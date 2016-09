STADSBOERDERIJEN BINNEN VESTING NAARDEN (2)



Boerderijen omgeving Gansoordstraat in 1832



Mei 2014 herdenkt het stadje Naarden niet alleen het einde van de bezetting door de Duitsers, maar ook het einde van de bezetting door de Fransen.

In mijn weblog over het BELEG VAN NAARDEN (1813-1814) heb ik daar aandacht aan geschonken. De belegerden bestonden uit Franse militairen, maar ook uit de burger bevolking. De burgers maakten een soort HONGERWINTER mee. Gelukkig voorzagen de boerderijen binnen de Vesting de burgers van voedsel.



Hierbij een overzicht van de ligging van de stadsboerderijen in 1832. Tevens een overzicht van de eigenaren van koeien, paarden en schapen in 1840. Op het moment dat de belegering begon was het vee veilig binnen de Vesting op stal gezet.





Boerderijen omgeving Bussummerstraat in 1832





Boerderijen in de omgeving van de Kattenhaagstraat in 1832





Eigenaren van koeien, paardenen schapen in 1840 (1 - 20)





Eigenaren van koeien, paarden en schapen in 1840 (21 - 48)





Eigenaren van koeien, paarden en schapen in 1840 (47 - 67)