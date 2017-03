MUSSERT BEZOEKT NAARDEN



Karikatuur van Mussert





Zoals bekend, was het percentage NSB-ers in 't Gooi relatief hoog. Volgens de laatste vooroorlogse verkiezingen.. Vooral in de zogenaamde villawijken van Naarden en Bussum woonden veel welgestelde NSB-ers. Verder waren gewone tuinmannetjes en venters in de jaren 1918-1936 in contact gekomen met de (goedkope) Duitse dienstmeisjes die in de villawijken werkten. Verschillende van deze arbeiders trouwden met zo'n meisje. Die getrouwde vrouwen noemde men al voor 1940 'moffinnen'. In een klein plaatsje als Naarden kende ik een aantal van deze echtparen. Ik ben geboren in ons stadje in 1933 maar ik kende in mijn kinderjaren niet de achtergronden van bedoelde families. Persoonlijk heb ik nooit contact gehad met deze gezinnen, noch met hun kinderen. Naar ik nu aanneem werden tijdens de crisis veel van deze echtparen lid van de NSB, mogelijk onder invloed van de familie en schoonfamilie in Duitsland.



Zomer of voorjaar 1941 of 1942 bracht Mussert een bezoek aan ons vestingstadje en voormalige garnizoensplaats. In al 'onze' kazernes waren Duitse soldaten gelegerd, terwijl er ook een aantal legerloodsen bij hen in gebruik waren. Mussert heeft bij zijn bezoek een rede gehouden in een legerloods, de zogenaamde Gele Loods, naast de Utrechtse Poort. De poortonderkomens fungeerde als toilet en garderobe voor de toegestroomde NSBers . Hoewel er in ons slaperige stadje NOOIT iets gebeurde, bleven alle goedgezinde volwassen inwoners uit de buurt van de Gele Loods. Natuurlijk kwamen wel veel onnozele kinderen kijken, waaronder ik als 9 jarige. De figuur van Mussert kan ik mij niet herinneren. Indruk maakte wel de twee WA mannen die links en rechts van de open loodsdeuren in de houding stonden. Ze droegen een zwart unifrom. Bij de troep jongentjes was ook mijn schoolgenootje Theo Zwiers. Plotseling kwam vader Zwiers op Theo afstormen. Hij greep zijn zoontje en haalde hem weg uit de groep kinderen. De NSB-ers bij de Utrechtse Poort probeerden nog tussen beide te komen. Ze riepen: “ Laat die jongen toch blijven”. Of Zwiers ons aanmoedigde, weet ik niet meer. Het gevolg was dat alle kinderen juichend en joelend het NSB gedoe de rug toekeerden. Voor Theo’s vader voelde ik respect en voelde mijzelf ook trots.



Aan het eind van de oorlog was de Gele Loods gevuld met een edel ras. Namelijk: … met gewonde Duitse legerpaarden. ________________________________________________________________________________ Mussert bezoekt Noord Holland in 1942

http://www.youtube.com/watch?v=H8fi1HYoVOM&feature=channel

____________________________________________________________________________

F.J.J. de Gooijer















Gele Loods in Vesting Naarden





Utrechtsche Poort met de Gele Loods





MUSSERT VERSTOPT IN HOOIBERG BIJ EEN KAMERAAD IN HET DORP HUIZEN