De verkoop van de Gooise Heide door Stad & Lande van Gooiland in 1933, was de aanleiding om een stamboom van de Huizer familie Schaap op te zetten. Oorzaak was het erfdeel van ƒ 566.--, waarop iedere volwassen mannelijke erfgooier recht op had. De "Schaapen" wilden hier een graantje van meepikken.De familie Schaap stelde tevergeefs verwoede pogingen in het werk om tot erfgooiers-familie te worden aangenomen. Om hun afstamming te bewijzen werkten enkele "familie-takken" samen. Een aanvraag tot het erfgooierschap werd door 106 "Schaapen" tezamen ingediend en door Stad & Lande eerst afgewezen. Bij de aanvraag werden geboorte- en trouwbewijzen overlegd. De bedoeling was, middels deze akten aan te tonen via directe mannelijke lijn af te stammen van een erfgooier uit 1708. In genoemd jaar werd namelijk een erfgooierslijst opgemaakt, die later bepalend is geweest voor aanspraken op het erfgooierschap. De problemen bij het hanteren van deze lijst zijn:Veel personen staan alleen aangegeven met voornamen en patroniemen, terwijl deze namen vaak algemeen zijn. Ook al had men een achternaam, dan werd in het in het dorp Huizen zelfs in officiële stukken niet gebruikt. Men vond dit overbodig, iedereen wist wie bedoeld werd. Bij de weduwen, die op deze lijst staan, is het onduidelijk welke naam vermeld is, hun meisjesnaam of die van hun echtgenoot. Dan blijft de vraag in welke gemeente de gezochte voorvader woonde. Verdere gegevens, zoals leeftijd en burgerlijke staat ontbreken.Het is duidelijk, dat alleen de D(oop)-T(rouw)- en B(egraaf)-boeken niet voldoende zijn om te bewijzen wie er schuil gaat onder een vage naam uit de lijst van 1708. Het is jammer, dat latere lijsten ontbreken of onvolledig zijn. Naast de DTB gegevens kunnen ook de volgende bronnen worden geraadfpleegd: -- Oud-Rechtelijke akten -- Schepenen akten -- Verpondingkohieren -- Notariële archieven Speciaal voor het Gooi is het Koptienden archief belangrijk. De jaarboeken van de koptienden lopen door tot in de 16e eeuw. Elke mutatie in deze boeken verwijst naar de levensomstandigheden of handelingen van een vermeld persoon. Uit-, inschrijving of overneming van deze grondbelasting duidt op overlijden, erven of aan- of verkoop van bouwland. (in de 16e en 17e eeuw bezat bijna elke dorpeling wel een stukje grond)De "genealoog" of amateur, die het onderzoek voor de Schaapen"" deed, heeft zijn werk goed gedaan. Dat in tegenstelling tot een gelijktijdig onderzoek naar de Bussumse familie Post. Buiten de kladjes van zijn hand, bezit de familie Post geen kopie van de bij Stad & Lande "ingediende bewijsstukken". De familie Post werd afgewezen en liet het daarbij. De Schaapen daarentegen gingen in beroep bij de kantonrechter in Hilversum. Het werd een hele soap. De lokale kranten publiceerden de pogingen die de Schaapen aanwenden. Uiteindelijk deed de kantonrechter uitspraak. De Vereniging Stad en Lande van Gooiland moest de Schaapen het erfgooierscap toekennen. _____________________

F.J.J. de Gooijer

1) http://ondergenealogen.blogspot.nl/2013/01/schapen-en-erfgooiers.html



De familie SCHAAP is ten onrechte toegelaten tot lid van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland.

Hieronder de beide personen met de naam GIJSBERT uit het dorp Huizen. Gijsbert (Jansz) Schaap: * 31-12-1780 ; + 22-04-1832 trouwde in 1806. Was in 1805 nog niet getrouwd en kwam daarom niet voor de de erfgooierslijst.

Gijsbert (Lambertsz) Schaap * 23-05-1779; + 21-04-1848 trouwde in 1804. Als gehuwde hoofdbewoner kwam hij op de erfgooierslijst te staan. _____________________________________________

2) Tot 1809 werd men volgens de wet meerderarig met 25 jaar. Daarna volgde een tijdlang 23 jaar

3) Op de transcriptie van de oorspromnkelijk Erfgooierslijst Huizen 1805 ( inv. OAH 245) komt geen sachternaam SCHAAP voor. Mogelijk vergeten? http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=78887







Aanvraag erfgooierschap t.b.v. familie Schaap : 23-12-1931





