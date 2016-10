SCHAATSBAAN ROND RAVELIJN

Toegangsweg naar de Utrechtse Poort in 2009

Mijn vroegste herinnering aan een ijsbaan was in januari 1940. Als zesjarig jongetje was ik op de militaire ijsbaan achter de Weeshuiskazerne op de Zoute Gracht. De Nederlandse militairen lieten ook burgers toe. Via het kazerneterrein mochten die buitendijkse gracht. Normaal was dit verboden terrein. De toegang vanuit Vesting Naarden via de Oude Haven was de Zeebrug. Deze was altijd afgesloten door een hek.

Voor mij was het een onbekende wereld. Bij het oversteken van de gracht ging ik aan wal bij de oostelijke bedekte weg, die vanaf 1950 bekend staat als Moordpaadje.

Het was aardig een oud krantenberichtje te vinden in de Laarder Bel van 9 januari 1940.

In Naarden was het evenmin erg fraai. Op de militaire ijsbaan hadden nog vele burgers, clandestien en oogluikend toegelaten, genoten van de gelegenheid. Vrijdag begingen een aantal kwajongens echter de stomme streek, een brandje te stoken op het ravelijn in de Zoute Gracht, waardoor een paar knotwilgen in de brand raakten. Het gevolg was, dat Zaterdag reeds de militaire autoriteiten niet één burger meer op de Zoute Gracht toelieten. De militairen reden er echter den geheelen dag en hadden een bijzondere als bijzondere attractie de O. en O. versterker, die opgesteld op de hooge Zeebrug de heele baan van vroolijke muziek voorzag.

Zoo was het ijs-Zondag van langzaamaan achteruitgaand gehalte wat de echte liefhebber niet weerhield zich tot laat in den middag de natte voeten warm te rijden …….