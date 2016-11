TURFPOORT EN KIPPENBRUG

Kippenbrug begin 20e eeuw

Opgesloten in een vesting



Vesting Naarden werd in het Rampjaar 1672 bezet door de troepen van de Zonnekoning Louis XIV. Na de herovering van de vesting besloot stadhouder Willem III om de vestingwerken te moderniseren. Tot op de dag van vandaag is de vorm van de ommuring en omwalling in ongewijzigde vorm behouden gebleven. De vestingbewoners werden echter nog verder beperkt in hun contact met de omliggende dorpen. Het aantal stadspoorten werd teruggebracht tot twee, de Utrechtsche Poort en de Amsterdamsche Poort. Het gehucht Bussum was na de sloop van de Turfpoort alleen via een grote omweg bereikbaar. Enkele eeuwen lang hadden alleen de dorpelingen van Bussum daar problemen mee. Dat veranderde in 1874 na de aanleg van de Oosterspoorweg en de bouw van het station Naarden-Bussum. Niet alleen Naarders maakten gebruik van het nieuwe vervoermiddel, maar vooral het in de vesting gelegerde garnizoen. Gemeentebestuur en garnizoenscommandant kregen het in 1879 voor elkaar dat er een korte verbinding kwam met het station. Er werd een loopbrug over de binnengracht aangelegd. Vanuit het binnenstadje bereikbaar via de Turfpoortstraat en het bastion Turfpoort. Over de buitengracht kwam een draaibrug die aansloot op de huidige Thierenweg. De loopbrug was smal, slechts twee personen konden naast elkaar lopen. Men liep dus meestal als kippen achter elkaar. De bijnaam Kippenbrug deed snel z’n intrede. Het overige verkeer richting station moest zijn weg vinden vanuit de Utrechtsche Poort en de bestrate Korte Bedekte Weg. Na de restauratie van het bastion Turfpoort werd de Kippenbrug afgebroken.



Het pad over het Bastion Turfpoort was voor vrouwen wel eng. Dat was terecht zoals uit een krantenbericht bleek.

J.L Donderdag is door de politie in arrest gesteld een metselaarsknecht, die op het bastion Turfpoort alhier,dames, die zich naar Bussum begaven , zeer lastig viel met verregaande onzedelijke vertooningen . Reeds een 8 tal dames waren door dit walgelijk sujet lastig gevallen en werden thans als getuigen ten gemeentehuize verhoord. Nadat de lafaard bekend had, is hij door der politie op vrije voeten gesteld.

( G&E 21-08-1897)



Afbeeldingen:

1. Kippenbrug begin 20e eeuw. Op de voorgrond de bestrate Korte Bedekte Weg, die de Kapt. Meijerweg verbond met de Thierensweg.

2. Kippenbrug omstreeks 1938. In 1939 kwam de z.g. Doorbraak tot stand tussen de bastion Turfpoort en Nieuw Molen. Er kwam een verbindingsweg met Bussum. De draaibrug over de buitengracht werd afgebroken. De mooie bomen zijn tijdens de hongerwinter omgehakt.

3. Toegang bastion Turfpoort naar de Kippenbrug. (ca. 1915)

Het huidige toegangshek behoord tot het Vestingmuseum.

4. Kippenbrug als korte voetgangers verbinding tussen de Vesting en station Naarden-Bussum.

Satellietfoto's:

F.J.J. de Gooijer

