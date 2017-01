Andere artikelen







BATTLE ROYAL - MANOEUVRES 1954



BATTLE ROYAL -- GROTE MANOEUVRES IN DUITSLAND -- 1954





Kritiek op de houding van de Nederlandse militairen, na afloop van de oefening Battle Royal door de legerleiding:



Grand Repulse en Battle Royal waren de eerste oefeningen waarbij grote eenheden als 42e Regimentsgevechtsgroep, inclusief 423e Bataljon Infanterie, zich gemotoriseerd verplaatsten. Hoewel de Nederlandse eenheden goed voor de dag kwamen en er een stijgende lijn in de prestaties zat, behoefden tal van zaken nog verbetering. Onder andere was een betere discipline nodig om te voorkomen dat mannen bleven kijken naar de ‘vijandelijke’’ vliegtuigen, die luchtaanvallen uitvoerden





Ook ik nam deel aan Battle Royal. Bij een gedeelte van de oefening moest onze compagnie over een rivier worden gezet. Dat werd dolle pret. De voertuigen waarin we zaten werden gereden door Duitse chauffeurs in blauw geverfde battle dress. De Bundeswehr bestond nog niet. Wij werden ''aangevallen'' door propeller vliegtuigen. De Duitse chauffeurs doken onmiddellijk in de droge greppels langs de weg. Onze jongens stonden zich te vergapen aan de vliegtuigen. Ik dacht: Het lijkt wel een zelfmoord brigade. Zelfs na 1940-1945 hadden we niets geleerd.





Op PANORAVIA staat een stuk over Battle Royal De vliegtuigen bombardeerden soms met zakken meel De zandzakken sloegen in links er rechts van de weg tussen de bomen. ... geoefend doorzakken met meel af te werpen boven legereenheden, om ... Nog wat extra informatie overdeze oefening Battle Royal 1954. ... 98sqn opereerde tijdelijk van een stuk Autobahn, 118sqn vertrok tijdelijk naar RAF Wahn

http://www.anderetijden.nl/artikel/6663/Battle-Royal-atoomoorlog-in-Duitsland







HET GEBIED WAAR DE MANOEUVRE BATTLE ROYAL PLAATS VOND IN 1954





KLAVERBLAD - MOUWEMBLEEM 4e DIVISIE





42e ZWARE MORTIERCOMPAGNIE BIJ DE DUITSE BOER HENKE





WEAPON CARRIER --- MET AANHANGER WAARIN 4.2 INCH MORTIER





LUNCH OP HET ERF VAN BOER HENKE





Artikel links battle royal





Geplaatst op 17 januari 2017 16:39 en 112 keer bekeken

