MILITAIREN, BOEREN EN BURGERS IN EEN VESTINGSTAD (1860-1940) I



Vestingwerken Naarden begin 1860



Inleiding



Over het alledaagse samenleven tussen militairen en burgers in Naarden is nog nooit geschreven. Geert Mak zou over dit onderwerp een heel boek kunnen schrijven. In dit artikel geef ik een beperkte kijk op deze kleine samenleving. De inhoud berust alleen op een aantal feitelijkheden, overleveringen uit een betrekkelijk kleine groep en persoonlijke indrukken. Het feitenmateriaal komt vooral uit de lokale pers. Deze kranten hebben regelmatig aandacht besteed aanhet wel en wee van de militairen. Zelfs de bevordering of overplaatsing van iedere beroepsmilitair kreeg aandacht. Voor dit stukje heb ik gekozen voor de periode mei 1860 tot en met mei 1940. Mijn familie vestigde zich in de vesting omstreeks de eerste datum en moest de vesting als vluchteling verlaten op 14 mei 1940.



Depôt van discipline



Tot midden negentiende eeuw bestonden in Naarden de militaire gebouwen alleen uit het Arsenaal en de Weeshuiskazerne. Verder waren er een aantal militaire loodsen. Het aantal militairen was in die periode gering. Mei 1861 werd in de kazerne het Depot van Discipline gevestigd. Deze strafinrichting voor militairen werd streng bewaakt. De gestraften hadden geen kontact met de burgerbevolking. In het boek ‘De Weeshuiskazerne van Naarden’ staat: ’Over het leven van de gestrafte soldaten weten we vrijwel niets‘. Zij hadden corveedienst in de kazerne en verrichtten schanswerk aan de vesting. Voor de rest zwijgen de bronnen. Wel doen er nog steeds verhalen de ronde over strenge tucht. Over ranselen op een van de bolwerken. Generaal-Majoor A.N.J. Fabius (1855-1921) schreef in het begin van de 20e eeuw, dat elke gestrafte na aankomst 25 of 59 rietslagen kreeg toegediend. De vader van A.N.J. Fabius was in Naarden burgemeester van 1863-1887, in de zelfde periode dat het Depôt van Discipline bestond. In zijn jeugd moet Fabius junior weet gehad hebben van de afstraffingen. Naarders hebben dit van ouder op ouder mondeling overgeleverd.



Er is het bekende verhaal over ‘de beul’ die in het laatste kwart van de negentiende eeuw bij de 'Dikke boom' woonde. Genoemde beul was een onderofficier van het garnizoen Naarden. Deze beroeps militair had onder andere de taak om 'zich misdragende gestraften' eens in de week te straffen. De straf werd uitgevoerd achter het Arsenaal op bastion Oud Molen buiten het zicht van de burgerij. De gestraften kregen met de karwats een aantal slagen. De afstraffing vond, volgens overlevering, op zaterdag plaats.

Sommige Naarders verzamelden zich op de Oude Haven om de kreten van pijn te horen. De afranseling zou 'in de Lage Flank' hebben plaats gevonden.

Bij de beul zou het gaan om de Adjudant Onderofficier Frederik Sander Jansen, Ridder in de Militaire Willemsorde. Hij was geboren in 1830 en woonde ca.1862 op de hoek van de Raadhuisstraat/Wuyvert. Later verhuisde hij naar de Kloosterstraat en werd ‘wachter bij de militaire gebouwen‘. De militaire strafinrichting zou Naarden in 1881 verlaten hebben.

In de Gooi en Eemlander van 1894 stond evenwel het volgende bericht: ‘Naarden, 23 juni. De milicien K. heeft zich door zijn aanhoudend uitstekend gedrag in ’t Depot van Discipline zoodanig onderscheiden dat hem vergund is weder naar zijn regiment terug te keeren‘.

Afbeeldingen:



F.J.J. de Gooijer

Het Arsenaal is het oudste miltaire gebouw in Naarden





De Weeshuiskazerne was ooit een Zusterklooster





De Vijf Loodsen gebouwd in de 18e eeuw





De Gele Loods gebouwd in de 18e eeuw





De Amsterdamsche Poort gebouwd in de 17e eeuw





De Utrechtsche poort gebouwd in de 19e eeuw





De Zeebrug tussen de Oude Haven en de Zoute Gracht werd tot 1932 in het najaar afgesloten met balken. In 1916 werd dit nagelaten, het gevolg was een overstroming van de vestingstraten.