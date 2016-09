STADSBOERDERIJEN BINNEN VESTING NAARDEN (1)



Boerderij Zwanenburg - naar een aquarel van G. Th. Bennink 1945



Dorps - en stadsboerderijen



In de Gooise dorpen Laren en Blaricum zijn nog enkele oude boerderijen. Karakteristiek zijn hun hoge rieten daken en grote hooischuurdeuren. Vroeger bestonden deze dorpen hoofdzakelijk

uit sobere boerderijen, die kris kras rond de Brink gebouwd waren.

Na de ‘ontdekking’ van 'het land van Mauve', zijn tussen de boerderijen villa's gebouwd. Hierdoor werd het karakter van de

dorpen aangetast. De nieuwe elite van de 'Gooise Matras' doet de rest. Nu worden de boerderijen zelf verkitscht en de autochtone bewoners verdrongen.

Binnen het vestingstadje Naarden stonden ook boerderijen, boer

en burger leefden eeuwenlang samen tot beider voordeel. De

boerderij fungeerde als voedselvoorraad bij belegering van de

Vesting. Boerderijen en woonhuizen stonden pal naast elkaar.

De stadsboerderijen zijn daardoor aangepast aan de rechte

straten en de beschikbare ruimte. De daken zijn bedekt met

dakpannen, omdat riet te brandbaar is. De voorschriften dateren

uit de 17e eeuw, na de grote brand, die het westelijk deel van de Vesting grotendeels verwoestte.



Boerderij Zwanenburg



Wie nu, binnen de vestingwallen, een boerderij in bedrijf wil vinden, zal tevergeefs zoeken. Het laatste bedrijf is in 1967 gestopt op bevel van de burgemeester. Deze 17e eeuwse boerderij Zwanenburg is afgebroken., om plaats te maken voor een rijtje nieuwbouw woningen. Een dicht bebouwde kom verdraagt nu geen veehouderij meer. Wat nog rest zijn tot woningen omgebouwde boerderijen. Enkele ervan zijn van buiten nog herkenbaar. De boeren, meestal erfgooiers, zijn eruit verdwenen.Laat ons eens kijken naar het reilen en zeilen op zo'n boerderij. In het voorjaar, begin mei, gaan de koeien naar de wei. Voordat dit gebeurt worden de dieren voorzien van een nummer, dat in een hoorn gebrand wordt. Een meentbeambte, de 'bulleboer’ doet dit in de periode vóór de zogenaamde schaardag. Hij gaat de boerderijen af met brandijzers. Buiten op het erf wordt een houtvuurtje gestookt en de brandmerken gaan in het vuur. De koeien worden één voor één van stal gehaald, buiten gebrand en weer op stal gezet. Niet 'gebrande koeien' worden niet op de meent toegelaten. Het merken voorkomt verwisseling van eigenaar, daar het vee gemeenschappelijk geweid wordt. Bovendien moet het toegestane schaar eigendom van de bewuste erfgooier zijn.



Schaardag



Als op de schaardag om vijf uur 's morgens de koeien de stal verlaten, zijn ze in een uitgelaten stemming. Maandenlang hebben ze op één plaats gestaan. Nu kunnen ze lopen en springen. Natuurlijk doen ze dat. Het erf is afgezet met karren en planken. Als ze buiten los lopen, zijn ze bijna niet in toom te houden. De buurtjongens zijn van de partij, voorzien van dikke knuppels. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis voor hen, zoals nu bijvoorbeeld 'luilak'. De jongens vinden het een sport om als eerste aanwezig te zijn. Voordat het vee de stal verlaat, wordt het bij katholieke boeren door de boerin gezegend met een palmtakje gedoopt in wijwater. Het vee is kwetsbaar en de natuur grillig.De boer kiest uit de koeien een koe om als koploper te fungeren. Deze krijgt een touw om de horens en met de boer voorop vertrekt de kudde. Het vee wordt los door de nauwe straten gedreven. Bij iedere steeg of zijstraat posteert zich een jongen met een knuppel. Het doel van de kudde is de Naardermeent. Na de uittocht blijven de koeienvlaaien in de straten achter. Buiten de Vesting krijgen de koeien het helemaal op hun heupen. Ze ruiken de wei en gaan steeds harder hollen. Met moeite zijn ze in het gareel te houden. Elkaar verdringend gaan ze door het meenthek. De begeleiders blijven het uitgelaten vee nog even bekijken. Ze maken met eerder gekomen boeren een praatje. De jeugd heeft leedvermaak met degenen die later komen. dan gaat iedereen naar de boerderij terug, vaak met wilde verhalen. De jongens voelen zich erg flink tegenover het nogal wild geworden vee. In de boerderij wordt wat gegeten en gedronken. De jeugd krijgt een fooi, gaat naar huis en naar school.



Grote schoonmaak



De stallen en schuren zijn nu bijna leeg. Alleen de jongste kalveren blijven achter en het paard overnacht zo nu en dan. De pinken en 'vetweiers' worden naar de Buitendijken bij Muiderberg gebracht. In de stallen wordt een grote schoonmaak gehouden. Eerst wordt alles uitgemest, dan geboend en geschrobd. Binnen en buiten worden de muren gewit met kalk, de onderzijde van de buitenmuur geteerd. De staken, waaraan de koeien stonden, worden geboend. Tussen de staken en de groep wordt wit zand, van het 'Zuiderzeestrand' gestrooid. Als de strontput is geleegd en met de mestvaalt naar het land is gereden, worden de boerenwagens schoongemaakt. De schone wagens worden gesmeerd en zijn gereed voor de komende hooibouw.Het erf wordt schoongehouden door vrij rond scharrelende haan en kippen (eieren scharrelden toen nog niet!). Geen sprietje gras is veilig voor hen ... en haan. De eieren leggen ze her en der in de schuren. Het eierenrapen is voor de jeugd een dagelijkse speurtocht. Soms zijn eieren en kip onvindbaar. Plots duikt later een vermagerde kip op, gevolgd door donzige kuikentjes. Het is volop lente !

Verklarende woordenlijst:Erfgooiers:

- Afstammelingen van ‘autochtone Gooise bevolking voorkomende op erfgooierslijst 1708‘

- Meent : Gemeenschappelijk weidegebied.

- Bulleboer : Meentopzichter en tevens stierhouder.

- Schaar : Aantal dieren, dat geschaard (geweid) mocht worden. Grootte van het schaar afhankelijk van de kwaliteit van het grasland en het aantal scharenden.

- Schaardag : Eerste dag waarop het vee op de meent werd toegelaten. (meestal 1 mei)

- Pink : Puber koe.

- Vetweier : Koe, die werd vetgemest t.b.v. de slacht.

- Staken : Elzenhouten palen (later ook ijzeren pijp) waaraan de koe met touw was vastgezet.



Afbeeldingen:

- blz. 25: Foto van de achterzijde boerderij: Boerderij "Zwanenburg" voorjaar 1967 vóór de definitieve "grote schoonmaak".

Bewoond door de familie H.W. de Gooijer-Post van voorjaar

1927 tot voorjaar 1967.





Afb. 1 : blz. 27: Tekening hoekje boerderij: De boerderij

"Zwanenburg" naar een aquarel van G. Th. Benink, 1945.



Afb. 2 Zwanenburg was gelegen aan de Bussummerstraat. Het perceel bestond uit de kadasternummers 370, 371 en 372.

zie: http://bussummerstraat-naarden.toeto.com



Afb. 3

Boerderij Zwanenburg: Bussummerstraat 29 en 31.



E. voordeur met bovenraam. F1. schuifraam met luiken. F2. schuifraam met kleine ruitjes.F3. scharnierend klein raam. G. voorkamer met hoog plafond ('middenbeuk') H. gang met vloertegels. I.alkoof. J. achterkamer met laag plafond ('zijbeuk') K. opkamer mer vloertegels. L. kelder met gewelf onder opkamer. M. bijkeuken met buitendeur N. keukentje. O. melkwinkel ter plaatse van de oorspronkelijke baanderdeur en deel. P. restant deel met lemen vloer, plafond van slieten. Q. eiken gebintsstijl. R. kleine dubbele deur. S. grote dubbele hooischuurdeur. T. hooivak (gebintsvlak) U. voedergang. V. staldeur. W.koeienstal. X. mestluik. Y. losplaats hooiwagen. Z. regenwaterput Voorhuis Bussummerstraat 27



(in de negentiende eeuw bewoond door de bejaarde vader van boer van nr. 29 en 31)

A. gang. B. voordeur. C. raam met groene luiken. D. smalle gang naar achterplaats.



BOERDERIJEN IN DE VESTING.DE OMROEPER, MAART 1988

JRG. 1, NR. 2 [PAG. 24/27] STADSBOERDERIJ GANSOORD- PIJLSTRAAT TE NAARDEN: http;//gans-pijl-straat.blogspot.com

F.J.J. de Gooijer

http://gooijer.netfirms.com/



http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/







Kadaster 1832 met Zwanenburg kad. nr. 370 en 371





Plattegrond Zwanenburg - Bussummertstr. Naarden