerk te Hilversum gebouwd - Muller-Joosting , II, p.351 [Erk]

-----------------------------------------

Anno 1417 Naarden schenkt schaarrecht aan ‘t vrouwenklooster te Naarden - Perk,

p. 27 [Erk] Bij google : gooijerhistory klooster

---------------------------------------------------------

Anno 1418 Jan van Beieren staat aan die van Naarden en Gooiland toe, lieden, die

in de bossen schade aanrichten, naar Muiden te brengen, en de turf, die zij in

hun veen gegraven mochten hebben, in beslag te nemen - Perk p.33 [Erk]

-------------------------------------------------------

Anno 1403 Mislukte aanslag van Utrechtse benden op Naarden. [Naarden]

--------------------------------------------------------

Anno 1421 Schout te Huizen - Hortensius p. 221 [Erk]

------------------------------------------------------

Anno 1423 Hertog Albrecht geeft Hilversum enige vrijheden - v. Mieris, IV p. 713

[Erk] (In 1424 wordt het dorp Hilversum zelfstandig. Voordien werd het bestuurd

vanuit Laren)

-----------------------------------------------------

Anno 1423 Soortgelijk privilege aan Laren - v. Mieris IV p. 714 [Erk]

---------------------------------------------------

Anno 1437 Bosbrief, opgesteld door Johan van Nyenrode, de stad Naarden en de

gemeene waren van de dorpen van Gooiland - Backer , bijlage D [Erk]

-----------------------------------------------------

Anno 1440 Het schip van de Naardense Sint Vituskerk is voltooid.

Door brand getroffen in 1468, 1481 en 1490.

---------------------------------------------------------

03.05 1442 Tweede schaarbrief. Zie bijlage II [Erk] [erfgooier.tk]

http://home.wxs.nl/~vera0000/gooiland4.html

--------------------------------------------------------

22.05 1442 Privilege van Philips van Bourgondie aan die van Naarden, nopens de

wijze van verkiezing, o.a. van schaarmeesters - Backer, bijlage H [Erk]

-------------------------------------------------------------------

13.01.1455 Derde schaarbrief - Die ghemene wilkuer van Goylant

Perk, bijlage IV [Erk] [erfgooier.tk]

http://home.wxs.nl/~vera0000/gooiland5.html

----------------------------------------------------------------

Anno 1464 Naardense benden trekken op tegen die van Muiden wegens een geschil

over de venen.[Naarden]

------------------------------------------------------------

Anno 1468 Grote brand in Naarden. (Kerk gedeeltelijk verwoest) [Naarden]

-------------------------------------------------------

14.04 1469 Sententie van het Hof van Holland - Van Lennep, no. 1 [Erk]

---------------------------------------------------

19.11 1474 Sententie van de Grote Raad van Mechelen - Perk bijlagen V en VI

[Erk]

-----------------------------------------------------

10.12 1481 Naarden, ‘s morgens vroeg, door als boerinnen vermomde soldaten uit

Utrecht, verrast Hierbij werden 50 inwoners gedood en 140 als gijzelaars

weggevoerd. Plundering en brand van stad en kerk. [Naarden]

-----------------------------------------------------------

10.12 1481 Benden van Naarden doen mee aan de aanval op Eemnes. [Naarden]

---------------------------------------------------------

25.12 1481 Aanvallen op Baarn en Soest; beide plaatsen verwoest [Naarden]

---------------------------------------------------------

26.12 1481 Vergeldingstocht naar Utrecht. Ter herinnering hieraan wordt de toren

‘Swicht Utrecht’ gebouwd. [Naarden]

---------------------------------------------------------

Anno 1481 Na de brand in de Naardense Sint Vituskerk werd het schip van

de kerk verhoogd en voorzien van zijbeuken.

-----------------------------------------------------------

Anno 1481 Bouw van de toren van de middeleeuwse kerk van Hilversum.

-------------------------------------------------------------

Anno 1485 De stad Naarden door Utrechtse troepen bij verrassing aangevallen .

[Naarden]

-------------------------------------------------------

Anno 1486 Naarden voor een groot deel door brand verwoest. (Boxhorn) [Naarden]

----------------------------------------------------------

Anno 1489 Algehele vernieuwing van de Vestingwerken van Naarden onder de

Regering van Rooms-Koning Maximiliaan. [Naarden]

---------------------------------------------

Anno 1490 Naarden voor meer dan de helft verbrand. [Naarden]

--------------------------------------------------

Anno 1491 De nieuwe ommuring van Naarden is gereed gekomen. Dit jaar werd de

Stad weer ernstig door oorlog geteisterd en was daardoor niet in staat alleen de

wallen en veste te onderhouden. [Naarden]

-------------------------------------------------------------

Anno 1494 Enqueste upt stuck der Verpondinghe (ed. Fruin) p. 104 - e.v.

“Goeylandt; p.106 het schoutsambt Laren en Hilversum; p. 108 de dorpen Hilversum

en Bussum; p.117 Huizen. [Erk]

-----------------------------------------------------------

Anno 1504 Naarden door Bourgondische en Hollandse benden bezet, onder aanvoering

van Robert van Aremberg. [Naarden]

-----------------------------------------------------------

Anno 1504 Het oudste bewaarde koptiende boek in Archief voor Noord Holland te

Haarlem. - [Nardincklant]

----------------------------------------------------------------

Anno 1508 Gelderse benden trachten tevergeefs Naarden binnen te dringen.

[Naarden]

------------------------------------------------------

13.01.1513 Stadsbestuur van Naarden besluit een rosmolen op te richten op het terrein van het Maria Convent

http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=75251

------------------------------------------------

Anno 1514 Informacie upt stuck der Verpondinghe (ed. Fruin) p. 227 e.v. [Erk]

---------------------------------------------------------

Anno 1514 Bosbrief. S & L Archief [Erk] [erfgooier.tk]

-----------------------------------------------------------

01.12 1514 Brief van de Stadhouder, Graaf van Egmond, waaruit blijkt, dat deze

de schaarbrieven wettig tot stand gekomen acht - Perk, p.29 [Erk]

-------------------------------------------------------------

11.07 1520 Sententie van de Grote Raad van Mechelen, bevestigend de sententie

van het Hof van Holland van 1517, betreffende het geschil gerezen tussen die van

Hilversum en Laren als eisers en die van Naarden, Huizen, Blaricum en Bussum als

verweerders - Van Lennep, no. 2 [Erk]

------------------------------------------------------------------

Anno 1525 Die van Gooiland doen afstand van het recht van windval en dor hout in

‘t Gooiersbos Hortensius, p. 257 e.v. [Erk]

--------------------------------------------------------------

Anno 1532 Naarden verkoopt poorterschap en volle veldslag aan Gherijt Ewoutsz -

Perk, bijlage VIII [Erk]

-------------------------------------------------------------

Anno 1534 Overeenkomst, waarbij op turfgraven buiten Gooiland als straf gesteld

wordt: verlies van veldslag, wagen en paarden. - Perk, p. 43 [Erk]

------------------------------------------------------------

Anno 1534 Overeenkomst

- Item, off gebeurde bij ongevalle van wijnt en water, dat God behoeden will,

dat onse gemeente van Goylant vermindere off affspuele, sullen stede en lant

dat te samen gehouden wesen te beschultten , soe als doenlick is, en

eendrachtelick die costen met malkander wt dragen en die hant dar toe reyken.

- Item, men sall altijtt der gemeente proffijte doen, op costen van stat en lant.

[Perk]



-----------------------------------------------------

Anno 1542 Keur van Hilversum, houdende verbod om verder grond aan te maken -

Perk p. 43 [Erk]

------------------------------------------------------

08.07.1544 Resolutieboek I ( 08.07.1544 - 16.02.1888) in Archief van Stad en

Lande van Gooiland.

------------------------------------------------------

08.07.1544 Resoltutieboek II ( 08.07.1544 - 21.09.1852) in Archief van Stad en

Lande

----------------------------------------------------------------

Anno 1548 Sententie van de Grote Raad van Mechelen, bevestigende de sententie

van het Hof van Holand, inzake de dorpen van Gooiland tegen de stad Naarden. S &

L Archief - Perk bijlage VII [Erk]

------------------------------------------------------------------

Anno 1567

________________________

F.J.J. de Gooijer

goooijerfjj@hotmail.com



_____________________

http://gooijer.netfirms.com/

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/



Voor afbeeldingen en foto's, zie:

http://gooiland.vijftigplusser.nl/







Labels: Gooise geschiedenis

# posted by gooilander @ 9:49 AM

About Me

Name: gooilander

Location: Naarden, Gooiland, Netherlands

View my complete profile

Links

archives