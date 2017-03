Andere artikelen







STEEKPARTIJ TE PAARD OP DE GOOISE HEIDE IN 1719



RUITER TE PAARD IN DE 18e EEUW



De Heer Gerard Ganseb Genaamt Tengnagel, Schout der Stad Naarden en Stedehouder van Goyland eijssr in Cas ter eenre op ende jegens Gerbrand Jansz Hogenbirk woonende tot Huijzen Naghtglas en Thierens als Procurvan de eijsser Zeggen dat de gedaagde sig niet en heeft ontsien op den 22 december laasleden de Personen van Claas de Swart, en Cornelis Ploos van Amstel, met wie hij benevens Anthonij Killewig te paert van Blaricum na Huysen quam rijden, met een bloot mes in de hant te aggresseren, zonder dat zij, nog ook deze voorn Killewig hem daer toe t'sij met woorden off werken enige redenen of aanleiding gaven: Dreijgende met veele verwoestheijt hen te snijden, zodanig dat Claas de Swart door schrik en alteratie van sijn paert gevallen, en Cornelis Ploos van Amstel daar mede is afgeraakt, waar op de mede van het sijne is afgesprongen, en den voorn. Ploos van Amstel, die sig op de vlugt hadde begeven, met hetselve bloot mes vervolgt, en hem een steek of snede in sijn rok gegeven heeft, dat de geda(agde) eijndelijk de zelven Ploos van Amstel verlatende, sich heeft gekeert tot Antony Killewig, seggende tegens hem met grote swoetheijt, nu sal het in voor de Duyvel gelden, steeckende daer op met zijn mes verscheijdene malen naar hen Killewig, dewelke sig eijndelijk mede door de vlugt van des gedaagdes violente en dangereuze aggressie heeft gesolveert. Alle t'welcke sijnde saken die in het land van justitie ..... niet kunnen werden getollereert, maer andere ....... behoren te werden gestraft

---------------------------------------------------------- Criminele Rol van Naarden 11-01-1719 ------------------------------------------------ [opmerking : het vervolg is geschreven met onduidelijke praktisch onleesbare hanepoten, waarschijnlijk door Thierens.]

Aanvulling: Bovenstaande personen en/of familie komen ook voor in andere bronnen. Lambert Jacobsz Keelwigh of Killewig was schout te Huizen. In het voorjaar van 1722 vlucht deze ongunstig bekendstaande schout als bankroetier naar Vianen. Door de vele schuldeisers is het vuur hem zo na aan de schenen gelegd, dat hij geen andere uitweg meer ziet dan de vlucht naar de vrije heerlijkheid Vianen. Jacob Klaasz de Swart, een barbier, een vreemdelingh van afkomste, sijn overgrootvader was van Uijttregt. Lucas Claasz Swart, een barbier, een vreemdelingh van afkomste, sijn grootvader was van amsterdam, ende sijn overgrootvader was van uttregt. ( Volgens Lambert Rijksz Lusigh in 1708 inwoners van Huizen) Gerbrand Hogenbirk was ca. 1722 blijkbaar wagenmaker. Hij daagde op 28 september, 12 oktober en 2 november 1722 Jan Willemsz de Goijer voor het gerecht omdat die zijn afspraken niet geheel nakwam. Hij heeft aan Jan Willemsz geleverd 4 nieuwe 'raaden' en zal er nog twee leveren. Ook heeft Gerbrand Hogenbirk een paard geruild tegen tien vimmen riet van Jan Willemsz. Cornelis Ploos van Amstel was waarschijnlijk een zoon van de dominee van Blaricum Gerardus Ploos van Amstel. ____________________________________________________



Heide en akkers tussen Blaricum en Huizen (kaart 1723)





Gooilander 26 apr 2011 16:48 Beste bezoeker,



De tekst moet nog bijgewerkt worden.



met vriendelijke groeten,

Frans de Gooijer



Ofsen 27 apr 2011 01:39 prachtig oud verhaal met die mooie oude tekst. dus vroeger waren zo al rap met het mes. de wereld is niet verandert.