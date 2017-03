NAARDEN: 600 JARIG BESTAAN IN 1950 & 650 JAAR IN 2000

NAARDEN 600 JAAR IN 1950. PRACHTIGE POSTER.

In 1950 werd het 600 jarig bestaan van Naarden groots gevierd. Er bestond destijds nog saamhorigheid. Bijna iedereen nam actief deel aan één van de programma’s. De buurtverenigingen wedijverden onderling om als beste uit de verf te komen. In veel straten verrezen prachtige poorten.

Vijftig jaar later probeerde men het 650 jaar te herdenken. Het lukte niet meer, het gemeenschapsgevoel was verdwenen.

DE OPTOCHT IN 1950

Omstreeks half vijf kondigde tromgeroffel en bazuingeschal aan dat de optocht in aantocht was. Aller ogen waren naar het Promersplein gericht en het duurde niet lang of herauten te paard, die de fleurige en rijke optocht openden kwamen de Marktstraat in. Een lange rij historische figuren trok voorbij en ontlokte kreten van bewondering aan de toeschouwers. Als de eerste groep kwam ‘Het Gooi en de Abdij van Elten” Zoals men weet schonk graaf Wichman het Gooi aan deze Abdij, waarover zijn dochter abdis was. Abdis Luitgaarde van Elten was gezeten in een draagstoel door zes dragers en omgeven door krijgslieden en nonnen en gevolgd doorKeizer Otto en edellieden. De tweede groep gaf een uitbeelding van Het Gooi bij Holland, Graaf Floris V met zijn gemalin Beatrijs en pages en Gijsbrecht van Amstel met zijn gemalin Badeloch eveneens te paard.

Achterenvolgens zag men een bonte mengeling van kleurrijke costuums de verwoesting van Oud – en de stichting van Nieuw-Naarden , Handel en Bedrijf ; Twist tussen Holland en ’t Sticht; Rouw in Naarden (moord Spanjaarden in 1572) ; Het Weeshuis; herovering van Naarden door Stadhouder Willem III; het dagelijks leven; de Pruisen en de Fransen in ons Land; Onafhankelijkheid van de Fransen; het leven in ’t begin van de 19e eeuew, de Erfgooiers en het heden. Er waren mooie en geestige groepen bij, zoals de twisten tussen de Hollanders en ’t Sticht; de oude brandspuit met brandweerlieden, die voor het raadhuis slangen ontrolden en de brand in de Grote Kerk blusten en de patriotten , die om de vrijheidsboom dansten, waarbij burgemeester Visser dapper meedeed.

De prinsesjes waren een en al vol bewondering en Prinses Beatrix riep toen de Pruisen uit 1787 voorbij trokken en een van hen opviel door het buitengewoon zware Ardenner paard dat hij bereed met kinderlijke bewondering uit: “Wat een knol”De Marinekapel uit Loosdrecht weerde zich dapper en marcheerde mee, als de Fransen van 1795. De bewondering van kolonel Dobbenga voor zijn mannen , was geenszins misplaatst.

Toelichting

Het binnenstadje van Naarden was jarenlang het stiefkind van het gemeentebestuur van Naarden. De historische panden liet men verkrotten, daarna afbreken en vervolgens vervangen door lelijke nieuwbouw. In verschillende straten droegen de woningen een bord met ONBEWOONBAAR VERKLAARD. De Naarders noemden zo'n pand ONVERKLAARBAAR BEWOOND. De krotten werden vaak bewoond. De bewoners hoefden geen huur te betalen.



zie de youtube film: OMVERKLAARBAAR BEWOOND - IN VESTING NAARDEN ( 1 en 2)



