GOOILAND MIJ LANDBOUW : 1860-1875

1856.02.28 Stemming over nieuwe leden bij het aftreden van oude leden: J.H. Hooft Graafland van Laren. Op hem werden 3 stemmen uitgebracht. (hij werd niet gekozen)

[Is deze Hooft Graafland dezelfde die ooit Crailoo bezat ?]

Vergadering 22 Maart 1861

Dr. Van Hengel deelt mede, dat op heden door Adrianus Spruit bij de doorgraving onder Hilversum (de Gooische Vaart) is gevonden een gedeelte ' Kies ' van eenen Mammont; dat dit gedeelte ' Kies '

(hetwelk Zed. Aan de vergadering vertoont) is 1/3 van de tweede linker onderkaakkies van den Mammont (eene uitgestorven soort van Olifant uit den Praedomitischen tijd)

Vergadering 30 Augustus 1861 bij rampen in het Gooiland in dezen zomer, zoo door den storm van den 30 juny ll, als door den hagelslag van den 16 augustus ll, getroffen te hebben, eene poging zal aanwenden om den minder gegoede veehouder, op de eene of andere doelmatige wijze/ door tijdelijk voorschot of anderszins/ te hulp te komen.

1866: Beschrijving proef met de verbouw van SERRADELLA in 1865 #ten behoeve van beweiding door vee. Proef op kleine schaal. De (proef) koe gaf 26 kan melk per dag en de melk leverde na het karnen veel boter op. De koe bleef mager, hetgeen bij gras niet het geval was.

SERRADELLA is een eenjarig cultuur gewas, van de familie der vlinderbloemigen. (verbouwd ter verbetering van de grond)

1866.08.31 Hilversum no 78

Ik ontving eenige dagen geleden van U Hoog Welgeb aanplakbiljetten betreffende de algemeene vergadering, wedstrijd voor stoom- en andere ploegen enz. in de maand September te houden. Deze biljetten ongezegeld zijnde, is mij door den Directeur van het postkantoor alhier geweigerd deze biljetten ter verdere verspreiding in mijne afdeeling te verzenden. Te Hilversum zijn er door mij reeds verscheidene exemplaren in koffijhuizen enz. rondgezonden. Enz

1868.03.10 Hilversum aan het gemeentebestuur van Naarden.

Brief over de te houden tentoonstelling op 9 en 10 September te Naarden. Tentoonstelling van vee en pluimgedierte, voortbrengselen van - en werktuigen voor land- en tuinbouw.

1867.03.14 Vergadering op Zandhoeve bij Naarden 1867.03.15 . Dat onder de Afdeeling Gooiland de veepest geheerscht heeft sedert 8 October 1866. Het aantal gestorven runderen bedroeg 9. Afgemaakt ongeveer 400 stuks, hersteld 10. Over het algemeen was de ziekte van hevigen aard; thans heerscht dezelve niet meer; enkele gevallen doen zich echter nog voor. II dat er geen blijken zijn van gunstige gevolgen van het stelsel van afmaking met schadevergoeding in deze afdeeling. Zuiver kan echter deze vraag niet beantwoord worden, daar er ook hier, evenals elders, velerlei verzuimen hebben plaats gehad, bij welke van het afmaken alleen, het gewenschte resultaat niet kan verwacht worden.

1867.09.12 Vergadering bij A. BUWALDA in Hilversum



Besloten wordt o.a.: om op woensdag 9 October aanstaande te houden een Harddraverij van uitsluitend boerenwerkpaarden. Aan de commissie wordt overgelaten om de plaats te bepalen waar de Harddraverij zal gehouden worden, alsmede de keurmeesters te benoemen.

De inleg voor ieder mededingers paard wordt bepaald op f 1.-. Uit de kas der Afdeeling wordt een som van f 80.- als maximum der kosten toegestaan. De kosten voor een rijtuig dat de leden uit Naarden (zoo de Harddraverij te Hilversum tenminste plaats heeft) naar laatstgemelde plaats zal brengen zijn onder die som van f 80.- begrepen.

1867.10.05 te Hilversum bij L. van den Brul 3.



Ten slotte wordt nog een en ander besproken in het belang van de aanstaande Harddraverij op 'DINGSDAG 8 OCTOBER TEHILVERSUM te houden en wordt besloten om een entree van 25 cents de persoon te heffen voor ieder die geen lid der maatschappij zijnde op het afgesloten terrein wenscht te komen. Overigens heeft elk lid van die maatschappij het regt om met twee dames op de tribune plaats te nemen. Aan den kastelijn L. van den Brul wordt het regt verleend om ten behoeve van zich zelven 25 cents te laten betalen voor toegang tot de tribune door personen die geen leden der Hollandsche Mij van landbouw zijn.

1867 Vergadering op de ZANDHOEVE bij Naarden.

De tentoonstelling kan o.a. gehouden worden in het lokaal van Nieuwenhoff en het daarnevens gelegen erf van landbouwer Linck. De commissie kiest voor deze lokatie in Naarden. Gedrukt worden : 200 exemplaren Programma's en 50 aanplakbiljetten.



1868.08.27 Vergadering op het PAVILJOEN te Blaricum.

1869.08.31 Vergadering bij BUWALDA te Hilversum

Voorstel : Feestelijke viering van het 25 jarig bestaan. Voorstel : Om iedere maand bij VOLLE MAAN een lezing te houden.

[Natuurlijk bij gebrek straatverlichting]

1869 Verslag over de oogst in Gooiland.



Aardappelen f 2.- per mud Erwten f 9.- a f 11.- per mud. Rogge f 7,50 per mud. (ca. 24 mud per bunder)

Middenprijs (gemiddelde prijs): weiland 1861 f 54.-, 1870 f 80.- bouwland 1861 f 18.-, 1870 f 30.-

1877.10.29 maandag vergadering .

Gesproken wordt over de oorzaken van de armoede bij Gooise landbouwers.

1) Voorstel Meent gedeeltelijk omploegen en inzaaien met haver

.2. De nieuwste ploegen zouden slechter ploegen

3) De heer Kuhn wijt het aan de hoge hooipacht.

"dat dezelve geboren is door de groote hooipacht duurte van vee en hooge prijzen van kaas en boter, te weinig mest die de boer verkrijgt brengt hij op zijn hooiland waardoor het bouwland niet krijgt wat het noodig heeft. Hij gelooft dat de achteruitgang van den boer de reden van het slechte ploegen is".

4) Men wil contact opnemen met het bestuur van Stad en Lande om de Meent te verbeteren.

5) De Heer J. Rademaker gelooft dat de slechte toestand der landbouw niet zoozeer in de toestanden der Meent gelegen is., maar wel aan de hooge huurpacht, het slechte ploegen en de duurte van het werkloon.

6) De Heer van de Koppel is van gevoelen, het slechte [ploegen en de dure hooipacht, waardoor de boeren niet genoegzaam vee kunnen houden, de redenen van het verval der landbouw zijn en meent dat de verbetering der Meent een groot middel tot vooruitgang is.

