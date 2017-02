ORANJE BOVEN !

ORANJE BOVEN ! op de schoorsteen van Vlek

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 augustus 1941 slopen twee Naardense jongens heel behoedzaam naar de 64 meter hoge schoorsteen van de Gooische Stoomwasserij van Vlek in Naarden. Het was de vroege morgen van Koninginnedag. Daan hield met een ploertendoder beneden de wacht, zijn broer ging in zwembroek met een verfkwast en een potje witte verf naar boven langs de muurijzers. Het was gevaarlijk temeer daar het een heldere nacht was. ORANJE BOVEN – met uitroepteken – werd snel en met vaste hand op de bakstenen geschilderd. Honderden verdrongen zich de volgende morgen bij de toren en genoten van het uitzicht. Velen maakten foto's die in talrijke afdrukken uiteindelijk door het hele land zouden circuleren. De NSBérs en Duitsers waren woedend en de bezetter gelastte de tekst te verwijderen. Dat gebeurde, maar het opschrift bleef niettemin zichtbaar. Daan en Peter gingen korte tijd later in het grote verzet. In 1943 bereikten zij, overigens los van elkaar, Londen na moeilijke omzwervingen door Frankrijk en Spanje. In Londen werden zij door koningin Wilhelmina als Engelandvaarders in persoonlijke audiëntie ontvangen. Daarna vochten zij mee aan de geallieerde zijde: Naardense soldaten van Oranje. Begin 1962 is de “toren van Vlek'' gesloopt.



Zondag 31 augustus 1941



Ook heb ik gehoord dat de schoorsteen van de Gooische Stoomwasserij (Vlek) deze nacht was beschilderd op 35 meter hoogte met Oranje Boven. Werklieden van de gemeente moesten er heen om de verf ervan te verwijderen. Naar ik hoor gelukt dit niet.

De schoorsteen is volgens zeggen 62 a 65 meter hoog. Vorige week was hij net gerestaureerd : de ijzeren banden waren eraf gehaald en opnieuw in de menie gezet. Volgens personen die het weten kunnen begint de eerste trapgelegenheid pas als men een ladder van 25 sporten erbij heeft geplaatst. Aangezien het terrein 's nachts afgesloten is was er geen andere mogelijkheid het terrein te betreden als met een roeiboot. Deze middag ben ik er langs gewandeld en zag iemand bezig om de letters weg te verven, want zij konden met boenen niet verwijderd worden.



Uit het DAGBOEK VAN EEN NAARDER

(uitgave: Stadsarchief Naarden 1995)

Naardense jongens waren dappere Indische jongens



Daniel de Moulin, geboren en getogen in Nederlands Indie was student medicijnen in Nederland vanaf 1940. Hij was lid van het studentenverzet en moest vluchten in 1943.

(net als zijn broer vluchtte hij naar Engeland)



(uit: http://indisch4ever.web-log.nl )

