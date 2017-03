ECHTE GOOISCHE VROUWEN

Agaaths-weblog 11 nov 2007 18:31 Nou, ik vind het wel leuk zulke berichtjes, Fey is een verschrikkelijk vervelend mens als je het niet leuk vind reageer je er gewoon niet op, maar zij vindt het leuk om mensen te treiteren, baaaaaaaah, zo we gaan weer over tot de normale reacties van de dag, bij mijn zusje kwam haar schoonmoeder altijd in klederdracht Scheveningen en ze was er beretrots op, ze was in mijn ogen bijna de enigste die in klederdracht rondliep in Scheveningen, het heeft wel wat, je hebt een zeer interessant blog, lieve groetjes agaath