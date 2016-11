GOOISCHE SCHILDERS



PROTESTMARS ERFGOOIERS ( Hart Nibbrig)



GOOISE KUNSTSCHILDERS.

In het laatste kwart van de 19e eeuw kwamen veel kunstschilders naar 't Gooi. Op schilderijen legden ze het toenmalige Gooise leven vast. Aan bod kwamen karakteristieke onderwerpen als: de ongerepte natuur, Gooise binnenhuisjes, markante mannen en vrouwen ... en lieflijke meisjes. Zelfs in de 17e eeuw bezochten kunstschilders 't Gooi. Een van de beroemdste was Jacob Isaacksz van Ruisdael. Zijn vader Isaack en zijn oom Salomon waren geboren in Naarden

GOOISE BINNENKAMERTJES.

1Gooise interieurs geschilderd door Neuhuys devalk.com/kunstenaars/ neuhuys/neuhuys.html

GOOISE BINNENKAMERTJES. 2 De kunstschilder Jacob Kever heeft o.a. een aantal Gooise binnenkamertjes geschilderd. http://devalk.com/kunstenaars/kever/kever.html Hart Nibbrig Hart NibbrigHart Nibbrig heeft een tijdlang in Laren gewoond. Zijn werk 'De Erfgooiers in opstand' schilderde hij in 1906.

www.devalk.com/kunstenaars/hartnibbrig/hartnibbrig.html



Jacob Jacobsz Ruijsdael

Jacob Jacobsz Ruijsdael was de oudste broer van Solomon en Isaac Ruijsdael. Bovendien was hij de oom van Jacob Isaacsz van Ruisdael. Laatstgenoemde Jacob was de beroemde 17e eeuwse landschapschilder, die regelmatig bij zijn oom logeerde. http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=83776

Os, van - Pieter Gerarardus

Pieter Gerardus van Os heeft veel tekeningen en schilderijen gemaakt van het BELEG VAN NAARDEN. 1813-1814. www.rijksmuseum.nl/aria/aria_artist/00017176?lang=nl

RUISDAEL AND 'T SLOT

Winterlandschap met mogelijk 't Slot Ruysdael te Blaricum. http://gallery.euroweb.hu/html/r/ruysdael/jacob/3/winter_l.html

RUISDAEL AND GOOILAND.

Painting Jacob van Ruisdael: View Gooland, Castle and Chuch. http://gallery.euroweb.hu/html/ruysdael/jacob/2/ruined_c.html

RUYSDAEL FAMILY

Schildersfamilie Ruysdael en Gooiland. Voor en nazaten van de bekende 17e eeuwse kunstschilders Van Ruysdael en Van Ruisdael. http://ruysdael-family.blogspot.com

Salomon van Ruysdael Salomon van Ruysdael born in Naarden. www.fng.fi/fng/html4/en/siff/guide/painting/cont/chap22/sect0/page56.htm

Schilderachtige armoede

Gooise armoede als goudmijn. Schilderachtige Gooise binnenhuisjes in trek bij de Goooische schilders uit de 19e en begin 20e eeuw.

http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=51275

SCHILDERSFAMILIE RUYSDAEL

Einde 16e eeuw vestigde Jacob de Gooijer zich in Naarden. Twee van z'n zoons (Salomon en Isaack) werden kunstschilder, verhuisden naar Haarlem en noemden zich Ruysdael. Isaack schilderde ca. 1650 de Naardense kerktoren, met op de voorgrond het bedrijf van zijn vader. Zijn zoon werd de beroemde landschapschilder Jacob Isaacksz van Ruisdael. http://ruisdael-jacob.blogspot.com -------------------------------------

F.J.J. de Gooijer

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl







Literatuur:

HET LAND VAN MAUVE : UTOPIE OF WERKELIJKHEID Masterscripie

(CHRISTNA VLASMA ) www.rug.nl/reseach/kenniscentrumlandschap/mscripties/christina_vlasma-het_land_van_mauve-masterscriptie.pdf

V



Tentoonstelling in Museum Hilversum: DE BOER OP.





Tentoonstelling in Museum Hilversum: DE BOER OP





Lezende oude Gooische vrouw (Dievenbach)





Larens binnenhuis (Mauve)





Larens binnenhuis





Larens interieur





HET WERK VAN GOOISCHE SCHILDERS