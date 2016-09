VAN MARIA CONVENT TOT COMENIUS MUSEUM



De voormalige Waalse Kerk was ingebruik als wachtlokaal bij de Weeshuiskazerne



Tentoonstelling van 1 oktober 2010 - 3 april 2011, gehouden in het Comenius Museum te Naarden.



In de tentoonstelling worden voorwerpen getoond uit 570 jaar geschiedenis van een gebouw dat achtereenvolgend functioneerde als klooster, weeshuis, school, Waalse Kerk, kazerne en museum.

WAALSE KERK



De afgelopen dertig jaar heb ik veel archiefstukken ingezien. Ook duizenden aantekeningen gemaakt. De eerste twintig jaar op papier. Later opgeslagen in eenvoudige computerbestanden. Weer later een aantal gegevens op het internet gezet. Zo heb ik in het resolutieboek van Stad en Lande (1646-1717) gegevens gevonden die daar NIET in thuis hoorden. Daarin bevinden zich drie verschillende lijsten met de lidmaten van de Naardense Waalse Kerk. Twee verschillende lijsten met de namen van buitenlanders en de plaats van herkomst. De derde lijst bestond uit Naarders die toegetreden waren tot de Waalse Kerk. (onder andere Jacob Jacobsz van Ruysdael, de oom van Jacob Izaaksz van Ruisdael) (1) Ik heb deze vondst destijds doorgegeven aan de archivaris (stadsarchief Naarden) en deed pogingen een 'Waalse historische organisatie' te vinden. Jaren later was er een tentoonstelling in het Comenius Museum. (de voormalige Waalse Kerk) Men had het bewuste Resolutieboek geleend en tentoongesteld. Ik kon de organisator van de tentoonstelling niet te spreken krijgen. Niemand kon mij iets bijzonders vertellen. Ook zijn er, naar mijn weten, geen foto's gemaakt van genoemde foliobladen. Verder heb ik gegevens gevonden over de Waalse predilkant

Piere Augier. Oa. de boedelbebeschtrijving na zijn overlijden.

(2)

Verder zijn grafzerk in de Grote Kerk van Naarden. (3)

Notaris H. Thierens - Naarden - archief nr. 3722, akte 18 - jaar 1732





Inboedel van Ds. Pierre Augier van de Waalse Kerk te Naarden 1732 (1)





Inboedel van Ds. Pierre Augier van de Waalse Kerk te Naarden - 1732 (2)





Inboedel van Ds. Pierre Augier van de Waalse Kerk te Naarden - 1732 - (3)





Inboedel van Ds. Pierre Augier van de Waalse Kerk te Naarden - 1732 (4)





Graf van de Waalse dominee Pierre Augier vlak bij letter O.





Comenius op bankbiljet van 200 kronen. Op de achtergrond Vesting Naarden waar het Comenius Mausoleum is.