DE TAFELBERG VAN BLARICUM (1934)

De Tafelberg met uitzichtplatform in 1934

Het hoogste punt van ’t Gooi, 36 m boven NAP, is het eeuwenoude kunstmatige bergje met de fraaie naam DE TAFELBERG. Nog in de dertiger jaren was het van verre zichtbaar te midden van de Blaricumse Heide. In 1934 besloot men er een uitkijkplatform op te plaatsen. Jammer genoeg is de houten stellage al meer dan 70 jaar verdwenen.

“Het uitzichtplatform op den Tafelberg”

Een benauwde klim en daalpartij.

“Het uitzichtplatform op den Tafelberg, door de goede zorgen van het gemeentebestuur en met medewerking van het Provinciaal Waterleidingsbedrijf gebouwd volgens ontwerp van architect Wouter Hamdorff is voltooid en door het publiek in gebruik genomen.

Zondagmiddag, een ideale najaarsdag, wat temperatuur en weersgesteldheid betreft, waren in de omgeving van den Tafelberg honderden wandelaars op de been. En allen waren er op uitgegaan om het panorama van het hoge platform te genieten. Inwoners van Blaricum, Laren en Huizen vooral maakten er queue op den berg. Het viel echter niet mee op het platform te komen langs de smalle wenteltrap. Alle leiding of toezicht ontbrak, ieder probeerde, zich wringend langs de tegelijk neerdalende sliert menschen , op eigen houtje naar boven te komen, over de é é nmanstrap. Wie boven was had minder oog voor het schitterend uitzicht, dan wel voor de schrikgedachte, dat hij straks langs den kurkentrekker door de zich omhoogdraaiende menigte naar den begane grond terug moeten zien te komen.

En dat was jammer, want het vergezicht was Zondagmiddag met den helderen horizon buitengewoon mooi. Er waren menschen, die de zichtbare torens telden, of het er veertig of meer waren weten wij niet, omdat onze aandacht te zeer bepaald was van het vraagstuk hoe de misschien honderd of meer menschen daarboven weer veilig en wel naar beneden konden komen.

Wij hebben den omhoog dringenden stroom een poosje stop kunnen zetten en daardoor bereikt, dat misschien een vijftig menschen zich naar beneden hebben kunnen laten zakken, zodat het daarboven wat minder benauwd vol werd.

We geven echter gaarne het gemeentebestuur van Blaricum in overweging op de Zondagmiddagen met mooi weer en zolang het nieuwtje er nog niet af is, een politieman op den Tafelberg te posteeren. Als deze er voor zorgt, dat tekens als weer tien kijkers de trap zijn afgedaald er tien langs de wenteltrap naar boven mogen, zodat het boven niet al te vol en er een é é nrichting stroom langs de trap gehandhaafd wordt, al elke bezoeker van het hooge platform, dat zulk een schitterend uitzicht biedt, nog meer waardering kunnen opbrengen voor het mooie panorama

Overgenomen van Het Handelsblad van 20-11-1934

