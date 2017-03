Andere artikelen







EVACUATIE VAN NAARDEN IN MEI 1940



De vesting met op de voorgrond DE DOORBRAAK, de vluchtweg naar station Naarden-Bussum



Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel het Duitse leger op 10 mei 1940 zonder waarschuwing Nederland binnen, brak de weerstand van het Nederlandse leger en vernielde Rotterdam. Koningin Wilhelmina en de regering vluchtte. Oostelijk van Amsterdam ligt de vestingstad Naarden. Op 14 mei 1940 moesten de inwoners van Naarden evacueren.

In World War II, Germany invaded on 10 May 1940 the Netherlands without warning, crushed Dutch resistance and wantonly Rotterdam. The queen Wilhelmina and her government fled abroad. Near Amsterdam is the Walled Town Naarden. On 14 May 1940 take place the evacuation of the inhabitants of Naarden.



DE EVACUATIE VAN DE VESTING NAARDEN IN MEI 1940

door F.J.J. de Gooijer



Tijdens de Tweede Wereldoorlog wisselden de meest afschuwelijke

gebeurtenissen elkaar af. Daarom raakten minder dramatische zaken en

ook voorvallen met een goede afloop snel in het vergeetboek. Dit

verhaal gaat over de evacuatie van de Vesting. Achteraf leek dit op

een tragikomische operette. Niemand zette tot dusver duidelijk het

hoe en waarom van de evacuatie uiteen. Hierdoor ontstonden schampere

verhalen, legenden en allerlei misverstanden.

Het is algemeen bekend dat de Nederlandse legerleiding tot de jaren

veertig geloofde dat de Hollandse Waterlinie een waterdicht

verdedigingsfront was. Deze visie was minder belachelijk dan vaak

wordt voorgesteld. Zelfs de geallieerde overmacht moest aan het eind

van de oorlog een half jaar werkloos achter de Nederlandse rivieren

blijven. De Waterlinie liep van de IJsselmeerkust bij Naarden tot

aan Rotterdam. Het noodlot van de vesting Naarden was dat zij niet

achter, maar voor het geïnundeerde gebied lag. Verder vormde de

verouderde Vesting juist een zwakke plek in het verdedigingssysteem.

Voor de Duitsers zou ze als uitvalsbasis kunnen dienen.



Het evacuatiedraaiboek

In 1939 had de overheid evacuatieplannen gemaakt. Ze waren bedoeld

voor de bewoners in en rondom het geïnundeerde gebied. Deze mensen

moesten in geval van oorlog in veiligheid worden gebracht in de

'Vesting Holland' (het gebied achter de Waterlinie). Er werden dikke

draaiboeken gemaakt om deze operatie zo vlot mogelijk te kunnen

uitvoeren.

Na de oorlog werd de evacuatie geëvalueerd. De overheid gaf toen een

lijvig rapport uit met de titel 'Evacuaties in Nederland 1939-1940'.

Over de werkelijke toedracht van de evacuatie van de Vestingbewoners

werd in het rapport niet gerept. Wel vermeldde men hoe de evacuatie,

volgens het vooroorlogse plan, had moeten verlopen.

Aanvankelijk wilde men de meeste inwoners van de gemeenten Naarden,

Bussum en Huizen evacueren. In tegenstelling tot Muiderberg, dat

midden in het geïnundeerde gebied lag, zou dit niet direct bij het

begin van de oorlog gebeuren. Men dacht 30 treinen nodig te hebben

om ongeveer 29.000 Naarders en Bussummers naar Schagen en

Heerhugowaard te brengen. Deze plannen werden in een later stadium

gewijzigd en in een nieuw draaiboek uitgewerkt. De commandant van de

brigade C (groep Naarden - Vesting Holland) drong toen aan op een

algemene evacuatie van alle wijken. In de oorspronkelijke plannen

dacht men namelijk een dichtbevolkte arbeiderswijk in Bussum niet te

evacueren. De wijk zou in 'veilig gebied' liggen. Na het bijstellen

van de plannen kwam men in de knoei met het aantal opvangplaatsen in

de zogenaamde vluchtoorden. Als oplossing koos men ervoor de

gemeente Huizen met zijn 6900 inwoners niet te laten vertrekken.

Volgens een eerder plan zouden de Huizers per boot over het

IJsselmeer via Volendam naar Waterland worden gebracht.

Pas op 4 mei kwam de commandant van het 'Oostfront van de

Waterlinie' er achter dat Naarden niet 8500 maar 9500 inwoners had.

Drie dagen later had men dit nieuwe gegeven reeds opgenomen in het

vervoer - en evacuatieschema.

Uit Naarden zouden 8900 personen worden afgevoerd. De rest van de

inwoners, 600 personen, bleven achter om allerlei diensten draaiende

te houden. Via station Naarden-Bussum zouden 9 treinen naar

Bloemendaal (3), Overveen (1), Aardenhout (1), Vogelenzang (1),

Hoorn (2) en Blokker (1) vertrekken. In Bloemendaal zouden 6000, in

Hoorn 1900 en in Blokker 1000 Naarders worden ondergebracht.

Aan het einde van 1939 was het leger begonnen om weilanden in de

omgeving van Naarden onder water te zetten. In de 'Buitendijken'

tussen Naarden en Muiderberg werd IJsselmeerwater ingelaten. De

weilanden kwamen 'dras' te staan. In het Merwedekanaal werd het

water opgezet tot 0,20 m boven NAP. Zo was de toestand van 10 tot 12

mei 1940. Voor die tijd had men reeds het vee uit Muiderberg

afgevoerd naar plekken achter de Waterlinie. Het vee van de Gooise

boeren was begin mei, zoals ieder jaar, naar de Meenten gebracht

waar - ook tijdens alle oorlogsdagen - de koeien gemolken werden.



Belevenissen van een zevenjarig jongetje

Als zevenjarig jongetje beleefde ik deze meidagen intens. In mijn

herinnering is mij het volgende bijgebleven.

Vesting Naarden, tien mei 1940. Het is een dag met prachtig weer.

Mijn vriendjes en ik spelen op het erf van onze boerderij. Veel

buurjongens zijn komen opdagen met hun zelfgemaakte karren. Onze

club heeft nog nooit zoveel karren bij elkaar gehad. Oude

kinderwagenonderstellen met twee plankjes erop getimmerd. Bij de

luxe exemplaren kun je zelfs de voorwielen sturen met een stuk touw.

We spelen na wat om ons heen gebeurt. Naarden is een

garnizoensplaatsje waar regelmatig militaire voertuigen rijden. Op

ons maakt dit grote indruk. We apen de soldaten na, vormen een

transport en rijden achter elkaar. Dan komt ma naar buiten: "Jongens

al naar huis!" Het spel is afgelopen.

Thuis worden de ruiten in de achterkamer beplakt met bruine stroken

plakband. Dat is tegen vallende glassplinters bij explosies. Het

zijn voorzorgen op advies van de Luchtbeschermingsdienst. Voor ons

raam met de kleine sponningen is dat 'overbodige luxe'. De radio

staat voortdurend aan. Steeds hoor je een monotone stem:

"Luchtwachtdienst, luchtwachtdienst ... parachutisten boven Haarlem

... luchtwachtdienst ..."

Het is Pinksteren en de zon schijnt door het raam naar binnen. we

liggen op de grond in de kamer. Buiten klinkt vliegtuiggeronk. Ik

meen zelfs een luchtgevecht gezien te hebben.

Derde Pinksterdag, 14 mei. Grote paniek, we moeten weg, de

boerderij verlaten, vesting Naarden verlaten! Mannen van de

Luchtbeschermingsdienst gaan de huizen langs. Ze bevelen iedereen zo

snel mogelijk het hoognodige mee te nemen en het huis te verlaten.

Wij laden van alles en nog wat op de motorbakfiets van mijn vader.

Deze is normaal in gebruik bij het melkventen, maar dient nu als

vluchtvoertuig. Bovenop liggen beddengoed en slopen met inhoud. Op

dit alles troon ik.

Mijn vader zet alle flessen melk, pap en yoghurt buiten op 't erf.

"Dat is voor de Nederlandse soldaten", zegt hij. Een probleem vormen

de huisdieren. De honden en katten redden zich wel, maar de geiten

en konijnen? Onze geit wordt in de hooischuur losgelaten met een

teil water om te drinken. Hooi is er genoeg. Er komen nog meer

geiten bij. Alle overige dieren worden losgelaten. Veel mensen

brengen hun konijnen naar de vestingwallen, er zullen er niet veel

van terugkomen. Het vee, koeien en paarden, loopt op de Meent.

Als alles geregeld is, meldt iedereen zich bij het blokhoofd van

zijn straat. Wij verlaten onze boerderij en sluiten ons aan bij de

stoet vluchtelingen. Via de Sint Annastraat gaat het richting de

Westwalstraat. Bij de opgang naar de Kippenbrug ligt een gevulde

sloop of dichtgeknoopt laken. Het is een hele baal, ernaast staat

huilend 'juffrouw' Colijn. We rijden naar 'de Doorbraak'. Mijn

oudere zussen lopen naast onze wagen met hun fietsen aan de hand.

een waakt angstvallig over het 'cententasje' aan haar stuur. Het is

gevuld met 'wisselgeld', een kluit van hoofdzakelijk rooie centen.

We verlaten de Vesting over de nieuwe Doorbraak. Ik herinner me nog

de opening en aanleg. Als ik opkijk naar de wallen, zie ik daarop

soldaten liggen met geweren. Voor mij zijn het goede bekenden en het

grote voorbeeld. Vaak hing ik rond bij de Promers en maakte een

praatje met ze als ze uit de ramen hingen. Verschillenden ervan,

vooral het keukenpersoneel, kende ik persoonlijk. Samen met mijn

vader reed ik vaak via de hoofdpoort naar de keuken van de

Promerskazerne. Mijn vader leverde daar melk en pap. Nog kort

tevoren rende ik naar huis om sigaren te halen voor een paar van

deze soldaten. Mijn vader gaf ze prompt. Nu liggen deze soldaten op

de wallen en kijken de wegtrekkende burgers na. Mijn wereld stort

ineen. Ik huil en vraag of we nooit meer terugkomen. De

vestingbewoners zijn vluchtelingen geworden.

Ver zijn we niet gekomen, maar voor mij was dat wel het geval. In de

'buitenwijken' van Naarden worden de mensen ondergebracht

(geconcentreerd rond het 'afvoerspoorwegstation' Naarden-Bussum) Ons

gezin vindt onderdak bij aardige mensen in de Van der Helstlaan. De

dochter des huizes is bij de U.V.V. (Unie van Vrouwelijke

Vrijwilligsters) 's Avonds slapen we in een heel groot bed in een

mooie grote slaapkamer. Achter het huis is een terras en een

vijvertje. Mijn oudste broer is in de wolken en wil er wel blijven

wonen. Ik vraag me steeds af of we ooit weer teruggaan. Toch is het

wel een avontuur. Het is 's avonds druk op straat, of beter gezegd

'in de laan'. Bij het verkennen van de buurt komen we bekenden tegen

en samen bezichtigen we de omliggende lanen. Het is voor mij de

eerste keer dat ik hier kom. De grote rechthoekige vijvers tussen de

villa's blijven later in mijn gedachten verbonden met deze dagen.

Mijn vader gaat in de namiddag en 's morgens melken op de Meent.

Sommige mensen zijn alweer terug in de Vesting, anderen hebben de

Vesting niet verlaten.

Het Nederlandse leger heeft gecapituleerd. Ook wij gaan naar huis.

Thuis blijkt van de voorraad melkproducten slechts een flesje room

te ontbreken. Later op de dag wordt dit betaald door een 'juffrouw',

die eerder thuisgekomen was dan wij. Een vroege vorm van

zelfbediening. Vooral een tijdsbeeld waarin nog geen sprake was van

normvervaging. Gewoon respect voor mijn en dijn. De 'Nieuwe Orde'

die volgde, maakte ook daar een eind aan.

Opmerkingen:

Vesting Naarden vormde ooit de meest noord-oostelijke punt van de

Hollandsche Waterlinie. Samen met Fort Ronduit, dat aan de

Zuiderzeekust was gelegen, sloot de vesting de hoog gelegen Gooise

zandgrond af voor een oprukkende vijand. Naarden lag tussen de

Zuiderzee en het ontoegankelijke Naardermeer. Begin jaren dertig was

de vesting als verdedigingswerk opgeheven. Vanaf die tijd begon men

huizen te bouwen rondom de vesting en in het voormalige schootsveld.

Vesting Naarden bleef wel een garnizoensstadje. Er waren

verschillende kazernes, zoals de Promers- en Weeshuiskazerne.

De vesting Naarden had oorspronkelijk maar twee stadspoorten, de

Utrechtse Poort en de Amsterdamse Poort. De huidige autoweg A1 liep

door de hoofdstraat. Pas omstreeks 1930 werd de A1 om de vesting

heen gelegd. In 1939 kwam er een nieuwe verbindingsweg naar Bussum.

Deze weg staat in Naarden bekend als de DOORBRAAK.



'DE OMROEPER', OKTOBER 1994, JRG.7, NR. 4 - F.J.J. de Gooijer.











BRONNEN:



DAGBOEK VAN EEN NAARDER 1940 - 1945

bewerking : Drs. Mies Langelaar - uitgave: Stadsarchief

Naarden 1995

Vrijdag 10 Mei 1940

's Morgens half vier schrok ik wakker door het rinkelen

van de ramen. Ik bemerkte dat er iets te doen was. Even

later loeide de sirene. Naar buiten gaande vernam ik dat

de Duitsers een inval in ons land hadden ondernomen. In

Naarden was het betrekkelijk rustig. Later op de dag,

mij bij het Gemeentehuis bevindende, ontwaarde ik daar

nogal wat drukte. Men had met behulp van soldaten enige

arrestaties verricht van NSB-ers. Niet alleen de

arrestatie van die lieden [veroorzaakte opschudding]

doch ook wat er daarbij in beslag was genomen. Zo zag ik

uit een vrachtauto ongeveer 30 ordners halen, benevens 4

dozen met kaarten, naar mijn berekening 4000 stuks. Ik

heb er van in handen gehad en zij vermeldden adressen in

Rotterdam. Volgens zeggen van een der soldaten was deze

voorraad in beslag genomen aan de Rijksweg bij de "Den

Oudenlaar". Dezelfde dag zijn er 22 NSB-ers gevangen

genomen en naar Amsterdam vervoerd, waaronder ook

vrouwen. De Kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk te Naarden

heeft 's morgens al direct alle boeken en het archief in

de gemeentekluis geborgen. 's Middags werden de

schilderijen van het gemeentehuis in kratten gepakt ter

opberging.



Zaterdag 11 Mei 1940

De schilderijen van het Pater Wijnterfonds werden

ingepakt, naar het Kraijenbosch op Valkeveen gebracht en

in een garage opgeborgen.



Zondag 12 Mei 1940

In de Grote Kerk waren zondag alle kronen en verder alle

antiquiteiten ook al opgeborgen. Een indrukwekkende

kerkdienst werd geleid door Ds Dorgerlo, waarbij in het

begin en het einde van de godsdienstoefening het

Wilhelmus staande werd gezongen. Na de middag, ongeveer

1 uur, ging de mare door Naarden dat er parachutisten op

de Meent waren gedaald, ook zouden er op het IJsselmeer

rubberbootjes ronddrijven. Woonwagenbewoners maakten de

veehouder L. Krijnen attent op deze daling, waarna

onmiddellijk kennis werd gegeven aan de politie.

Soldaten, waaronder met machinegeweren, rukten aanstonts

uit om te verkennen. Even later stond er een persoon op

de sluis, hoek Nieuwe Haven, welke vroeg of er ook

parachutisten waren gedaald. Direct was er de

hulppolitie bij, welke dit heerschap naar het

politiebureau transporteerden. Volgens zeggen had hij

een zakboekje bij zich als zijnde onder dienst. De

hulppolitie heeft hem op het bureau ingesloten. Toen ik

later op de straat ging werden alle personen door de

politie van de straat verwijderd. De soldaten lopen met

het geweer in de hand langs de huizen. Ieder op straat

wordt aangehouden. Het is koud schraal weer. Steeds

horen wij schieten. Later op de avond hoorde ik dat er

in de buitenwijken 8 Duitsers ingerekend waren en naar

Amsterdam waren opgebracht. Ook vernam ik dat er op de

Zwarte weg 4 parachutisten waren doodgeschoten. In het

Rembrandpark is overal huiszoeking gedaan, men zegt dat

er parachutisten waren gezien. Ook in de Juliana van

Stolberglaan is huiszoeking gedaan. Theo Koopmanschap is

darbij tegenwoordig geweest. Zondag van half 10 tot 1

uur wachtdienst bij de vrijwillige brandweer. Tegen half

1 werden twee auto's vol geladen met NSB-ers, men zegt

52 personen. Om 1 uur in de nacht werden waarschijnlijk

lichtkogels afgeschoten in westelijke richting. Volgens

zeggen liggen er Engelse soldaten in de Palmkazerne. Er

wordt verder verteld dat achter de gasfabriek gisteren 3

als Engelse toeristen (dames) geklede Duitse

parachutisten gedaald zijn. Volgens zeggen zouden zij

direct 2 Hollandse soldaten hebben doodgeschoten, waarop

alle drie zijn gedood.



Maandag 13 Mei 1940 - Tweede Pinksterdag

Men zegt dat te Huizen 12000 koeien op het zogenaamde

Harde verblijven; deze zouden uit de Grebbelinie komen.

Vanmorgen werden alle koeien oftewel vee naar Ouderkerk

vervoerd. Men zegt dat de Horstermeer al onder water

staat. Ook wordt gezegd dat de Binnendijkse- en

Keverdijkse polders onder water worden gezet. Heden

middag 1 uur moesten alle werklieden die nog geen dienst

hadden bij het gemeentehuis komen alwaar zij een

schrijven van de Opperbevelhebber in ontvangst namen,

waarin stond dat zij ieder ogenblik konden worden

opgeroepen en aan die oproep ook moesten voldoen. Ook

stonden er 4 auto's; een, de grote wagen van

Karsemeijer, moest met 4 man naar Valkeveen,

waarschijnlijk hout laden. Met deze auto, zo hoorde ik

later, zijn lege vaten van de Chemische Fabriek vervoerd

naar de Meent bij Valkeveen, om het vlakke terrein

onbruikbaar te maken bij pogingen om te landen met

vliegtuigen.

Een auto van de gebroeders Vuijst moest naar het

ravelijn aan de Burgemeester van Wettumweg om

boomstronken te laden. Een auto van Oud Bussem was al

geladen met boomstukken. Een groot gedeelte van de

werklieden moest naar de draaibrug bij de Westbeer.

Anderen werden naar verschillende plaatsen vervoerd. Het

personen welke naar de draaibrug gingen moesten op de

Meent werken om gaten te graven ten einde het landen van

vliegtuigen te beletten. Ook werden er grote

hoeveelheden balen turfmolm en struiken of stompen

neergeworpen. Zondag en ook heden tweede Pinksterdag

zijn timmerlieden druk bezig om schuilplaatsen te

timmeren.

Ook moeten op het IJsselmeer verschillende vliegboten

gedaald zijn. Er varen vele Duitse Rijnaken op het

IJsselmmer.

Maandagavond 9.45 uur, de regering heeft zich naar

elders begeven. Herhaling van dit bericht om half 11.



Dinsdag 14 mei 1940

Er wordt beweerd dat de zender te Huizen deze nacht

onklaar is gemaakt. Ook gaat het gerucht dat in

Hilversum verschillende gebouwen, ook de AVRO studio,

beschadigd zijn. Deze zender is om half 2 in de lucht

gevlogen, het moet een ontzettende knal gegeven hebben.

Heden 3 uur na middags werd huis aan huis een biljet

bezorgd voor evacuatie. Ieder moet met mondvoorraad

voorzien zich begeven naar de Westwal. Velen zie ik hier

al voorbij gaan gepakt met dekens en diversen, tot nu

toe weinig zenuwachtigheid bemerkt. Enige namen hun

honden mede. Mijn overburen, de een een kruidenier, de

ander bakker, kwamen nog eens terug, de een om een

kinderledikantje met bed, de ander om nog wat meel en

keukengerei en de radio mede te nemen. Soldaten met het

geweer in de hand kwamen eens een kijkje nemen: bij de

kruidenier liepen zij een flink stuk worst op en bij de

bakker een flinke doos met gebak. Toen werd het weer

stil. Voor mijzelf achtte ik het beter mij niet op

straat te vertonen. Echter doet alles vreemd aan. af en

toe een auto, motorrijwiel of fiets, doch het was en

bleef stil. In de tuin zongen de merels, in de vertye

liet een koekoek zich horen, de bijen zoemden. 't Is

vredig zomer-weer, men kan niet geloven dat er oorlog

is. En toch is er de harde werkelijkheid, want in de

verte hoorde ik zwaar geschut. In het zuidwesten leek

wel brand te zijn. Later bleek dat de oliereservoirs van

de Bataafse Petroleum-maatschappij te Amsterdam in brand

stonden.

Alle bezitters van boten en vaartuigen kregen opdracht

dat zij deze moesten laten zinken. Voor vele was dit een

moeite van jewelste : het laten zinken ging nog wel,

doch om nu zo'n schuit weer boven te krijgen viel nog

niet mede.

Om 7.15 uur na middags kwam een proclamatie door de

radio behelzende de mededeling dat Rotterdam was

beschoten en dat Utrecht in brand zou worden geschoten.

En de Opperbevelhebber had, om erger te voorkomen, de

troepen gelast alle tegenweer te staken. Aan het leger

werd ter kennis gebracht dat de orde door hen moest

Worden gehandhaafd, totdat de geregelde Duitse troepen de

leiding in handen hebben genomen.

De provincie Zeeland is nog niet bezet, de strijd wordt

daar ook voortgezet. Om 9.10 uur na middags kwam een

Duits bericht dat Den Helder om 8.30 is gebombardeerd.

Om half 10 kwam dat bericht weer door, waarbij werd

gesproken dat ondanks het feit dat de wapens waren

neergelegd Den Helder om 8.30 uur uit de lucht was

gebombardeerd. De Opperbevelhebber van Land- en

zeemacht, generaal Winkelman, zal hedenavond (dinsdag)

een toespraak per radio uitzenden.



Woensdag 15 mei 1940

Alle geëvacueerde personen zijn weer terug in Naarden.

Ver zijn ze niet weggeweest. Allen kregen in de

buitenwijken onderdak en zijn goed verzorgd. Natuurlijk

hoorde men wel eens grappige staaltjes vertellen. Mijn

vrouw en ik zijn thuisgebleven. Brouwer de bakker is ook

thuisgebleven, misschien nog wel anderen ook. Ik vernam

nog dat er bij De Graaf, Marktstraat was ingebroken:

sigaren en sigaretten waren de buit. Bij A. de Bruijn,

bakker in de Jan Massenstraat moet chocolade ontvreemd

zijn.

Alle werken staan stil. Vernam ik nog dat bij slager

Doorenspleet een partij worst en een nieuw slagersmes

was gestolen. Het mes heeft hij in de kazerne gevonden,

doch de hartigheid was nergens te vinden. Men beweert

dat de te Naarden liggende soldaten in drie dagen geen

warm eten hadden gehad.

Heden moest alles weer worden verduisterd. Ter

tegemoetkoming worden de klokken 1.40 uur vooruit gezet,

dus nog iets langer dan de oude zomertijd. Hedenmiddag

ongeveer half zes kwamen veel vrachtauto's en kanonnen

benevens een aantal soldaten Naarden binnen. Direct

gingen velen naar de kazerne om te zien of de hunnen er

ook bij waren. Men zegt dat van deze soldaten er vier

zijn gedood in de oorlog. Bevestiging heb ik echter niet

kunnen krijgen. Hedenochtend zijn er verschillende

auto's met zieken en gewonden door Naarden gekomen.

Donderdag 16 mei 1940

Van enkele personen hoorde ik dat zij minder netjes

ontvangen zijn. Onder andere van iemand welke door de

bewoner naar een kamertje werd gebracht 't welk door

deze gastvrije persoon van buiten werd afgesloten.

Andere mensen kwamen op de Oud Blaricummerweg op nr. 30.

De bewoner wilde ze niet binnenlaten. Later konden zij

op een bovenkamer, welke niet gemeubileerd was, hun

bivak opslaan, maar kregen niets te eten of te drinken,

ofschoon er genoeg in huis was. Ook heden zijn weer

verschillende militairen, waaronder van de motorbrigade,

aangekomen. 's Avonds kon men ze zien wandelen met hun

meisjes, vrouwen, zusters, broers of ouders. Tegen 10

uur, als het licht opgaat, moet men eerst voor

verduisteringsmateriaal zorgen. Er is bericht gekomen

dat men weer later op straatmag vertoeven. Ook dat de

cafés weer open mogen blijven en alcoholische dranken

mogen weer verstrekt worden, ook aan burgers. Zeer veel

werkelozen lieten zich inschrijven bij de arbeidsbeurs.

De bussen van de Gooise Stoomtram zijn steeds vol met

reizigers.

Enige Duitse soldaten kwamen op het Promersplein om de

daar geparkeerde militaire auto's te inspecteren. Twee

wagens hebben zij meegenomen, de overige gebruikten

teveel benzine.





Evacuatie vesting Naarden 14 mei 1940

Bussumsche Courant - Donderdag 16 mei 1940

EVACUATIE - LIEF EN LEED

NAARDEN

In de vesting ziet alles er weer als normaal

uit, de burgerij is weergekeerd, en het leven

gaat zijn gewonen gang. Gisteravond is een

gedeelte van de Motorartillerie, dat bij het

afkondigen van de mobilisatie vertrokken was, in

de Weeshuiskazene weergekeerd. Het was

Dinsdagmiddag een hele consternatie, toen de

Vestingbewoners plotseling geëvacueerd moesten

worden, en met pak en zak vertrekken om in de

buitenwijken van Naarden onderkomen te zoeken.

Tusschen vier en zes uur trok een tragische

stoet over de Beatrixbrug, sjouwende menschen,

kinderen, bepakte fietsen, enkele wagens en

auto's, maar in de buitenwijken stonden de

huizen gastvrij open en iedereen vond een

plaats. Verlaten van burgers, doch geheel bezet

met Nederlandsche militairen, bleef het oude

Naarden achter, men vreesde voor het lot van de

Vesting. Doch slechts enkele uren na het

evacuatiebevel kwam het bericht, dat Nederland

de wapens had neergelegd, en een zucht van

verlichting ontsnapte vele Vestingbewoners, die

alle hoop mochten koesteren, have en goed weer

ongeschonden terug te zien.

En inderdaad is dit het geval geweest. Wel

gingen dien zelfden avond nog wilde geruchten

omtrent het afbranden van huizen (in het

schootsveld), doch bij informatie bleek, dat de

militairen slechts enkele schuurtjes aan de

buitenkant van de vesting vernield hadden, om

beter uitzicht te hebben. Woensdagmorgen (15

Mei) keerde de geheele bevolking dankbaar naar

huis terug en vonden, na korte afwezigheid,

alles keurig terug. De winkels werden weer

geopend, het leven hernam zijn gewonen gang.

Weldra stonden de ramen weer open en speelden de

kinderen langs de straat. Men "buurte" nog een

beetje, vertelde elkaar zijn wedervaren, maar

daarmee was alles voorbij.

Motorartillerie keert terug

Al spoedig deed het gerucht de ronde, dat de

soldaten van het 34ste Reg. Infanterie, die

veertien dagen geleden de kazerne verlieten,

terug zouden keeren. Dit bleek echter niet het

geval te zijn, want het was een deel van de 9e

Reg. Motorartillerie , dat onder commando van

Majoor Vrieswijk, na maandenlange afwezigheid

terug keerde in de vesting. Lang wachtten de

burgers op de straat om de incomste mede te

maken. Ongeveer tweehonderd man, van wie slechts

twee lichtgewond, arriveerden tenslotte. Voor

velen beteekende dit een gelukkig weerzien, en

menige traan van dankbaarheid vloeide. Immers

kwamen de mansschappen terug van de Grebbeberg,

waar zij midden in het vuur gelegen hadden.

Inmiddels is men in Naarden vol belangstelling

voor het lot van het 34ste Reg. Infanterie, dat

twee weken geleden naar de omgeving van

Rotterdam is overgebracht.

In spanning wacht men de berichten af. Wel doen

enkele geruchten de ronde, doch het is, juist in

deze dagen van spanning, ten hoogste zaak, aan

geruchten geen aandacht te schenken, noch te

verspreiden.

Bussumsche Courant - Dinsdag 21 mei 1940

NAARDEN

Een drukke Zondag

De Duitse bezetting is aangekomen

NAARDEN . - In den afgeloopen Zondag is het in

de vesting Naarden, waar zich na den oorlog tal

van soldaten van verschillende wapens verzameld

hebben, bijzonder druk geweest.

Ouders, vrouwen en verloofden, die wisten, dat

hij, naar wien aller gedachten uitging, zich

ophield in de vestingstad, kwamen reeds vroeg in

den ochtend naar Naarden om hem te begroeten en

begrijpelijkerwijze speelde zich hierbij

hartroerende toneeltjes af. Tranen van vreugde

werden gestort bij het eerste weerzien !

Zoowel in de straten van Naarden als bij de

kazerne Weeshuis was het bijzonder druk. Hier

groepten de soldaten samen in afwachting of zij

bezoek zouden krijgen.

Vele familieleden kwamen met den trein, anderen

met de fiets en hoe gelukkig waren zij, wanneer

zij hun man of jongen weervonden ...

Allengs zag men hen wandelen in de vredige, door

zonlicht overgoten natuur. Soldaten met het kind

op den arm en daarnaast de gelukkige moeder! Ook

op de Rijksweg zag men vele wielrijders. Velen

hadden lange afstanden afgelegd en kwamen soms

geheel uit Overijssel en Drente op zoek naar

verwanten.

Duitsche bezetting gearriveerd

Zaterdagmorgen is in onze gemeente een Duitse

bezetting gearriveerd. De commandant der troepen

vervoegde zich op het stadhuis bij den

burgemeester, waarna de officieren hun bureau

vestigden in hotel "Bosch van Bredius", terwijl

de onderofficieren en manschappen, zestig in

getal, intrek namen in het landgoed "De Beek",

dat sedert kort verlaten is door de bewoners,

die naar Ned. Oost-Indie vertrokken zijn. Op het

terrein tegenover "Jan Tabak" werden de

veldkeukens geplaatst, terwijl aan de Oude Haven

in de stad een autocolonne is geplaatst. Deze

troepen zullen binnen enkele dagen vertrekken en

door nieuwe worden vervangen.

Bussumsche Courant - Donderdag 23 Mei 1940

Is Naarden nu vesting of is zij het niet?

Het gebeurde op den laatsten oorlogsdag stemt

tot nadenken.

Maak van de wallen een ideaal wandelpark

Toen op den ochtend van den eersten Vrijdag in

Juni 1926 in Naarden de inhoud bekend werd van

het Koninklijk besluit van 28 Mei 1926, Stbld.

no 156, waarbij o.m. de vesting Naarden met het

Ronduit, de werken aan de Karnemelksloot en de

vijf batterijen ten zuiden van Naarden als

vestingwerken werden opgeheven, was er een grote

vreugde in de stad Naarden. Het gemeentebestuur

had al zooveel jaren gestreden voor de opheffing

van de knellende bepalingen der Kringenwet van

1853, zoodat het geen verwondering behoefde te

wekken dat de stad in feesttooi werd gezet.

Burgemeester Van Wettum sprak op den avond van

deze jubeldag o.m. de volgende woorden: " In de

snelle ontwikkeling van 't Gooi gedurende de

laatste 25 jaren heeft Naarden slechts een

gering aandeel gehad, geperst als zij zat in het

benauwde enge keurslijf van Vesting- en

Kringenwet. Doch nu zijn hare kluisters

gevallen; alom binnen haar grondgebied zal van

steen mogen gebouwd worden, de waarde der

gronden zal stijgen en het is te verwachten dat

de aanwas der bevolking nu ongehinderd, in

sterke mate zal toenemen."

De Naardensche burgervader heeft - dat bewijzen

de cijfers wel - inderdaad gelijk gekregen. Van

1 Januari 1928 af tot en met 31 December 1939

werden in de gemeente Naarden in totaal 1406

huizen voltooid. Verschillende uitgestrekte

buitenwijken verrezen in den loop der jaren en

Naarden greep de kans om een belangrijk aandeel

te nemen in de ontwikkeling van 't Gooi.

Er is na de opheffing van Naarden als vesting

een heele pennenstrijd gevoerd over de vraag wat

er nu met de wallen zou gebeuren. De een meende

dat alles nu maar bij het oude moest blijven,

een ander wilde "het keurslijf" verwijderen en

de vestingwallen slechten, terwijl een derde in

de wallen een ideale gelegenheid voor villabouw

zag. Veel is er - gelukkig - tot nu toe niet

gewijzigd, vooral ook omdat de vestingwerken in

het bezit van het departement van defensie

bleven en voor elke verandering zijn toestemming

vereischt werd. Zoo kreeg de gemeente

toestemming den Burgemeester Van Wettumweg door

de wallen heen te slaan en dat is de enige

belangrijke wijziging welke in de laatste

veertien jaren is aangebracht.

Wie echter mocht denken dat de vesting als

verdedigingswerk volkomen heeft afgedaan, is in

den laatsten tijd wel tot andere gedachten

gebracht. Onder den drang der omstandigheden is

men er toe overgegaan overal mitrailleersnesten

op de wallen aan te brengen en helaas heeft al

die graverij geen goed gedaan aan het

architectonische schoon der wallen. Maar bepaald

een ontgoocheling was 't, toen op dien

gedenkwaardigen Dinsdag 14 Mei j.l. plotseling

de stad ontruimd moest worden,. De geheele

bevolking werd naar de buitenwijken geëvacueerd,

het gemeentebestuur sloot het raadhuis en zocht

eveneens zijn heil elders in de gemeente en toen

alle burgers de vesting verlaten hadden, liet de

commandant de bruggen ophalen. De vesting was

gereed om den naderende vijand te ontvangen ...

Gelukkig voor de buitenwijkers kwam 't zoover

niet. Enkele uren later legde het Nederlandsche

leger de wapens neer, de vestingbruggen werden

omlaag gelaten en de bewoners van 't stadje

konden hun huizen weer betrekken. Maar wat zou

er gebeurd zijn als de strijd had voortgeduurd

en de commandant had aan zijn voornemen, om de

vesting met hand en tand te verdedigen, gevolg

gegeven?

Wij zullen op die vraag maar niet dieper ingaan,

doch wel wenschen wij op het gebeurde den nadruk

te leggen. De gevaren zijn nu achter den rug,

menschelijkerwijs gesproken behoeven wij tot in

lengte van dagen een herhaling niet te vreezen,

maar toch is 't goed als t.z.t. het

gemeentebestuur van Naarden debetreffende

instanties eens wijst op het Kon. besluit van 28

Mei 1926, Stbld. no. 156

Naarden is geen vesting meer en laat men nu

trachten te bereiken dat in de naaste toekomst

de wallen aan de gemeente worden overgedragen

met het doel er onder voorlichting van bekwame

vakmenschen een ideaal wandelpark van te maken.

Dan zal Naarden een attractie bezitten zooals

wellicht in heel ons land niet is te vinden.

Bussumsche Courant - Donderdag 23 Mei 1940

DAGBOEK van een BUSSUMMER

MEERMALEN zijn in de laatste dagen van

oorlogsspanning onze gedachten teruggegaan naar

dien Zaterdag in October, toen onder leiding van

een volijverigen kapitein uit het Naardensche

garnizoen de soldaten in de buitenwijken van

Naarden met kwast en verfpot rondgingen om

honderden huizen, boomen, schuren, ja zelfs het

in aanbouw zijnde Protestante ziekenhuis van een

kruis te voorzien, ten teeken dat bij naderend

oorlogsonheil al deze perceelen onmiddellijk

moesten worden opgeblazen. Deze daad, die later

is gebleken volmaakt onnooodig te zijn geweest,

bracht er zoo den schrik in onder de bewoners,

dat velen zich haasten hals over kop naar

veiliger streken te verhuizen. Naarden werd

berucht: wie ging zich nu vestigen in een plaats

waar je elk oogenblik de kans beliep dat je

woning opgeblazen werd? De oorlog brak uit en

wat bleek nu? Dat men nergens in het land zoo

veilig zat als in het Gooi, dat niet evacueerde

en dat van eenige vijandelijke daad niets heeft

gemerkt. Ongeschonden is onze mooie streek uit

de oorlog te voorschijn getreden en als de

heeren makelaars nog naar een slagzin zoeken

voor hun advertenties in de groote bladen, dan

zouden wij hen in overweging willen geven dezen

te gebruiken: "Vestig u in 't Gooi. Nergens zit

u zo rustig en veilig als hier". Dat die rust ,

zelfs tot in het holst van den nacht, weleens

verstoord wordt door zwaar ronkende motoren van

een vlak over het huis scherend vliegtuig - och,

dat nemen we er graag op den koop toe bij. Dat

went wel op den duur. De heer Ovidus, van wien

wij in den aanvang een spreuk aanhaalden, heeft

eens gezegd: "Wat u hindert, wen u er aan, en

het zal u niet langer hinderen". Waarmee wel is

bewezen, dat er twee duizend jaar geleden ook

zaken waren waren die de mensen konden hinderen.

Evacuatie is vlot verloopen

Het oordeel van den leider in Noord-Holland

Een evenement was 't voor de bevolking van de

dorpen in het midden en het oosten des lands,

die naar andere deelen van ons land moesten

evacueeren. Het "Hb'd" heeft den leider van de

evacuatie in Noord-Holland, den heer H. de

Bordes, gevraagd hoe een en ander verloopen is

en de heer De Bordes antwoordde: Van alle kanten

krijgen wij te hooren , dat alles vlot is

verloopen en dat beide partijen, gasten en

gastheeren, tevreden zijn over den gang van

zaken.

Er waren, zoo bleek verder uit dit onderhoud,

voorbereidingen getroffen voor het opnemen van

165.000 a 175.000 personen in de onderscheidene

evacuatie-oorden in Noord-Holland. Naar deze

oorden zouden inwoners van een aantal dorpen in

Utrecht en in het Gooi, die met het oog op de

oorlogvoering een gevaarlijke ligging hadden -

dicht bij een stelling of temidden van

ondergeloopen land - overgebracht worden.

De evacuatie van deze dorpen is gedeeltelijk

uitgevoerd. De inwoners van Bussum,

's-Graveland, Naarden, Huizen, Laren, Blaricum

en Weesp zijn thuis gebleven, evenals die van

Hilversum waarvoor ergens in Zuid-Holland

vluchtoorden waren aangewezen. Indien den oorlog

langer had geduurd zouden ook deze plaatsen zijn

ontruimd. Dat dit nog niet was geschied is geen

gebrek in de organisatie, maar een gevolg van

het feit, dat voor die gebieden de urgentie nog

niet in voldoende mate aanwezig was toen het

vuren werd gestaakt.

Hoeveel burgers in het geheele land hun dorpen

hebben moeten verlaten valt nog niet te

overzien; de gebeurtenissen hebben elkander te

snel opgevolgd en liggen nog te dicht achter

ons. Daar de telegraaf- en telefoonverbindingen

nog niet naar alle zijden hersteld zijn is

evenmin een duidelijk overzicht te verkrijgen

hoeveel personen er thans reeds weer in hun

eigen woningen vertoeven. Hun aantal echter

wordt met den dag grooter.

En uit incidenteele berichten en brieven, die er

binnenkomen, blijkt wel dat verreweg de meeste

dorpen volkomen intact en bewoonbaar zijn

gebleven. In een gemeente bleek het nog niet

mogelijk de bewoners onmiddellijk weer toe tye

l;aten, daar er in de straten en velden nog

teveel wapens en munitie verspreid liggen, die

eerst opgeruimd moeten worden.

De overheden en de overheidsdiensten verleenen

alle medewerking voor een snelle terugkeer naar

de eigen woonplaatsen. De Spoorwegen stellen

treinen ter beschikking voor lange afstanden,

bijvoorbeeld voor de Amersfoorters, die in

Alkmaar vertoeven; de autobussen met

geevacueerden beschikken over voldoende benzine.

Ook particulieren verleenen, overal waar dat

mogelijk is, alle medewerking. Zelfs de vloot

van de Zuiderzeevisschers is ingeschakeld voor

het vervoer van de terugkeerende bevolking. Nog

nimmer hebben de botters zulk een taak vervuld.

Nogmaals, alles verloopt vlot. En heel veel, dat

vernield gewaand werd, blijkt nog volkomen gaaf

te zijn, zoo besloot de heer De Bordes zijn

mededeelingen aan het "Hbld".

BRONNEN:



EVACUATIES IN NEDERLAND 1939 - 1940

door J.Koolhaas-Revers - Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf

- 's-Gravenhage 1950

(reden evacuatie: Bussum lag in de vuurlinie van de Nieuwe

Hollandsche Waterlinie - het doel van de evacuatie was de

bevolking onder te brengen in veilige gebieden)

Blz. 87

Zoals aangegeven, zouden van de gemeente Bussum 23.000

inwoners worden afgevoerd naar Bloemendaal en omgeving en van

Naarden 6000 personen naar dit zelfde vluchtoord gaan, terwijl

beide gemeenten resp. 29.000 en 8.500 ingezetenen telden.

De commandant van de brigade C (groep Naarden- Vesting

Holland) Richtte zich inzake deze aangelegenheid tot de

commandant van het Oostfront (van de Waterlinie) met de

melding, dat met aftrek van klasse A - aldus van beide

bevolkingen een klein deel zou achterblijven onder voor deze

lieden onaanvaardbare omstandigheden, hetgeen voor de

handhaving van de orde en een behoorlijk verloop van de

evacuatie ernstige moeilijkheden zou kunnen opleveren

...........

De burgemeester van Bussum voerde bovendien aan, dat de

bestudering van de kaart van de gemeente (Bussum)

noodzakelijkerwijs tot de conclusie moest leiden dat het

zuidoostelijk deel van de bebouwde kom - alsdan nog het minst

onveilig gelegen - het meest in aanmerking zou komen om te

worden ontruimd. En dat betrof juist een dicht bebouwde wijk

met overwegend arbeidersbevolking.

VERSLAG MOTORARTILLERIE TIJDENS MEIDAGEN 1940

http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/art00075.html



GOOIERS WEB SITE

EVACUATIE VERSLAG BUSSUMSCHE COURANT

PROMERSKAZERNE

GOOILAND & ERFGOOIERS

F.J.J. de Gooijer startpagina:



Voor afbeeldingen en foto's, zie:

http://gooiland.vijftigplusser.nl Labels: Gooise geschiedenis

Afb. 5. Plattegrond Vesting Naarden 1940-1945.

1. Schuilkelder Maria School - 2. Kerktoren met Duitse wachtpost - 3. Bushalte - 4. Stadhuis - 5. Kerkpaadje - 6a. Winkel Dubbelaar(verzet) - 6b. Hans en Grietje - 7a. Burger Weeshuius - 7b. Politiebureau - 8. Turfloods - 9. Arsenaal en kazerne Oud Molen -10. Vijf Loodsen -11. Promerskazerne - 12. Bastion Oranje met kazerne - 13. Weeshuiskazerne -14. Gele Loods - 15. Boerderij Wed. de Gooijer-Krijnen - 16. Woning David van Gelder -17. Militair Hospitaal - 18. Utrechtse Poort - 19. Boerderij H.W. de Gooijer -20. Verzamelplaats razzia 1944 - 21. Maria School - 22. Joseph School



AIS06135 * Evacuaties in Nederland, 1939-1940. / Koolhaas Revers, J. ,1950 Titel: * Evacuaties in Nederland, 1939-1940. Auteurs: Koolhaas Revers, J. Jaar van uitgave: 1950 Plaats van uitgave: 's Gravenhage Uitgever: staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf Collatie: 29 cm., 604 pag.afbn. Taal: NL Standplaats: 22 B 11 Vindplaats: Gemeentearchief Roermond laatste wijziging 24-07-2015





Evacuatie mei 1940 per motorbakfiets





Waarschuwingsbevel mei 1940 - i.v.m. afvoer burgerbevolking





Algemeene aanwijzing t.b.v. burgers van Vesting Naarden - 14 mei 1940





Plattegrond van Vesting Naarden tijdens de oorlogsjaren 1940-1945.





