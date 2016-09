UFO's boven 't Gooi in de 18e eeuw



Volgens het bijgeloof voorspelde een komeet rampspoed



De amateur historicus Lambert Rijcksz Lustigh ( 1654-1727) beschreef bijzondere gebeurtenissen die in Gooiland voorkwamen.

In 1713 en 1714 zagen dorpelingen vreemde hemellichamen, die hen angstig maakten. ------------------------------------------

Schemeravont in Blaricum VIERVONCKIGH LICHT Op dien selve 22 april 1714 doen is 't dat Jacob Jans Verwer woonagtigh tot Blaricum, aen mij vertelt, hoe dat sijn huijsvrouw Trijntje Jans en met sijne twee zoonen Hendrik en Jonge Jan op een schemeravont in den voorleden Jare 1714, en dat in de herfst, soo als sij in hare nenge waren om boeckweijt te binden, hebben bij haar sien nedervallen een groot viervonckigh ligt, 't welcke seer kragtigen vier vonckende op de aarde, waar sij seer grootelijk verschrickte.

Ja op dat selve ogenblik, doen sagen Teunis Fransz mede wonagtigh tot Blaricum staande op de Oombergh dat selve viervonckige ligt bij de voore mensen op aarde liggen voncken.



Jacob Jans Verwer als doen al verder aen mij vertelde, hoe dat sijn outste soon Jan, soo als hij in dien selvehert is, indien selve Jare 1713 op een schemeravont in Rijsbergen bij Caliskamp te melcken, doen heeft gesien een groot viervonckig ligt,hebbende de gedaante van een vierige swaart, 't welcke hij sagh een stuck boeven de huijsen van Blaricum heen sweven en sweefde alsoo, vandaar na de Buijtendijckse kerk van Eemenes heenen, en alsoo van daar voort na het suijden toe. Voorwaar wonderbare pestital vier vonckige ligten.



Ja Ja vrees voor noch swaarden pestilentie onder vee en menschen. ______________________________________________-- Bron: Transcriptie van F. J.J. de Gooijer uit :

Kroniek Lustigh ( 1654-1727) - Provinciaal Archief Noord-Holland ___________________________________________ Verklaring: nenge = akkerland rond Goois dorp

Oombergh = toponiem van heuveltje in Blaricum

Rijsbergen en Caliskamp = veldnamen in Blaricum

Vierig = vurig

viervonckigh = vuurvonkig (vonken van vuur)

